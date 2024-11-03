Тур: 12. Стадион: 28 Black Arena.
1:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
12'
1:0
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.83
Среднее время на гол
58
49
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.36
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
43
42
Голов в среднем за матч
1.95
1.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
46
47
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|4 (1)
|0.36
|Верницниг Кристофер
|1
|0.09
|Тошевски Давид
|1
|0.09
|Кох Тобиас
|1
|0.09
|Дель Лоренц
|1
|0.09
|Nicolas Binder
|1
|0.09
|Видра Филипп
|1
|0.09
|Jannik Robatsch
|1
|0.09
|Christopher Cvetko
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.33
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.33
|Erik Kojzek
|3
|0.25
|Атанга Давид
|2
|0.17
|Писингер Симон
|2
|0.17
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.17
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.17
|Angelo Gattermayer
|1
|0.08
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.08
|Омич Эрвин
|1
|0.08
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|5
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Штрауди Симон
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Jannik Robatsch
|3
|0
|Бонна Соломон
|1
|1
|Niklas Szerencsi
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Chibuike Nwaiwu
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Karamoko Sankara
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
9
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
3
25%
5
23%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
37
56
19
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|27 - 14
|26
|2.
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|3.
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|5.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 15
|10
|11.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|12.
|12
|0
|6
|6
|14 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|2 - 4
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|7.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|12.
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5