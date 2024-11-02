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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Sergio Guelho
Жил Висенте
1:2
Конец матча
Боавишта
0'
39' Желтая карточка
Pedro Gomes
47' Желтая карточка
Гарсия Санти
0:1
48' Гол
Вукотич Илия
0:2
51' Гол
Да Силва Жоэль
1:2
72' Гол
Caue Vinicius
73' Желтая карточка
Агра Салвадор
83' Желтая карточка
Коррея Фелиш
90' Желтая карточка
Caue Vinicius
90'+9

Ход матча

39'
 
Pedro Gomes
47'
Гарсия Санти
 
48'
0:1
Вукотич Илия
51'
0:2
Да Силва Жоэль
54'
Шаброль Тиджани
Мбула Хорди
 
69'
Кастро Пабло
Jorge Aguirre
 
69'
Caue Vinicius
Фудзимото Канья
 
72'
Caue Vinicius
1:2
73'
 
Агра Салвадор
75'
 
Камара Ибраима
Pedro Gomes
78'
 
Марко Рибейру
Перес Себастьян
81'
Кастильо Хесус
Гарсия Санти
 
83'
Коррея Фелиш
 
86'
 
Дабу Жулиу
Вукотич Илия
86'
 
Гонсало Мигель
Феррейра Филипе
90'
Caue Vinicius
 
Прогнозы 116
Жил Висенте 73.3% (85)
X 13.8% (16)
Боавишта 12.9% (15)
Все прогнозы
42
Эндрю
45
Jonathan
Mutombo
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
88
Kazu
19
Гарсия
Санти
24
Гбане
Мори
10
Фудзимото
Канья
77
Мбула
Хорди
9
Jorge
Aguirre
71
Коррея
Фелиш
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
7
Агра
Салвадор
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
16
Да
Силва
Жоэль
10
Рейзиньо
Мигель
9
Боженик
Роберт
Жил Висенте
4-3-3
Боавишта
4-4-2

История личных встреч

Жил Висенте
Боавишта

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ГЛ
0:1
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 5 (1) 0.5
Коррея Фелиш 3 0.3
Jorge Aguirre 2 0.2
Гарсия Санти 1 0.1
Caue Vinicius 1 0.1
Мбула Хорди 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 3 (3) 0.3
Вукотич Илия 2 0.2
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.1
Да Силва Жоэль 1 0.1

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 6 1
Гарсия Санти 4 0
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Jorge Aguirre 1 0
Жосуэ Са 1 0
Рубен Мигель 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Caue Vinicius 1 0
Гбане Мори 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 5 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Боженик Роберт 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Да Силва Жоэль 2 0
Агра Салвадор 1 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Дутра Сезар Бернардо 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Боавишта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Жил Висенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

1
0
Жил Висенте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Боавишта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
5
38%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Санта-Клара - Жил Висенте 2:1 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боавишта - Морейренсе 0:2 Варзим - Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Санта-Клара - Боавишта 1:0
Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Боавишта

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
2
8
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
9.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Судья подбегает и показывает Гарсия Санти из команды Жил Висенте отложенную желтую карточку за фол.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Педру Гомеш получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Жил Висенте 73.3% (85)
    X 13.8% (16)
    Боавишта 12.9% (15)
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    Где смотреть матч Жил Висенте 1:2 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:2 Боавишта

    Исход игры
    Жил Висенте
    73.3% (85)
    Ничья
    13.8% (16)
    Боавишта
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    46.02% (52)
    Нет
    53.98% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    40.5% (47)
    2:1 Жил Висенте
    24.1% (28)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    1:2 Боавишта
    7.8% (9)
    2:0 Жил Висенте
    6% (7)
    0:1 Боавишта
    4.3% (5)
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