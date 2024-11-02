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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Викинг
3:2
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
7' Гол
Jakob Masloe Dunsby
0:2
24' Гол
Loris Mettler
1:2
28' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
30' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
2:2
43' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
3:2
65' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
76' Желтая карточка
Каппис Кристиан
90' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
90'+7
30
Стуревик
Якоб
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
3
Веватне
Вильяр
8
Белл
Джо
20
Кристиансен
Петер
29
Свеннсен
Сандер
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Викинг
4-1-4-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Саннефьёрд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:3
Э
4:3
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 11 0.41
Трипич Златко 9 (5) 0.33
Свеннсен Сандер 7 0.26
Кристиансен Петер 5 0.19
Simen Kvia-Egeskog 3 0.11
Edvin Austboe 2 0.07
Танген Харальд 2 0.07
Д'Агостино Николас 2 0.07
Бьёрсхоль Сондре 2 0.07
Стенснесс Джанни 2 0.07
Эукленн Сондре 2 0.07
Хеггхейм Хенрик 2 0.07
Веватне Вильяр 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Каппис Кристиан 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 6 0.22
Марковик Эман 5 (1) 0.19
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.15
Сигурдарсон Стефан Инги 4 0.15
Jakob Masloe Dunsby 3 0.11
Амин Симон 3 0.11
Кристиансен Стиан 3 0.11
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Martin Gjone 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белл Джо 5 0
Трипич Златко 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Урбанчич Йошт 4 0
Финнделл Хампус 3 0
Хауген Херман 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Simen Kvia-Egeskog 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 7 2
Амин Симон 6 0
Jakob Masloe Dunsby 5 0
Оттоссон Филип 4 0
Loris Mettler 4 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Martin Gjone 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Викинг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Саннефьёрд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
14
Викинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

21
19
Викинг
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Саннефьёрд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

29
33

Голы по времени матча

Забито

28
15
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
7%
1
7%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
6
21%
4
27%
61-75
7
25%
2
13%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
22%
1
4%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
3
17%
6
24%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
2
11%
8
32%
61-75
3
17%
4
16%
76-90

Забито

24
21
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
6
29%
61-75
10
42%
6
29%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
10%
4
19%
1-15
6
29%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Забито

52
36
16 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
6%
3
8%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
7
13%
5
14%
31-45
9
17%
6
17%
46-60
10
19%
10
28%
61-75
17
33%
8
22%
76-90

Пропущено

39
46
22 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
6
15%
5
11%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
7
18%
10
22%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
5
13%
13
28%
61-75
6
15%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Викинг - Одд 3:3 Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4
Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - КФУМ Осло 2:1 Мольде - Саннефьёрд 0:1 ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3

Результаты матчей

Викинг
Саннефьёрд

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Викинг
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
7
6
5
9
2.5
3
10
2
12
3.5
2
11
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
4
1.5
3
11
4
9
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
21
6
16
11
1.5
10
17
9
18
2.5
4
23
3
24
3.5
2
25
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 26 16 6 4 59 - 24 54
2.
Бранн
 26 15 7 4 48 - 29 52
3.
Викинг
 27 14 8 5 54 - 37 50
4.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
5.
Русенборг
 26 13 4 9 44 - 38 43
6.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
11.
Тромсё
 26 8 5 13 28 - 37 29
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 27 7 7 13 37 - 45 28
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 14 9 4 1 29 - 17 31
2.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
3.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Русенборг
 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 14 1 5 8 15 - 25 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 11 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
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