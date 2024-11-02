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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Риу Аве
1:1
Первый тайм: 20'
Каса Пия

Ход матча

3'
0:1
Морейра Нуну
16'
Афонсо Клейтон Мишель
(Нету Мартим)
1:1
Прогнозы 113
Риу Аве 65.5% (74)
X 30.1% (34)
Каса Пия 4.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Каса Пия
3.10
3.15
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3.50
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Все Коэффициенты
1
Мишта
Цезарий
17
Врусаи
Мариус
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
98
Ричардс
Омар
34
Тыкназ
Демир
76
Нету
Мартим
19
Бондосо
Кико
77
Роналдо
Фабио
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
11
Мораиш
Тиагу
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
3
Клюйверт
Рубен
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
7
Морейра
Нуну
8
Сеговия
Теласко
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
9
Свенссон
Макс
90
Кассиано
Диас
Риу Аве
4-3-3
Каса Пия
3-5-2

История личных встреч

Риу Аве
Каса Пия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛП2
1:0
ЛП2
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

1.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 (1) 0.3
Хассан Ахмед 1 0.1
Патрик II 1 0.1
Бондосо Кико 1 0.1
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морейра Нуну 2 0.2
Кассиано Диас 2 (2) 0.2
Бланко Рауль 1 0.1
Тчамба Дуплекс 1 0.1
Перейра Энрике 1 0.1
Клюйверт Рубен 1 0.1
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Панзо Джонатан 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Идрисси Амин 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Ричардс Омар 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Luis Freire 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотич Нермин 4 0
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Батишта Рикарду 0 1
Кассиано Диас 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Бриту Рафаэл 1 0
Краев Андриан 1 0
Гуларт Жоао 1 0
Бени 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

0
6
Риу Аве
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
3
17%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бенфика - Риу Аве 5:0 Атлетику КП - Риу Аве 1:3 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Брага - Риу Аве 4:0
Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1
Каса Пия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Насьонал Мадейра 1:0 Амора - Каса Пия 0:5 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Каса Пия

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 22 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 1:1 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 1:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 19 9
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Риу Аве
 1:1 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 1:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Каса Пия
 1:1 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
10.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 1:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Нету Мартим сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Афонсо Клейтон Мишель забивает с правой ноги!
  • 3'
    Г О О О О Л - Морейра Нуну из команды Каса Пия правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 113
Риу Аве 65.5% (74)
X 30.1% (34)
Каса Пия 4.4% (5)
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Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Каса Пия
3.10
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Где смотреть матч Риу Аве 1:1 Каса Пия онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Каса Пия

Исход игры
Риу Аве
65.5% (74)
Ничья
30.1% (34)
Каса Пия
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.13% (29)
Меньше
73.87% (82)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
38.1% (43)
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Риу Аве
23% (26)
2:0 Риу Аве
2.7% (3)
0:1 Каса Пия
1.8% (2)
1:2 Каса Пия
1.8% (2)
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