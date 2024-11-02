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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Сённерйюск
1:4
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
10' Гол
Tammer Bany Odeh
0:2
13' Гол
Туре Мохамед
1:2
17' Гол
Эмини Сефер
1:3
24' Пенальти
Нордли Симен Болькан
1:4
42' Гол
Нордли Симен Болькан
57' Желтая карточка
Ольсен Оливер
66' Желтая карточка
Кэмпбелл Норман
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Tammer Bany Odeh
(Туре Мохамед)
13'
0:2
Туре Мохамед
(Tammer Bany Odeh)
17'
Эмини Сефер
1:2
24'
1:3
Нордли Симен Болькан
42'
1:4
Нордли Симен Болькан
(Бьёркенгрен Йон)
45'
 
Кэмпбелл Норман
Шамун Ноа
46'
 
Одей Стивен
Tammer Bany Odeh
46'
Линг Александр
Olti Hyseni
 
46'
Mohamed Cherif
Maxime Soulas
 
57'
 
Ольсен Оливер
66'
 
Кэмпбелл Норман
70'
Ivan Djantou
Lukas Bjoerklund
 
70'
Клюснер Тобиас
Дуру Чидибуде
 
71'
 
Данхо Флориан
Туре Мохамед
71'
 
Mike Themsen
Нордли Симен Болькан
81'
Jose Gallegos
Mads Agger
 
84'
 
Laurits Raun Pedersen
Данхо Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 614 Количество передач 361
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
24
Olti
Hyseni
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
18
Шамун
Ноа
19
Tammer
Bany
Odeh
9
Нордли
Симен
Болькан
7
Туре
Мохамед
Сённерйюск
4-3-3
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Сённерйюск
Раннерс

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

46 матчей

30.4%
34.8%
34.8%
14 побед 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
10 побед 18 ничьих 18 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
5:1
СД
1:1
СД
1:0
К
4:0
СД
0:1
СД
1:2
К
1:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
4:3
СД
1:1
СД
3:0
ТМК
1:1
СД
1:1
ТМК
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
К
1:0
СД
0:4
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
6:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
0:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4
СЛ
1:0
ТМС
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.14
0.96

Среднее время на гол

79
93

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.28
0.98

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

70
92

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 6 (1) 0.43
Mads Agger 3 0.21
Линг Александр 2 0.14
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.07
Эмини Сефер 1 0.07
Хенде Марк-Даль 1 0.07
Jose Gallegos 1 0.07
Tobias Sommer 1 0.07
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 9 (3) 0.64
Кэмпбелл Норман 4 0.29
Туре Мохамед 3 (1) 0.21
Tammer Bany Odeh 2 0.14
Данхо Флориан 2 0.14
Бьёркенгрен Йон 1 0.07
Хег Даниэль 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Лауэнборг Фредерик 1 0.07
Ольсен Оливер 1 0.07
Энггаард Мэдс 1 0.07
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Mohamed Cherif 2 0
Виндерслев Расмус 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Maxime Soulas 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Mads Agger 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Thomas Noergaard 1 0
Буск Якоб 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Tobias Sommer 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Ольсен Оливер 3 0
Кэмпбелл Норман 3 0
Данхо Флориан 1 1
Рёмер Андре 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Tammer Bany Odeh 2 0
Иззо Пол 1 0
Туре Мохамед 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
6
Сённерйюск
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Раннерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

2
10
Сённерйюск
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Раннерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

10
15
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
20%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
4
25%
4
44%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Забито

16
26
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
3
19%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
8
31%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
13%
3
12%
76-90

Пропущено

34
18
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
5
15%
0
0%
1-15
5
15%
4
22%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
5
15%
2
11%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
8
24%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Норшелланн 4:0 Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2
Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Сённерйюск
Раннерс

Точный счет

1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 16 27
2.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
3.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
4.
АГФ Орхус
 13 6 5 2 26 - 13 23
5.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Норшелланн
 13 5 4 4 25 - 24 19
8.
Виборг
 13 4 5 4 26 - 23 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 6 6 0 0 14 - 4 18
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 63%, Раннерс: 37%.
  • 94'
    Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Сённерйюск пытается что-то создать.
  • 93'
    Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
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