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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12649 Главный судья: Перейра Клаудиу
Фаренсе
1:2
Второй тайм: 74'
Бенфика

Ход матча

15'
Поведа Дарио
(Пастор)
1:0
21'
1:1
Альваро Фернандес
(Актюркоглу Мухаммед)
46'
 
Бесте Ян-Никлас
Бах Александр
52'
Куба
Поведа Дарио
 
54'
1:2
Павлидис Вангелис
(Актюркоглу Мухаммед)
63'
Бермехо Алекс
Элвис
 
63'
Барбоза Рафаэл
Фалькао Клаудио
 
63'
_Bastos Almeida G. M.
Менинью Мигель
 
Прогнозы 114
Фаренсе 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
3
Марко
Морено
4
Жорж
Артур
44
Африко
Лукас
28
Пастор
2
Виктор
Пауло
93
Менинью
Мигель
29
Фалькао
Клаудио
6
Нето Анжело
7
Элвис
14
Поведа
Дарио
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
17
Актюркоглу
Мухаммед
14
Павлидис
Вангелис
Фаренсе
5-4-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.1
Раул Силва 1 0.1
Поведа Дарио 1 0.1
Бермехо Алекс 1 0.1
Ривальдо 0 0
Пастор 0 0
Полони Дерик 0 0
Веласкес Джон 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 5 0.56
Павлидис Вангелис 3 0.33
Кекчю Оркун 2 0.22
Флорентину 2 0.22
Амдуни Зеки 2 0.22
Ди Мария Анхель 1 0.11
Отаменди Николас 1 0.11
Альваро Фернандес 1 0.11
Эурснес Фредрик 1 0.11
Говейя Тьягу 1 0.11
Рольхейсер Бенхамин 1 0.11
Силва Антониу 1 0.11
Кабрал Артур 1 0.11
Скьеллеруп Андреас 1 0.11
Леонардо Маркос 1 (1) 0.11
Бах Александр 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 4 0
Нето Анжело 4 0
Фалькао Клаудио 3 0
Раул Силва 2 0
Барбоза Рафаэл II 2 0
Африко Лукас 2 0
Томане Антониу 1 0
To Ze I 1 0
Бермехо Алекс 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Марко Морено 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Фаренсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
18
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Бенфика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
19

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Забито

1
18
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
100%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
22
0 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
25%
2
9%
46-60
2
50%
1
5%
61-75
1
25%
9
41%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
3
60%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брага - Фаренсе 2:0 Санжоаненсе - Фаренсе 2:4 Фаренсе - Эшторил 1:0 АВС - Фаренсе 0:0
Фаренсе - Арока 0:1 Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2
Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1

Результаты матчей

Фаренсе
Бенфика

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
3
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 2:1 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 1:2 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:1 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Бенфика
 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 1:2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (4)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Актюркоглу Мухаммед сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Альваро Фернандес забивает с левой ноги!
  • 15'
    Пастор сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Поведа Дарио забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 48.2% пользователей.
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Прогнозы 114
Фаренсе 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (114)
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Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Бенфика
8.30
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7.50
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1.33
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Бенфика

Исход игры
Фаренсе
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (114)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
23.42% (26)
Нет
76.58% (85)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
48.2% (55)
0:3 Бенфика
18.4% (21)
1:2 Бенфика
15.8% (18)
1:3 Бенфика
5.3% (6)
0:1 Бенфика
5.3% (6)
0:4 Бенфика
1.8% (2)
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