Тур: 27. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Эскас Эспен
3:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолJakob Masloe Dunsby
0:2
24' ГолLoris Mettler
1:2
28' ГолСальвесен Ларс-Йорген
30' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
2:2
43' ГолСальвесен Ларс-Йорген
3:2
65' ГолСальвесен Ларс-Йорген
76' Желтая карточкаКаппис Кристиан
90' Желтая карточкаКристиансен Стиан
90'+7
Ход матча
7'
24'
0:2
28'
43'
65'
76'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
434 Количество передач 485
-
48 Владение мячом, % 52
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Tobias Moi
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Викинг
Саннефьёрд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11
|0.41
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.33
|Свеннсен Сандер
|7
|0.26
|Кристиансен Петер
|5
|0.19
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.11
|Edvin Austboe
|2
|0.07
|Танген Харальд
|2
|0.07
|Д'Агостино Николас
|2
|0.07
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.07
|Стенснесс Джанни
|2
|0.07
|Эукленн Сондре
|2
|0.07
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0.07
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Каппис Кристиан
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|6
|0.22
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.19
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.15
|Сигурдарсон Стефан Инги
|4
|0.15
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0.11
|Амин Симон
|3
|0.11
|Кристиансен Стиан
|3
|0.11
|Оттоссон Филип
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|1
|0.04
|Danilo Al-Saed
|1
|0.04
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.04
|Нильссон Александер II
|1
|0.04
|Martin Gjone
|1
|0.04
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.04
|Elias Jemal
|1
|0.04
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белл Джо
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Урбанчич Йошт
|4
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Хауген Херман
|3
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|7
|2
|Амин Симон
|6
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|5
|0
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Martin Gjone
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Саннефьёрд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
14
Викинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
21
19
Викинг
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Саннефьёрд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
29
33
Голы по времени матча
Забито
28
15
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
7%
1
7%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
6
21%
4
27%
61-75
7
25%
2
13%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
22%
1
4%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
3
17%
6
24%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
2
11%
8
32%
61-75
3
17%
4
16%
76-90
Забито
24
21
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
6
29%
61-75
10
42%
6
29%
76-90
Пропущено
21
21
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
10%
4
19%
1-15
6
29%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
3
14%
1
5%
76-90
Забито
52
36
16 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
6%
3
8%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
7
13%
5
14%
31-45
9
17%
6
17%
46-60
10
19%
10
28%
61-75
17
33%
8
22%
76-90
Пропущено
39
46
22 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
6
15%
5
11%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
7
18%
10
22%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
5
13%
13
28%
61-75
6
15%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Викинг - Одд 3:3 Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4
Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Результаты матчей
Викинг
Саннефьёрд
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Викинг
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
76
59
310
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
94
311
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
216
1611
1017
918
423
324
225
126
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|11 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7