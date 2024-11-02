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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Удинезе
0:0
Первый тайм: 16'
Ювентус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 125
Удинезе 4.8% (6)
X 16% (20)
Ювентус 79.2% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
19
Эхизибуэ
Кингсли
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
5
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
10
Товен
Флорьян
9
Дэвис
Кинан
29
Ди
Грегорио
Микеле
37
Савона
Николо
4
Гатти
Федерико
15
Калюлю
Пьер
27
Камбьясо
Андреа
5
Локателли
Мануэль
19
Тюрам
Кефрен
22
Веа
Тимоти
8
Копмейнерс
Тëн
10
Йылдыз
Кенан
9
Влахович
Душан
Удинезе
3-5-2
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Ювентус

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 19 побед

34 матча

17.6%
11.8%
70.6%
6 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
6 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

0.88
0.53

Среднее время на гол

102
170

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

2
2.06

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.44
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.36
Товен Флорьян 3 0.27
Бреннер 1 0.09
Дэвис Кинан 1 0.09
Земура Джордан 1 0.09
Браво Икер 1 0.09
Кабаселе Кристиан 1 0.09
Джанетти Лаутаро 1 0.09
Ловрич Санди 1 0.09
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.55
Веа Тимоти 3 0.27
Йылдыз Кенан 2 0.18
Маккенни Уэстон 1 0.09
Консейсау Франсишку 1 0.09
Мбангула Самюэль 1 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.09
Савона Николо 1 0.09
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 3 1
Джанетти Лаутаро 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Бийол Яка 3 0
Туре Сулейман 1 1
Карлстрём Йеспер 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 2 1
Фаджоли Николо 3 0
Локателли Мануэль 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Данило Луис 1 0
Влахович Душан 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0

Результаты матчей

Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
6
Удинезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
4
25%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0
Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0
Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Удинезе
Ювентус

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
5
5
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 0:0 Заявка 11 4 7 0 17 - 7 19
7.
Удинезе
 0:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
9.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
10.
Торино
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
7.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
8.
Ювентус
 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
15.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
16.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Йылдыз вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем плотно пробил в ближний угол ворот из-под соперника, мяч в створ не пошёл. 
  • 15'
    Камбьясо совершил проход по левой половине поля, но затем передача к правому углу штрафной площади на Копмейнерса у Андреа не прошла. 
  • 14'
    Практически без моментов начинают действовать команды ближе к середине первого тайма, постепенно уже и "Удинезе" увёл игру от своих ворот. 
  • 13'
    Товен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и после небольшого смещения в центр Флорьян пробил по воротам, Калюлю грамотно блокировал попытку. 
  • 12'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса" для разнообразия, но Товен также не успевал к мячу, Ди Грегорио вовремя вышел из ворот и забрал его в руки. 
  • 11'
    Веа совершил рывок по правому флангу и от углового флажка под давлением соперника выполнил заброс в центр к линии вратарской, Окойе вновь уверенно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
  • 10'
    Калюлю из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Камбьясо, Окойе прочитал момент и вовремя выйдя из ворот спокойно перехватил мяч. 
  • 9'
    В среднем темпе начинают действовать футболисты, никто не хочет форсировать события на поле. 
  • 8'
    "Ювентус" неплохо начал в матч в Удине, хозяева поля решили на данный момент поиграть от соперника. 
  • 7'
    Йылдыз с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Камбьясо, Андреа под давлением соперника в касание выполнил заброс во вратарскую, Окойе уверенно выловил мяч. 
  • 6'
    Савона совершил рывок по правому флангу, а затем сделал прострел в центр штрафной площади, Тюрам в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Ловрич перестарался в борьбе за мяч на половине поля туринского клуба, правила были нарушены против Тюрама. 
  • 4'
    Тюрам ворвался в штрафную площадь и затем выполнил передачу к линии вратарской, Влахович не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 3'
    Камбьясо стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Эхизибуэ в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Йылдыза. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Команда Тьяго Мотты продолжает регулярно терять очки в Серии А на данный момент. Сегодня "Ювентус" конечно же должен стараться набирать три очка против более скромного соперника, но далеко не факт, что туринский клуб проведёт матч "без приключений". 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Удинезе
    4.8% (6)
    Ничья
    16.1% (20)
    Ювентус
    79% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    45.2% (56)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    0:1 Ювентус
    10.5% (13)
    1:3 Ювентус
    8.9% (11)
    0:2 Ювентус
    8.1% (10)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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