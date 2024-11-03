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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
1:0
Первый тайм: 19'
Вольфсбергер
0'
9' Желтая карточка
Забитцер Томас
1:0
12' Пенальти
Бобциен Бен

Ход матча

9'
 
Забитцер Томас
12'
Бобциен Бен
1:0
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Вольфсбергер
3.30
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3.55
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2.35
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Все Коэффициенты
30
Simon
Spari
19
Niklas
Szerencsi
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
18
Салифу
Дикени
6
Кох
Тобиас
7
Florian
Jaritz
77
Бобциен
Бен
9
Nicolas
Binder
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
27
Chibuike
Nwaiwu
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
10
Забитцер
Томас
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Вольфсбергер
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:2
Б
4:1
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
0:9
Б
0:3
Б
3:4
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
К
4:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
ТМС
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

17
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.83

Среднее время на гол

58
49

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.36
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

1.95
1.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
47

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 4 (1) 0.36
Верницниг Кристофер 1 0.09
Тошевски Давид 1 0.09
Кох Тобиас 1 0.09
Дель Лоренц 1 0.09
Nicolas Binder 1 0.09
Видра Филипп 1 0.09
Jannik Robatsch 1 0.09
Christopher Cvetko 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.33
Балло Тьерно 4 (1) 0.33
Erik Kojzek 3 0.25
Атанга Давид 2 0.17
Писингер Симон 2 0.17
Баумгартнер Доминик 2 0.17
Ульманн Максимилиан 2 0.17
Angelo Gattermayer 1 0.08
Chibuike Nwaiwu 1 0.08
Омич Эрвин 1 0.08
Яшич Адис 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 5 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Штрауди Симон 3 0
Бобциен Бен 3 0
Jannik Robatsch 3 0
Бонна Соломон 1 1
Niklas Szerencsi 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Кох Тобиас 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 4 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Chibuike Nwaiwu 2 0
Пинк Маркус 0 1
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Зукич Деян 1 0
Dietmar Kuhbauer 1 0
Angelo Gattermayer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Karamoko Sankara 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
9
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
3
25%
5
23%
61-75
4
33%
4
18%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 2 2 27 - 14 26
2.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
3.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
4.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 0:1 12 5 2 5 22 - 17 17
6.
Хартберг
 11 4 4 3 15 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 11 4 3 4 12 - 17 15
8.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
9.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Альтах
 0:0 12 2 4 6 11 - 15 10
11.
Сваровски Тироль
 0:0 12 2 4 6 9 - 16 10
12.
Гразер
 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 0:1 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Альтах
 0:0 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Сваровски Тироль
 0:0 6 0 4 2 2 - 4 4
12.
Гразер
 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 0:1 6 3 0 3 10 - 7 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
7.
Сваровски Тироль
 0:0 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
9.
Альтах
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
10.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Весь список
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