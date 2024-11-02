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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Сённерйюск
1:2
Первый тайм: 22'
Раннерс
0'
0:1
10' Гол
Tammer Bany Odeh
0:2
13' Гол
Туре Мохамед
1:2
17' Гол
Эмини Сефер

Ход матча

10'
0:1
Tammer Bany Odeh
(Туре Мохамед)
13'
0:2
Туре Мохамед
(Tammer Bany Odeh)
17'
Эмини Сефер
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Раннерс
3.57
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3.85
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3.65
Все Коэффициенты
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
24
Olti
Hyseni
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
18
Шамун
Ноа
19
Tammer
Bany
Odeh
9
Нордли
Симен
Болькан
7
Туре
Мохамед
Сённерйюск
4-3-3
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Сённерйюск
Раннерс

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

46 матчей

30.4%
34.8%
34.8%
14 побед 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
10 побед 18 ничьих 18 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
5:1
СД
1:1
СД
1:0
К
4:0
СД
0:1
СД
1:2
К
1:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
4:3
СД
1:1
СД
3:0
ТМК
1:1
СД
1:1
ТМК
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
К
1:0
СД
0:4
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
6:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
0:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4
СЛ
1:0
ТМС
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.14
0.96

Среднее время на гол

79
93

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.28
0.98

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

70
92

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 6 (1) 0.43
Mads Agger 3 0.21
Линг Александр 2 0.14
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.07
Эмини Сефер 1 0.07
Хенде Марк-Даль 1 0.07
Jose Gallegos 1 0.07
Tobias Sommer 1 0.07
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 7 (2) 0.5
Кэмпбелл Норман 4 0.29
Туре Мохамед 3 (1) 0.21
Tammer Bany Odeh 2 0.14
Данхо Флориан 2 0.14
Бьёркенгрен Йон 1 0.07
Хег Даниэль 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Лауэнборг Фредерик 1 0.07
Ольсен Оливер 1 0.07
Энггаард Мэдс 1 0.07
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Mohamed Cherif 2 0
Виндерслев Расмус 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Maxime Soulas 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Mads Agger 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Thomas Noergaard 1 0
Буск Якоб 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Tobias Sommer 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Данхо Флориан 1 1
Рёмер Андре 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Ольсен Оливер 2 0
Кэмпбелл Норман 2 0
Tammer Bany Odeh 2 0
Иззо Пол 1 0
Туре Мохамед 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
6
Сённерйюск
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Раннерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

2
10
Сённерйюск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
4
33%
4
50%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
7
32%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Пропущено

30
17
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
4
13%
2
12%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
6
20%
4
24%
61-75
8
27%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Норшелланн 4:0 Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2
Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Сённерйюск
Раннерс

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 16 27
2.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
3.
Раннерс
 2:1 14 6 6 2 25 - 17 24
4.
АГФ Орхус
 13 6 5 2 26 - 13 23
5.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Норшелланн
 13 5 4 4 25 - 24 19
8.
Виборг
 13 4 5 4 26 - 23 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 1:2 14 3 2 9 16 - 32 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 6 6 0 0 14 - 4 18
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 2:1 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
10.
Сённерйюск
 1:2 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2:1 7 3 4 0 13 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 1:2 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Раннерс Нордли Симен Болькан 7 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Шамун Ноа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Оггесен Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 21'
    Оггесен Андреас делает важнейший сейв!
  • 21'
    Tammer Bany Odeh нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Рёмер Андре из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 21'
    Раннерс пытается что-то создать.
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    Лучшие коэффициенты
    Сённерйюск
    Ничья
    Раннерс
    3.57
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    3.65
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