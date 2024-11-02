Тур: 14. Стадион: Сидбанк Парк. Главный судья: Бурхардт Йорген
1:4
Конец матча
0'
0:1
10' ГолTammer Bany Odeh
0:2
13' ГолТуре Мохамед
1:2
17' ГолЭмини Сефер
1:3
24' ПенальтиНордли Симен Болькан
1:4
42' ГолНордли Симен Болькан
57' Желтая карточкаОльсен Оливер
66' Желтая карточкаКэмпбелл Норман
90'+4
Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
17'
1:2
24'
42'
57'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
614 Количество передач 361
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
16
Буск
Якоб
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
24
Olti
Hyseni
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
18
Шамун
Ноа
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mads AggerНападающий
-
15 Камили ЛиримНападающий
-
24 Olti HyseniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
История личных встреч
Сённерйюск
Раннерс
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
46 матчей
30.4%
34.8%
34.8%
14 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
10 побед 18 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.14
0.96
Среднее время на гол
79
93
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.28
0.98
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|6 (1)
|0.43
|Mads Agger
|3
|0.21
|Линг Александр
|2
|0.14
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.07
|Эмини Сефер
|1
|0.07
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.07
|Jose Gallegos
|1
|0.07
|Tobias Sommer
|1
|0.07
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|9 (3)
|0.64
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.29
|Туре Мохамед
|3 (1)
|0.21
|Tammer Bany Odeh
|2
|0.14
|Данхо Флориан
|2
|0.14
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.07
|Хег Даниэль
|1
|0.07
|Даммерс Вессель
|1
|0.07
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.07
|Ольсен Оливер
|1
|0.07
|Энггаард Мэдс
|1
|0.07
|Греве Матиас
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Mohamed Cherif
|2
|0
|Виндерслев Расмус
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Maxime Soulas
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Mads Agger
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Thomas Noergaard
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Tobias Sommer
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Ольсен Оливер
|3
|0
|Кэмпбелл Норман
|3
|0
|Данхо Флориан
|1
|1
|Рёмер Андре
|2
|0
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|Tammer Bany Odeh
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
6
Сённерйюск
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Раннерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
2
10
Сённерйюск
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Раннерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
10
15
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
20%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
4
25%
4
44%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Забито
16
26
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
3
19%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
8
31%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Пропущено
34
18
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
5
15%
0
0%
1-15
5
15%
4
22%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
8
24%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Норшелланн 4:0 Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2
Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1
Результаты матчей
Сённерйюск
Раннерс
Точный счет
1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
68
86
113
410
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3