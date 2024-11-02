Первый тайм

16' Йылдыз вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем плотно пробил в ближний угол ворот из-под соперника, мяч в створ не пошёл.

15' Камбьясо совершил проход по левой половине поля, но затем передача к правому углу штрафной площади на Копмейнерса у Андреа не прошла.

14' Практически без моментов начинают действовать команды ближе к середине первого тайма, постепенно уже и "Удинезе" увёл игру от своих ворот.

13' Товен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и после небольшого смещения в центр Флорьян пробил по воротам, Калюлю грамотно блокировал попытку.

12' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса" для разнообразия, но Товен также не успевал к мячу, Ди Грегорио вовремя вышел из ворот и забрал его в руки.

11' Веа совершил рывок по правому флангу и от углового флажка под давлением соперника выполнил заброс в центр к линии вратарской, Окойе вновь уверенно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.