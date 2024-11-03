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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
2:1
Конец матча
Вольфсбергер
0'
9' Желтая карточка
Забитцер Томас
1:0
12' Пенальти
Бобциен Бен
2:0
23' Пенальти
Бобциен Бен
37' Желтая карточка
Angelo Gattermayer
58' Желтая карточка
Niklas Szerencsi
62' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
65' Желтая карточка
Польстер Николас
2:1
70' Гол
Алтунашвили Сандро
83' Желтая карточка
Chibuike Nwaiwu
90' Желтая карточка
Кох Тобиас
90'+6
30
Simon
Spari
19
Niklas
Szerencsi
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
18
Салифу
Дикени
6
Кох
Тобиас
7
Florian
Jaritz
77
Бобциен
Бен
9
Nicolas
Binder
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
27
Chibuike
Nwaiwu
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
10
Забитцер
Томас
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Вольфсбергер
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:2
Б
4:1
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
0:9
Б
0:3
Б
3:4
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
К
4:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
ТМС
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

17
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.83

Среднее время на гол

58
49

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.36
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

1.95
1.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
47

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 6 (3) 0.55
Верницниг Кристофер 1 0.09
Тошевски Давид 1 0.09
Кох Тобиас 1 0.09
Дель Лоренц 1 0.09
Nicolas Binder 1 0.09
Видра Филипп 1 0.09
Jannik Robatsch 1 0.09
Christopher Cvetko 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.33
Балло Тьерно 4 (1) 0.33
Erik Kojzek 3 0.25
Атанга Давид 2 0.17
Писингер Симон 2 0.17
Баумгартнер Доминик 2 0.17
Ульманн Максимилиан 2 0.17
Angelo Gattermayer 1 0.08
Chibuike Nwaiwu 1 0.08
Алтунашвили Сандро 1 0.08
Омич Эрвин 1 0.08
Яшич Адис 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 5 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Штрауди Симон 3 0
Бобциен Бен 3 0
Niklas Szerencsi 3 0
Jannik Robatsch 3 0
Бонна Соломон 1 1
Кох Тобиас 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 4 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Chibuike Nwaiwu 3 0
Писингер Симон 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Angelo Gattermayer 2 0
Пинк Маркус 0 1
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Забитцер Томас 1 0
Польстер Николас 1 0
Зукич Деян 1 0
Dietmar Kuhbauer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Karamoko Sankara 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
9
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
6
26%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
5
29%
29%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 2 2 27 - 14 26
2.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
3.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
4.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 12 5 2 5 23 - 18 17
6.
Хартберг
 11 4 4 3 15 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт
 11 4 3 4 13 - 18 15
8.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
9.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Сваровски Тироль
 12 3 3 6 10 - 16 12
11.
Альтах
 12 2 3 7 11 - 16 9
12.
Гразер
 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
11.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
12.
Гразер
 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
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    • 46'
      Ульманн Максимилиан уходит с поля. Boris Matic выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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