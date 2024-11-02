Тур: 11. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 68763
0'
0:1
31' ГолЛемперте Тим
41' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
58' Желтая карточкаДардаи Мартон
62' Желтая карточкаКарбовник Михал
72' Желтая карточкаJulian Pauli
76' Желтая карточкаШвебе Марвин
90' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
90'+7
Ход матча
31'
0:1
41'
58'
62'
72'
76'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
430 Количество передач 487
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
10
Маза
Ибрагим
24
Julian
Pauli
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Герта
Кёльн
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
26 матчей
50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Среднее время на гол
73
55
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1.23
Среднее время на гол
73
73
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.23
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
63
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.36
|Маза Ибрагим
|3 (1)
|0.27
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.27
|Шулер Лука
|2
|0.18
|Шерхант Дерри
|2
|0.18
|Кенни Джонджо
|1
|0.09
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.09
|Дардаи Палко
|1
|0.09
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.09
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|5
|0.45
|Доунс Дамион
|4
|0.36
|Майна Линтон
|3
|0.27
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.27
|Хюберс Тимо
|3
|0.27
|Любичич Деян
|2
|0.18
|Тилманн Ян
|1
|0.09
|Гусенбашич Денис
|1
|0.09
|Мартель Эрик
|1
|0.09
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Хайнц Доминик
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Дардаи Мартон
|5
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Шерхант Дерри
|2
|0
|Маза Ибрагим
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Julian Pauli
|3
|0
|Хайнц Доминик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Результаты матчей
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кёльн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Герта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
12
11
Герта
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Кёльн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Пропущено
7
10
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
4
57%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
18
23
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
5
28%
4
17%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
5
28%
3
13%
76-90
Пропущено
18
20
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
7
39%
2
10%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4
Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4
Кёльн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2
Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0
Результаты матчей
Герта
Кёльн
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Герта
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
65
38
38
110
29
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5