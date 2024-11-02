Тур: 10. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Нобре Антониу
Ход матча
3'
0:1
16'
98
Ричардс
Омар
34
Тыкназ
Демир
76
Нету
Мартим
19
Бондосо
Кико
11
Мораиш
Тиагу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ричардс ОмарЗащитник
-
34 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
19 Бондосо КикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
- Запасные игроки
-
20 Томе ЖоауЗащитник
- Защитник
-
18 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Польманн ОлеНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бланко РаульПолузащитник
-
16 БениПолузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Miguel Sousa
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Риу Аве
Каса Пия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Тотал матчей
1.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
180
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3 (1)
|0.3
|Хассан Ахмед
|1
|0.1
|Патрик II
|1
|0.1
|Бондосо Кико
|1
|0.1
|Гомеш Витор
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морейра Нуну
|2
|0.2
|Кассиано Диас
|2 (2)
|0.2
|Бланко Рауль
|1
|0.1
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.1
|Перейра Энрике
|1
|0.1
|Клюйверт Рубен
|1
|0.1
|Лело Леонардо
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|3
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Панзо Джонатан
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золотич Нермин
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Тчамба Дуплекс
|2
|0
|Клюйверт Рубен
|2
|0
|Секейра Патрик
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Батишта Рикарду
|0
|1
|Кассиано Диас
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Бланко Рауль
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Бриту Рафаэл
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Гуларт Жоао
|1
|0
|Бени
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
0
6
Риу Аве
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
3
17%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бенфика - Риу Аве 5:0 Атлетику КП - Риу Аве 1:3 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Брага - Риу Аве 4:0
Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1
Каса Пия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Насьонал Мадейра 1:0 Амора - Каса Пия 0:5 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2
Результаты матчей
Риу Аве
Каса Пия
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 5
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 6
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|1:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Каса Пия
Исход игры
Риу Аве
65.5% (74)
Ничья
30.1% (34)
Каса Пия
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.13% (29)
Меньше
73.87% (82)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
38.1% (43)
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Риу Аве
23% (26)
2:0 Риу Аве
2.7% (3)
0:1 Каса Пия
1.8% (2)
1:2 Каса Пия
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!