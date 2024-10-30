Тур: 11. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули.
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Главный тренер: Руньяич Коста
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Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Удинезе
Ювентус
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
100%
0 побед 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 19 побед
34 матча
17.6%
11.8%
70.6%
6 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
17.6%
29.4%
53%
6 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
0.88
0.53
Среднее время на гол
102
170
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
2
2.06
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.44
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.4
|Товен Флорьян
|3
|0.3
|Бреннер
|1
|0.1
|Дэвис Кинан
|1
|0.1
|Земура Джордан
|1
|0.1
|Браво Икер
|1
|0.1
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.1
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.1
|Ловрич Санди
|1
|0.1
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.6
|Веа Тимоти
|3
|0.3
|Йылдыз Кенан
|2
|0.2
|Маккенни Уэстон
|1
|0.1
|Консейсау Франсишку
|1
|0.1
|Мбангула Самюэль
|1
|0.1
|Камбьясо Андреа
|1
|0.1
|Савона Николо
|1
|0.1
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|3
|1
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Туре Сулейман
|1
|1
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|2
|1
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Савона Николо
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
Удинезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
4
25%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0
Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0
Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Удинезе
Ювентус
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
31
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
55
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Исход игры
Удинезе
2.2% (1)
Ничья
8.7% (4)
Ювентус
89.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
54.3% (25)
1:3 Ювентус
10.9% (5)
0:2 Ювентус
8.7% (4)
0:1 Ювентус
8.7% (4)
1:1 Ничья
8.7% (4)
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