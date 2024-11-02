Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Mohamed Cherif выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Раннерс

47' Оггесен Андреас из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эмини Сефер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Эмини Сефер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан забивает с левой ноги!

42' Удар от ворот произведет Сённерйюск

42' Туре Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Нордли Симен Болькан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дюр Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Olti Hyseni не смог попасть в створ ударом издали

34' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Эмини Сефер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Раннерс

32' Mads Agger навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Сённерйюск

30' Туре Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хорошую попытку сделал Туре Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

30' ШТАНГА! Так было близко к голу - Рёмер Андре нанес удар в каркас ворот!

30' Шамун Ноа из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Г О О О О О Л - Нордли Симен Болькан из команды Раннерс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Якоб Буск прыгнул вправо!

23' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Шамун Ноа получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Шамун Ноа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Рёмер Андре из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Гретарссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ольсен Оливер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

17' Г О О О О Л - Эмини Сефер из команды Сённерйюск правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

17' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Mads Agger пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем

16' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Г О О О О Л - Туре Мохамед забивает с правой ноги!

13' Виндерслев Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Tammer Bany Odeh забивает с правой ноги!

8' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Гретарссон Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Камили Лирим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дюр Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эмини Сефер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сённерйюск начинает с центра поля