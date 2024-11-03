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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Генк
2:0
Конец матча
Антверпен
0'
26' Желтая карточка
Сметс Матте
1:0
45' Гол
Грошовски Патрик
2:0
54' Гол
Грошовски Патрик
60' Желтая карточка
Садик Муджаид
74' Желтая карточка
Ayrton Costa
81' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
90'+5
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Сметс
Матте
18
Кайембе
Йорис
21
Бангура
Ибраима
II
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
17
Грошовски
Патрик
7
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
91
Ламменс
Сенне
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Ayrton
Costa
7
Керк
Джирано
2
Корбани
Кобе
75
Andreas
Verstraeten
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
8
Прат
Деннис
9
Чери
Тьяронн
Генк
4-2-3-1
Антверпен
3-4-3

История личных встреч

Генк
Антверпен

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
0:1
К
0:3
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Голы

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

2.08
2.25

Среднее время на гол

43
40

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.08
0.92

Среднее время на гол

43
98

Всего голов

50
38

Голов в среднем за матч

2.08
1.58

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

43
56

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.62
Стеккерс Ярне 5 (3) 0.38
Грошовски Патрик 4 0.31
О Хен-Гю 3 (1) 0.23
Баа Кристофер 2 0.15
Сор Коллинс 1 0.08
Куэста Карлос 1 0.08
Садик Муджаид 1 0.08
Заттльбергер Николас 1 0.08
Эль-Уахди Закария 1 0.08
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.08
Хейнен Бриан 0 0
Кайембе Йорис 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 7 0.58
Ондрейка Якоб 7 0.58
Янссен Винсент 4 0.33
Алдервейрельд Тоби 2 0.17
Керк Джирано 2 0.17
Валенсия Энтони 1 0.08
Mahamadou Doumbia 1 0.08
Semm Renders 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 2 1
Грошовски Патрик 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Сметс Матте 2 0
О Хен-Гю 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Баа Кристофер 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 5 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
2
Генк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
14
Генк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Антверпен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

28
21
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
11%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
8
29%
4
19%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1
Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0
Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2

Результаты матчей

Генк
Антверпен

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Генк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
4
2
3
4
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
4
1.5
5
7
5
8
2.5
3
9
2
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Мехелен
 13 6 3 4 27 - 17 21
4.
Антверпен
 12 6 2 4 24 - 10 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 13 4 3 6 13 - 14 15
12.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
15.
Серкль Брюгге
 0:0 13 3 4 6 14 - 21 13
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
12.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
14.
Серкль Брюгге
 0:0 7 2 3 2 10 - 8 9
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
4.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Антверпен
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
13.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Серкль Брюгге
 0:0 6 1 1 4 4 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
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Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 6 (1)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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