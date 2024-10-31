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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Монца
 
Позже
Милан
Прогнозы 46
Монца 0% (0)
X 6.5% (3)
Милан 93.5% (43)
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История личных встреч

Монца
Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
3:1
СA
4:2
СA
3:0
ТМК
1:1
СA
0:1
СA
4:1
ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

3.5
1.8

Среднее время на гол

25
50

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.4
Джурич Милан II 3 0.3
Кирьякопулос Георгиос 1 0.1
Мальдини Даниэль 1 0.1
Бьянко Алессандро 1 0.1
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.56
Эрнандес Тео 2 0.22
Мората Альваро 2 0.22
Леау Рафаэл 1 0.11
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.11
Габбия Маттео 1 0.11
Окафор Ноа 1 0.11
Фофана Юссуф 1 0.11
Чуквуэзе Саму 1 0.11
Павлович Страхинья 1 0.11
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Мальдини Даниэль 3 0
Бондо Уоррен 1 1
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Мота Дани 2 0
Карбони Андреа 2 0
Джурич Милан II 2 0
Неста Алессандро 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Валоти Матиа 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейндерс Тиджани 1 1
Мората Альваро 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
11
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1
Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3

Результаты матчей

Монца
Милан

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Монца
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
11.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
12.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
13.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
14.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
20.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
11.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
9.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
15.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Монца 0% (0)
    X 6.5% (3)
    Милан 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
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    Прогнозы на матч Монца - Милан

    Исход игры
    Монца
    0% (0)
    Ничья
    6.4% (3)
    Милан
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    44.7% (21)
    0:2 Милан
    29.8% (14)
    0:1 Милан
    10.6% (5)
    1:3 Милан
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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