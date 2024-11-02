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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Sergio Guelho
Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 37'
Боавишта
0'
Прогнозы 114
Жил Висенте 72.8% (83)
X 14% (16)
Боавишта 13.2% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Боавишта
3.65
3.75
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6.00
Все Коэффициенты
42
Эндрю
45
Jonathan
Mutombo
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
88
Kazu
19
Гарсия
Санти
24
Гбане
Мори
10
Фудзимото
Канья
77
Мбула
Хорди
9
Jorge
Aguirre
71
Коррея
Фелиш
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
7
Агра
Салвадор
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
16
Да
Силва
Жоэль
10
Рейзиньо
Мигель
9
Боженик
Роберт
Жил Висенте
4-3-3
Боавишта
4-4-2

История личных встреч

Жил Висенте
Боавишта

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ГЛ
0:1
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 5 (1) 0.5
Коррея Фелиш 3 0.3
Jorge Aguirre 2 0.2
Гарсия Санти 1 0.1
Мбула Хорди 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 3 (3) 0.3
Вукотич Илия 1 0.1
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.1

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 6 1
Гарсия Санти 3 0
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Jorge Aguirre 1 0
Жосуэ Са 1 0
Рубен Мигель 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Гбане Мори 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 4 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Боженик Роберт 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Да Силва Жоэль 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Дутра Сезар Бернардо 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боавишта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Жил Висенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

1
0
Жил Висенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
60%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Санта-Клара - Жил Висенте 2:1 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боавишта - Морейренсе 0:2 Варзим - Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Санта-Клара - Боавишта 1:0
Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Боавишта

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 10 2 5 3 11 - 14 11
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 0:0 Заявка 10 1 4 5 5 - 12 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Боавишта
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 114
Жил Висенте 72.8% (83)
X 14% (16)
Боавишта 13.2% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Боавишта
3.65
3.75
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Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Боавишта

Исход игры
Жил Висенте
73.3% (85)
Ничья
13.8% (16)
Боавишта
12.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
40.5% (47)
2:1 Жил Висенте
24.1% (28)
1:1 Ничья
11.2% (13)
1:2 Боавишта
7.8% (9)
2:0 Жил Висенте
6% (7)
0:1 Боавишта
4.3% (5)
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