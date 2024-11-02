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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Риу Аве
2:2
Конец матча
Каса Пия
0'
0:1
3' Гол
Морейра Нуну
1:1
16' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
1:2
28' Гол
Кассиано Диас
35' Желтая карточка
Ричардс Омар
2:2
39' Гол
Нету Мартим
43' Желтая карточка
Сеговия Теласко
69' Желтая карточка
Сантос Адерлан
82' Желтая карточка
Врусаи Мариус
85' Желтая карточка
Бриту Рафаэл
90' Желтая карточка
Краев Андриан
90'+8
1
Мишта
Цезарий
17
Врусаи
Мариус
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
98
Ричардс
Омар
34
Тыкназ
Демир
76
Нету
Мартим
19
Бондосо
Кико
77
Роналдо
Фабио
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
11
Мораиш
Тиагу
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
3
Клюйверт
Рубен
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
7
Морейра
Нуну
8
Сеговия
Теласко
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
9
Свенссон
Макс
90
Кассиано
Диас
Риу Аве
4-3-3
Каса Пия
3-5-2

История личных встреч

Риу Аве
Каса Пия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛП2
1:0
ЛП2
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

1.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 4 (1) 0.4
Нету Мартим 1 0.1
Хассан Ахмед 1 0.1
Патрик II 1 0.1
Бондосо Кико 1 0.1
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 3 (2) 0.3
Морейра Нуну 2 0.2
Бланко Рауль 1 0.1
Тчамба Дуплекс 1 0.1
Перейра Энрике 1 0.1
Клюйверт Рубен 1 0.1
Свенссон Макс 0 0
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Ричардс Омар 2 0
Панзо Джонатан 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Идрисси Амин 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Luis Freire 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотич Нермин 4 0
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Сеговия Теласко 3 0
Фонте Жозе 2 0
Бриту Рафаэл 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Краев Андриан 2 0
Секейра Патрик 2 0
Батишта Рикарду 0 1
Кассиано Диас 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Гуларт Жоао 1 0
Бени 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

0
6
Риу Аве
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
4
33%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
3
15%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бенфика - Риу Аве 5:0 Атлетику КП - Риу Аве 1:3 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Брага - Риу Аве 4:0
Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1
Каса Пия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Насьонал Мадейра 1:0 Амора - Каса Пия 0:5 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Каса Пия

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 22 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Г О О О О Л - Морейра Нуну забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Риу Аве 65.5% (74)
    X 30.1% (34)
    Каса Пия 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Риу Аве 2:2 Каса Пия онлайн

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    Прогнозы на матч Риу Аве 2:2 Каса Пия

    Исход игры
    Риу Аве
    65.5% (74)
    Ничья
    30.1% (34)
    Каса Пия
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.13% (29)
    Меньше
    73.87% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    55.86% (62)
    Нет
    44.14% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    38.1% (43)
    1:1 Ничья
    29.2% (33)
    2:1 Риу Аве
    23% (26)
    2:0 Риу Аве
    2.7% (3)
    0:1 Каса Пия
    1.8% (2)
    1:2 Каса Пия
    1.8% (2)
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