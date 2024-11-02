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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Герта
0:1
Второй тайм: 78'
Кёльн
0'
0:1
31' Гол
Лемперте Тим
41' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
58' Желтая карточка
Дардаи Мартон
62' Желтая карточка
Карбовник Михал
72' Желтая карточка
Julian Pauli
76' Желтая карточка
Швебе Марвин

Ход матча

31'
0:1
Лемперте Тим
(Хайнц Доминик)
41'
Ляйстнер Тони
 
46'
Торстейнссон Йон
Сесса Кевин
 
52'
Клеменс Паскаль
Ляйстнер Тони
 
58'
Дардаи Мартон
 
62'
Карбовник Михал
 
67'
Boris Lum
Карбовник Михал
 
67'
Превляк Смаил
Нидерлехнер Флориан
 
68'
 
Доунс Дамион
Лемперте Тим
72'
 
Julian Pauli
73'
 
Вальдшмидт Лука
Любичич Деян
76'
 
Швебе Марвин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Кёльн
3.95
4.05
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2.46
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Все Коэффициенты
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
8
Сесса
Кевин
33
Карбовник
Михал
27
Кюизанс
Микаэль
10
Маза
Ибрагим
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Швебе
Марвин
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
24
Julian
Pauli
29
Тилманн
Ян
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
7
Любичич
Деян
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
Герта
4-2-3-1
Кёльн
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Кёльн

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
5:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:5
Б
0:4
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
0:2
К
1:3
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.23

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
63

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.36
Маза Ибрагим 3 (1) 0.27
Нидерлехнер Флориан 3 0.27
Шулер Лука 2 0.18
Шерхант Дерри 2 0.18
Кенни Джонджо 1 0.09
Зефёйк Дейовайсио 1 0.09
Дардаи Палко 1 0.09
Превляк Смаил 1 (1) 0.09
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 5 0.45
Доунс Дамион 4 0.36
Майна Линтон 3 0.27
Вальдшмидт Лука 3 0.27
Хюберс Тимо 3 0.27
Любичич Деян 2 0.18
Тилманн Ян 1 0.09
Гусенбашич Денис 1 0.09
Мартель Эрик 1 0.09
Пакарада Леарт 0 0
Хайнц Доминик 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Дардаи Мартон 5 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 3 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Маза Ибрагим 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Превляк Смаил 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Сесса Кевин 1 0
Карбовник Михал 1 0
Boris Lum 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдшмидт Лука 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Хайнц Доминик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Julian Pauli 2 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0

Результаты матчей

Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кёльн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Герта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
11
Герта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Кёльн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
17%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
4
57%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

18
22
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
11%
4
18%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
5
28%
4
18%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Пропущено

17
20
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
6
35%
2
10%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4
Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4
Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2
Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0

Результаты матчей

Герта
Кёльн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Герта
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
4
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 0:1 11 5 2 4 19 - 17 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
9.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Кёльн
 1:0 11 4 3 4 23 - 20 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 1:0 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Герта
 0:1 6 2 0 4 7 - 10 6
11.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 0:1 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 1:0 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 6
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Ляйстнер Тони получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Хайнц Доминик сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Лемперте Тим бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Кёльн
    3.95
    4.05
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    2.46
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