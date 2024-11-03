Тур: 13. Стадион: Чегека Арена.
0'
26' Желтая карточкаСметс Матте
1:0
45' ГолГрошовски Патрик
2:0
54' ГолГрошовски Патрик
60' Желтая карточкаСадик Муджаид
74' Желтая карточкаAyrton Costa
81' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
90'+5
Ход матча
26'
45'
54'
60'
74'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
-
-
15 Thomas Claes
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
19 Victor Udoh
-
-
54 Semm Renders
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Генк
Антверпен
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
2.08
2.25
Среднее время на гол
43
40
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.08
0.92
Среднее время на гол
43
98
Всего голов
50
38
Голов в среднем за матч
2.08
1.58
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
43
56
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.62
|Стеккерс Ярне
|5 (3)
|0.38
|Грошовски Патрик
|4
|0.31
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.23
|Баа Кристофер
|2
|0.15
|Сор Коллинс
|1
|0.08
|Куэста Карлос
|1
|0.08
|Садик Муджаид
|1
|0.08
|Заттльбергер Николас
|1
|0.08
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.08
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.08
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|7
|0.58
|Ондрейка Якоб
|7
|0.58
|Янссен Винсент
|4
|0.33
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.17
|Керк Джирано
|2
|0.17
|Валенсия Энтони
|1
|0.08
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.08
|Semm Renders
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|2
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Сметс Матте
|2
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Ayrton Costa
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
Генк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
11
14
Генк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Антверпен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
28
21
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
11%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
8
29%
4
19%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1
Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0
Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2
Результаты матчей
Генк
Антверпен
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Генк
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
42
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
94
57
58
39
211
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|6
|3
|4
|27 - 17
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|23 - 22
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|10.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|11.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|12.
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|15.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|6 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|5