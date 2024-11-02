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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Викинг
2:2
Перерыв
Саннефьёрд
0'
0:1
7' Гол
Jakob Masloe Dunsby
0:2
24' Гол
Loris Mettler
1:2
28' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
30' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
2:2
43' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген

Ход матча

7'
0:1
Jakob Masloe Dunsby
(Марковик Эман)
24'
0:2
Loris Mettler
(Рисан Сандер)
28'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Трипич Златко)
1:2
30'
 
Jakob Masloe Dunsby
40'
Каппис Кристиан
Simen Kvia-Egeskog
 
40'
Урбанчич Йошт
Свеннсен Сандер
 
40'
Де Ланлай Янн-Эрик
Хауген Херман
 
43'
Сальвесен Ларс-Йорген
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 228 Количество передач 245
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Саннефьёрд
1.53
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4.90
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Все Коэффициенты
30
Стуревик
Якоб
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
3
Веватне
Вильяр
8
Белл
Джо
20
Кристиансен
Петер
29
Свеннсен
Сандер
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Викинг
4-1-4-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Саннефьёрд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:3
Э
4:3
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.37
Трипич Златко 9 (5) 0.33
Свеннсен Сандер 7 0.26
Кристиансен Петер 5 0.19
Simen Kvia-Egeskog 3 0.11
Edvin Austboe 2 0.07
Танген Харальд 2 0.07
Д'Агостино Николас 2 0.07
Бьёрсхоль Сондре 2 0.07
Стенснесс Джанни 2 0.07
Эукленн Сондре 2 0.07
Хеггхейм Хенрик 2 0.07
Веватне Вильяр 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Каппис Кристиан 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 6 0.22
Марковик Эман 5 (1) 0.19
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.15
Сигурдарсон Стефан Инги 4 0.15
Jakob Masloe Dunsby 3 0.11
Амин Симон 3 0.11
Кристиансен Стиан 3 0.11
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Martin Gjone 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белл Джо 5 0
Трипич Златко 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Урбанчич Йошт 4 0
Финнделл Хампус 3 0
Хауген Херман 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Simen Kvia-Egeskog 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 2
Амин Симон 6 0
Jakob Masloe Dunsby 5 0
Оттоссон Филип 4 0
Loris Mettler 4 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Martin Gjone 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Саннефьёрд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
12
Викинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

21
19
Викинг
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Саннефьёрд
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

29
31

Голы по времени матча

Забито

25
13
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
2
15%
31-45
4
16%
4
31%
46-60
5
20%
4
31%
61-75
7
28%
2
15%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
2
13%
7
32%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Забито

24
21
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
6
29%
61-75
10
42%
6
29%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
10%
4
19%
1-15
6
29%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Забито

49
34
14 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
6%
2
6%
1-15
5
10%
3
9%
16-30
6
12%
5
15%
31-45
9
18%
6
18%
46-60
9
18%
10
29%
29%
61-75
17
35%
8
24%
76-90

Пропущено

37
43
20 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
5
14%
5
12%
1-15
8
22%
5
12%
16-30
7
19%
9
21%
31-45
6
16%
7
16%
46-60
5
14%
12
28%
61-75
6
16%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Викинг - Одд 3:3 Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4
Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3

Результаты матчей

Викинг
Саннефьёрд

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Викинг
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
1.5
Больше Меньше
7
6
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
2
11
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
20
6
15
11
1.5
9
17
8
18
2.5
4
22
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 26 16 6 4 59 - 24 54
2.
Бранн
 26 15 7 4 48 - 29 52
3.
Викинг
 2:2 27 13 9 5 53 - 37 48
4.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
5.
Русенборг
 26 13 4 9 44 - 38 43
6.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
11.
Тромсё
 26 8 5 13 28 - 37 29
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 2:2 27 7 8 12 37 - 44 29
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
2.
Викинг
 2:2 14 8 5 1 28 - 17 29
3.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 2:2 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 2:2 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Русенборг
 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 2:2 14 1 6 7 15 - 24 9
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
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