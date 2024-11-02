Тур: 11. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Феличиани Эрманно
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
17
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
29 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Милан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
3.5
1.8
Среднее время на гол
25
50
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|4
|0.4
|Джурич Милан II
|3
|0.3
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.1
|Мальдини Даниэль
|1
|0.1
|Бьянко Алессандро
|1
|0.1
|Перейра Педру II
|0
|0
|Иццо Армандо
|0
|0
|Капрари Джанлука
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.56
|Эрнандес Тео
|2
|0.22
|Мората Альваро
|2
|0.22
|Леау Рафаэл
|1
|0.11
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.11
|Габбия Маттео
|1
|0.11
|Окафор Ноа
|1
|0.11
|Фофана Юссуф
|1
|0.11
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.11
|Павлович Страхинья
|1
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|4
|0
|Мальдини Даниэль
|3
|0
|Бондо Уоррен
|1
|1
|Мари Пабло
|2
|0
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Карбони Андреа
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Мората Альваро
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Эрнандес Тео
|0
|1
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
4
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
11
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1
Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3
Результаты матчей
Монца
Милан
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Монца
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
37
54
19
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца - Милан
Исход игры
Монца
0.8% (1)
Ничья
4.8% (6)
Милан
94.4% (118)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:2 Милан
47.2% (59)
0:2 Милан
17.6% (22)
0:1 Милан
16% (20)
1:1 Ничья
4% (5)
1:3 Милан
3.2% (4)
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