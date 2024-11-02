Тур: 10. Стадион: Алгарве. Зрители: 12649 Главный судья: Перейра Клаудиу
0'
1:0
15' ГолПоведа Дарио
1:1
21' ГолАльваро Фернандес
1:2
54' ГолПавлидис Вангелис
84' Желтая карточкаНето Анжело
90'+6
Ход матча
15'
1:0
21'
52'
54'
63'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Африко
Лукас
28
Пастор
7
Элвис
14
Поведа
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Африко ЛукасЗащитник
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
-
14 Поведа ДариоНападающий
- Запасные игроки
-
1 КайкеВратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
-
70 РивальдоЗащитник
-
31 Полони ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Куба
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
77
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томане Антониу
|1
|0.1
|Раул Силва
|1
|0.1
|Поведа Дарио
|1
|0.1
|Бермехо Алекс
|1
|0.1
|Ривальдо
|0
|0
|Пастор
|0
|0
|Полони Дерик
|0
|0
|Веласкес Джон
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.56
|Павлидис Вангелис
|3
|0.33
|Кекчю Оркун
|2
|0.22
|Флорентину
|2
|0.22
|Амдуни Зеки
|2
|0.22
|Ди Мария Анхель
|1
|0.11
|Отаменди Николас
|1
|0.11
|Альваро Фернандес
|1
|0.11
|Эурснес Фредрик
|1
|0.11
|Говейя Тьягу
|1
|0.11
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.11
|Силва Антониу
|1
|0.11
|Кабрал Артур
|1
|0.11
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.11
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.11
|Бах Александр
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|5
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0
|Африко Лукас
|2
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|To Ze I
|1
|0
|Бермехо Алекс
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Марко Морено
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Престианни Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Фаренсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
18
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бенфика
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
19
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
1
18
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
100%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
24
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
20%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
2
40%
1
4%
61-75
1
20%
9
38%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
6%
4
67%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брага - Фаренсе 2:0 Санжоаненсе - Фаренсе 2:4 Фаренсе - Эшторил 1:0 АВС - Фаренсе 0:0
Фаренсе - Арока 0:1 Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2
Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1
Результаты матчей
Фаренсе
Бенфика
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 6
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|8.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Фаренсе
|Нето Анжело
|5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Бенфика
Исход игры
Фаренсе
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (114)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
23.42% (26)
Нет
76.58% (85)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
48.2% (55)
0:3 Бенфика
18.4% (21)
1:2 Бенфика
15.8% (18)
1:3 Бенфика
5.3% (6)
0:1 Бенфика
5.3% (6)
0:4 Бенфика
1.8% (2)
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