Тур: 14. Стадион: Сидбанк Парк. Главный судья: Бурхардт Йорген
1:2
Первый тайм: 22'
Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
17'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
16
Буск
Якоб
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
24
Olti
Hyseni
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
18
Шамун
Ноа
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mads AggerНападающий
-
15 Камили ЛиримНападающий
-
24 Olti HyseniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
История личных встреч
Сённерйюск
Раннерс
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
46 матчей
30.4%
34.8%
34.8%
14 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
10 побед 18 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.14
0.96
Среднее время на гол
79
93
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.28
0.98
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|6 (1)
|0.43
|Mads Agger
|3
|0.21
|Линг Александр
|2
|0.14
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.07
|Эмини Сефер
|1
|0.07
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.07
|Jose Gallegos
|1
|0.07
|Tobias Sommer
|1
|0.07
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|7 (2)
|0.5
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.29
|Туре Мохамед
|3 (1)
|0.21
|Tammer Bany Odeh
|2
|0.14
|Данхо Флориан
|2
|0.14
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.07
|Хег Даниэль
|1
|0.07
|Даммерс Вессель
|1
|0.07
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.07
|Ольсен Оливер
|1
|0.07
|Энггаард Мэдс
|1
|0.07
|Греве Матиас
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Mohamed Cherif
|2
|0
|Виндерслев Расмус
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Maxime Soulas
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Mads Agger
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Thomas Noergaard
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Tobias Sommer
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Данхо Флориан
|1
|1
|Рёмер Андре
|2
|0
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|Ольсен Оливер
|2
|0
|Кэмпбелл Норман
|2
|0
|Tammer Bany Odeh
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
6
Сённерйюск
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Раннерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
2
10
Сённерйюск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
4
33%
4
50%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
7
32%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Пропущено
30
17
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
6
20%
4
24%
61-75
8
27%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Норшелланн 4:0 Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2
Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1
Результаты матчей
Сённерйюск
Раннерс
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
67
76
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|3.
|2:1
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|26 - 13
|23
|5.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|6.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|25 - 24
|19
|8.
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|10.
|1:2
|14
|3
|2
|9
|16 - 32
|11
|11.
|13
|1
|6
|6
|8 - 16
|9
|12.
|13
|1
|1
|11
|12 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|14 - 4
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|4.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|14 - 14
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|11.
|1:2
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|7 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3