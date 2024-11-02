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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 29. Стадион: .
Олесунн
3:1
Второй тайм: 65'
Левангер
0'
6' Желтая карточка
Kjartan Ulstad
1:0
7' Гол
Claudio Braga
2:0
11' Гол
Marcus Rafferty
42' Желтая карточка
Роджерс Сэмюэль
2:1
45' Гол
Haavard Kleven Lorentsen
3:1
59' Гол
Claudio Braga

Ход матча

6'
 
Kjartan Ulstad
7'
Claudio Braga
1:0
11'
Marcus Rafferty
2:0
42'
Роджерс Сэмюэль
 
45'
2:1
Haavard Kleven Lorentsen
46'
 
Arne Gunnes
Kjartan Ulstad
59'
Claudio Braga
3:1
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Олесунн
Ничья
Левангер
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Все Коэффициенты
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Marcus
Rafferty
5
Грогард
Томас
19
Paul
Ngongo
Iversen
10
Claudio
Braga
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
32
Sander
Sundnes
22
Simen
Hagboe
6
Sander
Saugestad
18
Kjartan
Ulstad
8
Adrian
Olsen
Teigen
7
Ermal
Hajdari
21
Herman
Stang
Stakset
10
Jo
Sondre
Aas
Олесунн
3-5-2
Левангер
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Левангер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
4:0
ТМК
2:0
ПД
4:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
0.67

Среднее время на гол

22
135

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

32
180

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 7 0.24
Marcus Rafferty 6 0.21
Haakon Butli Hammer 6 0.21
Sander Hestetun Kilen 4 0.14
Атанга Исаак 3 0.1
David Snaer Johannsson 2 0.07
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.07
Mads Nielsen II 2 0.07
Карлсбакк Маркус 2 0.07
Kristoffer Nessoe 1 0.03
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.03
Кителано Йон 1 0.03
Меджиморец Винко 1 0.03
Stian Aarones Holte 1 0.03
Диоп Моктар 1 0.03
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 13 (5) 0.45
Arne Gunnes 6 0.21
Simen Hagboe 4 0.14
Jonas Pereira 3 0.1
Jo Sondre Aas 3 0.1
Sander Sundnes 3 0.1
Haavard Kleven Lorentsen 3 0.1
Herman Stang Stakset 2 0.07
Ermal Hajdari 1 0.03
Adrian Olsen Teigen 1 0.03
Sander Saugestad 1 0.03
Daniel Pollen 1 0.03
William Fredriksen Bjeglerud 1 0.03
Aadne Gikling Bruseth 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Sander Hestetun Kilen 1 2
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Роджерс Сэмюэль 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Janus Seehusen 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Mads Nielsen II 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Paul Ngongo Iversen 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 5 0
William Fredriksen Bjeglerud 5 0
Daniel Pollen 3 1
Jo Sondre Aas 3 0
Per Verner Roenning 3 0
Aadne Gikling Bruseth 3 0
Haavard Kleven Lorentsen 3 0
Sander Saugestad 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
Jonas Pereira 2 0
Kjartan Ulstad 2 0
Herman Stang Stakset 2 0
Сетра Мортен 1 0
Arne Gunnes 1 0
Simen Hagboe 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Левангер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
14
Олесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Левангер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

15
19
Олесунн
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Левангер
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

25
33

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
15%
5
28%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Пропущено

26
27
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
8
31%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
10
38%
7
26%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
12%
6
26%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
4
24%
5
22%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
5
28%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
42%
4
22%
76-90

Забито

37
41
20 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
5
14%
11
27%
1-15
9
24%
3
7%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
6
16%
4
10%
61-75
5
14%
10
24%
76-90

Пропущено

45
45
19 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
3
7%
6
13%
1-15
4
9%
7
16%
16-30
12
27%
9
20%
31-45
4
9%
6
13%
46-60
4
9%
6
13%
61-75
18
40%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ранхейм - Олесунн 0:1 Олесунн - ИК Старт 3:1 Согндаль - Олесунн 0:1 Олесунн - Мьёндален 0:1
Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1
Левангер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Левангер - Санднес 4:0 Мосс - Левангер 5:1 Санднес - Левангер 2:0 Левангер - Стабек 1:2
Ранхейм - Левангер 1:1 Левангер - Люн 1:3 Левангер - Рёуфосс 0:1 ИК Старт - Левангер 1:1 Левангер - Эгерсунд 2:1 Мьёндален - Левангер 2:0 Левангер - Волеренга 1:4 Левангер - Мьёндален 1:1 Согндаль - Левангер 1:1 Левангер - Брюне 0:1 Конгсвингер - Левангер 3:3 Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1

Результаты матчей

Олесунн
Левангер

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
10
18
5
23
2.5
5
23
3
25
3.5
3
25
1
27
4.5
1
27

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 17 (8)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Г О О О О Л - Клаудио Брага бьет в цель!
  • 46'
    Kjartan Ulstad уходит с поля. Arne Gunnes выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Haavard Kleven Lorentsen бьет в цель!
  • 42'
    Роджерс Сэмюэль получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Г О О О О Л - Marcus Rafferty бьет в цель!
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