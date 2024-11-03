Тур: 12. Стадион: 28 Black Arena.
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаЗабитцер Томас
1:0
12' ПенальтиБобциен Бен
2:0
23' ПенальтиБобциен Бен
37' Желтая карточкаAngelo Gattermayer
58' Желтая карточкаNiklas Szerencsi
62' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
65' Желтая карточкаПольстер Николас
2:1
70' ГолАлтунашвили Сандро
83' Желтая карточкаChibuike Nwaiwu
90' Желтая карточкаКох Тобиас
90'+6
Ход матча
12'
1:0
23'
2:0
58'
65'
70'
83'
90'
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.83
Среднее время на гол
58
49
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.36
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
43
42
Голов в среднем за матч
1.95
1.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
46
47
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|6 (3)
|0.55
|Верницниг Кристофер
|1
|0.09
|Тошевски Давид
|1
|0.09
|Кох Тобиас
|1
|0.09
|Дель Лоренц
|1
|0.09
|Nicolas Binder
|1
|0.09
|Видра Филипп
|1
|0.09
|Jannik Robatsch
|1
|0.09
|Christopher Cvetko
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.33
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.33
|Erik Kojzek
|3
|0.25
|Атанга Давид
|2
|0.17
|Писингер Симон
|2
|0.17
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.17
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.17
|Angelo Gattermayer
|1
|0.08
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.08
|Алтунашвили Сандро
|1
|0.08
|Омич Эрвин
|1
|0.08
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|5
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Штрауди Симон
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Niklas Szerencsi
|3
|0
|Jannik Robatsch
|3
|0
|Бонна Соломон
|1
|1
|Кох Тобиас
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Chibuike Nwaiwu
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Angelo Gattermayer
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Польстер Николас
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Karamoko Sankara
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
9
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
6
26%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
5
29%
29%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
47
57
110
48
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5