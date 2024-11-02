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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12649 Главный судья: Перейра Клаудиу
Фаренсе
1:2
Конец матча
Бенфика
0'
1:0
15' Гол
Поведа Дарио
1:1
21' Гол
Альваро Фернандес
1:2
54' Гол
Павлидис Вангелис
84' Желтая карточка
Нето Анжело
90'+6

Ход матча

15'
Поведа Дарио
(Пастор)
1:0
21'
1:1
Альваро Фернандес
(Актюркоглу Мухаммед)
46'
 
Бесте Ян-Никлас
Бах Александр
52'
Куба
Поведа Дарио
 
54'
1:2
Павлидис Вангелис
63'
Бермехо Алекс
Элвис
 
63'
Барбоза Рафаэл
Фалькао Клаудио
 
63'
_Bastos Almeida G. M.
Менинью Мигель
 
75'
Миллан Алехандро
Жорж Артур
 
76'
 
Амдуни Зеки
Актюркоглу Мухаммед
84'
Нето Анжело
 
87'
 
Кабрал Артур
Павлидис Вангелис
87'
 
Скьеллеруп Андреас
Ди Мария Анхель
90'
 
Саншеш Ренату
Кекчю Оркун
Прогнозы 114
Фаренсе 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
3
Марко
Морено
4
Жорж
Артур
44
Африко
Лукас
28
Пастор
2
Виктор
Пауло
93
Менинью
Мигель
29
Фалькао
Клаудио
6
Нето Анжело
7
Элвис
14
Поведа
Дарио
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
17
Актюркоглу
Мухаммед
14
Павлидис
Вангелис
Фаренсе
5-4-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.1
Раул Силва 1 0.1
Поведа Дарио 1 0.1
Бермехо Алекс 1 0.1
Ривальдо 0 0
Пастор 0 0
Полони Дерик 0 0
Веласкес Джон 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 5 0.56
Павлидис Вангелис 3 0.33
Кекчю Оркун 2 0.22
Флорентину 2 0.22
Амдуни Зеки 2 0.22
Ди Мария Анхель 1 0.11
Отаменди Николас 1 0.11
Альваро Фернандес 1 0.11
Эурснес Фредрик 1 0.11
Говейя Тьягу 1 0.11
Рольхейсер Бенхамин 1 0.11
Силва Антониу 1 0.11
Кабрал Артур 1 0.11
Скьеллеруп Андреас 1 0.11
Леонардо Маркос 1 (1) 0.11
Бах Александр 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 5 0
Жорж Артур 4 0
Фалькао Клаудио 3 0
Раул Силва 2 0
Барбоза Рафаэл II 2 0
Африко Лукас 2 0
Томане Антониу 1 0
To Ze I 1 0
Бермехо Алекс 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Марко Морено 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Фаренсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
18
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бенфика
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
19

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

1
18
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
100%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
24
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
20%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
2
40%
1
4%
61-75
1
20%
9
38%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
6%
4
67%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брага - Фаренсе 2:0 Санжоаненсе - Фаренсе 2:4 Фаренсе - Эшторил 1:0 АВС - Фаренсе 0:0
Фаренсе - Арока 0:1 Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2
Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1

Результаты матчей

Фаренсе
Бенфика

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 10 2 5 3 11 - 14 11
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 0:0 Заявка 10 1 4 5 5 - 12 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Боавишта
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Актюркоглу Мухаммед сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Альваро Фернандес забивает с левой ноги!
    • 15'
      Пастор сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Поведа Дарио забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Фаренсе 0% (0)
    X 0% (0)
    Бенфика 100% (114)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Бенфика

    Исход игры
    Фаренсе
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    100% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    23.42% (26)
    Нет
    76.58% (85)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    48.2% (55)
    0:3 Бенфика
    18.4% (21)
    1:2 Бенфика
    15.8% (18)
    1:3 Бенфика
    5.3% (6)
    0:1 Бенфика
    5.3% (6)
    0:4 Бенфика
    1.8% (2)
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