Тур: 10. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Sergio Guelho
0:0
Первый тайм: 37'
0'
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
88
Kazu
19
Гарсия
Санти
24
Гбане
Мори
77
Мбула
Хорди
71
Коррея
Фелиш
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
88 KazuЗащитник
-
19 Гарсия СантиПолузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
71 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
-
75 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
25 Дабу Жулиу
-
-
71 Joao Barros
-
73 Alex Marques
-
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Боавишта
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|5 (1)
|0.5
|Коррея Фелиш
|3
|0.3
|Jorge Aguirre
|2
|0.2
|Гарсия Санти
|1
|0.1
|Мбула Хорди
|0
|0
|Шаброль Тиджани
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейзиньо Мигель
|3 (3)
|0.3
|Вукотич Илия
|1
|0.1
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.1
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круз Сандру
|6
|1
|Гарсия Санти
|3
|0
|Эндрю
|1
|0
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Jorge Aguirre
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Рубен Мигель
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Шаброль Тиджани
|1
|0
|Гбане Мори
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pedro Gomes
|4
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Да Силва Жоэль
|2
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Дутра Сезар Бернардо
|1
|0
|Соуза Томе
|1
|0
|Гонсало Мигель
|1
|0
|Cristiano Bacci
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боавишта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Жил Висенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
1
0
Жил Висенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
60%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Санта-Клара - Жил Висенте 2:1 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боавишта - Морейренсе 0:2 Варзим - Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Санта-Клара - Боавишта 1:0
Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Боавишта
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
27
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 6
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|8.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Фаренсе
|Нето Анжело
|5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Боавишта
Исход игры
Жил Висенте
73.3% (85)
Ничья
13.8% (16)
Боавишта
12.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
40.5% (47)
2:1 Жил Висенте
24.1% (28)
1:1 Ничья
11.2% (13)
1:2 Боавишта
7.8% (9)
2:0 Жил Висенте
6% (7)
0:1 Боавишта
4.3% (5)
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