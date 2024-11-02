Тур: 29. Стадион: Колор Лайн.
0'
6' Желтая карточкаKjartan Ulstad
1:0
7' ГолClaudio Braga
2:0
11' ГолMarcus Rafferty
42' Желтая карточкаРоджерс Сэмюэль
2:1
45' ГолHaavard Kleven Lorentsen
3:1
59' ГолClaudio Braga
Ход матча
7'
1:0
11'
2:0
42'
45'
59'
3:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Simen HagboeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Arne GunnesНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
История личных встреч
Олесунн
Левангер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
0.67
Среднее время на гол
22
135
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
32
180
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|7
|0.24
|Marcus Rafferty
|6
|0.21
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.21
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.14
|Атанга Исаак
|3
|0.1
|David Snaer Johannsson
|2
|0.07
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.07
|Mads Nielsen II
|2
|0.07
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.03
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.03
|Кителано Йон
|1
|0.03
|Меджиморец Винко
|1
|0.03
|Stian Aarones Holte
|1
|0.03
|Диоп Моктар
|1
|0.03
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|13 (5)
|0.45
|Arne Gunnes
|6
|0.21
|Simen Hagboe
|4
|0.14
|Jonas Pereira
|3
|0.1
|Jo Sondre Aas
|3
|0.1
|Sander Sundnes
|3
|0.1
|Haavard Kleven Lorentsen
|3
|0.1
|Herman Stang Stakset
|2
|0.07
|Ermal Hajdari
|1
|0.03
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0.03
|Sander Saugestad
|1
|0.03
|Daniel Pollen
|1
|0.03
|William Fredriksen Bjeglerud
|1
|0.03
|Aadne Gikling Bruseth
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Sander Hestetun Kilen
|1
|2
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Janus Seehusen
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Paul Ngongo Iversen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|5
|0
|William Fredriksen Bjeglerud
|5
|0
|Daniel Pollen
|3
|1
|Jo Sondre Aas
|3
|0
|Per Verner Roenning
|3
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|3
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|3
|0
|Sander Saugestad
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Kjartan Ulstad
|2
|0
|Herman Stang Stakset
|2
|0
|Сетра Мортен
|1
|0
|Arne Gunnes
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Левангер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
14
Олесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Левангер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
15
19
Олесунн
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Левангер
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
25
33
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
15%
5
28%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Пропущено
26
27
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
8
31%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
10
38%
7
26%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
12%
6
26%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
4
24%
5
22%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
5
28%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
42%
4
22%
76-90
Забито
37
41
20 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
5
14%
11
27%
1-15
9
24%
3
7%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
6
16%
4
10%
61-75
5
14%
10
24%
76-90
Пропущено
45
45
19 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
3
7%
6
13%
1-15
4
9%
7
16%
16-30
12
27%
9
20%
31-45
4
9%
6
13%
46-60
4
9%
6
13%
61-75
18
40%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ранхейм - Олесунн 0:1 Олесунн - ИК Старт 3:1 Согндаль - Олесунн 0:1 Олесунн - Мьёндален 0:1
Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1
Левангер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Левангер - Санднес 4:0 Мосс - Левангер 5:1 Санднес - Левангер 2:0 Левангер - Стабек 1:2
Ранхейм - Левангер 1:1 Левангер - Люн 1:3 Левангер - Рёуфосс 0:1 ИК Старт - Левангер 1:1 Левангер - Эгерсунд 2:1 Мьёндален - Левангер 2:0 Левангер - Волеренга 1:4 Левангер - Мьёндален 1:1 Согндаль - Левангер 1:1 Левангер - Брюне 0:1 Конгсвингер - Левангер 3:3 Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1
Результаты матчей
Олесунн
Левангер
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
59
311
311
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
919
1018
523
523
325
325
127
127
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|17 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7