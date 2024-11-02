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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Монца
 
Позже
Милан
Прогнозы 124
Монца 0.8% (1)
X 4.8% (6)
Милан 94.4% (117)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
42
Бьянко
Алессандро
14
Мальдини
Даниэль
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
16
Меньян
Майк
42
Терраччано
Филиппо
28
Тиав
Малик
31
Павлович
Страхинья
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
11
Пулишич
Кристиан
17
Окафор
Ноа
7
Мората
Альваро
Монца
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
3:1
СA
4:2
СA
3:0
ТМК
1:1
СA
0:1
СA
4:1
ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

3.5
1.8

Среднее время на гол

25
50

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.4
Джурич Милан II 3 0.3
Кирьякопулос Георгиос 1 0.1
Мальдини Даниэль 1 0.1
Бьянко Алессандро 1 0.1
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.56
Эрнандес Тео 2 0.22
Мората Альваро 2 0.22
Леау Рафаэл 1 0.11
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.11
Габбия Маттео 1 0.11
Окафор Ноа 1 0.11
Фофана Юссуф 1 0.11
Чуквуэзе Саму 1 0.11
Павлович Страхинья 1 0.11
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Мальдини Даниэль 3 0
Бондо Уоррен 1 1
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Мота Дани 2 0
Карбони Андреа 2 0
Джурич Милан II 2 0
Неста Алессандро 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Валоти Матиа 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейндерс Тиджани 1 1
Мората Альваро 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
11
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1
Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3

Результаты матчей

Монца
Милан

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Монца
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
4.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
5.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
6.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
7.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
9.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
10.
Торино
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
7.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
15.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
16.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 16 минут.

    Главный судья: Феличиани Эрманно

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 124
    Монца 0.8% (1)
    X 4.8% (6)
    Милан 94.4% (117)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Милан
    6.10
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    3.92
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    1.68
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца - Милан

    Исход игры
    Монца
    0.8% (1)
    Ничья
    4.8% (6)
    Милан
    94.4% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    47.2% (59)
    0:2 Милан
    17.6% (22)
    0:1 Милан
    16% (20)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    1:3 Милан
    3.2% (4)
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    Монца
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