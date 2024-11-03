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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Сваровски Тироль
 
Позже
Альтах
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Альтах
2.85
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3.30
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2.65
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
27
Джаунегг
Дэвид
25
Циборра
Леннарт
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
30
Тафернер
Маттойс
7
Quincy
Butler
23
Скрбо
Стефан
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
37
Камери
Дийон
23
Йегер
Лукас
6
Демаку
Весель
8
Mike-Steven
Baehre
17
Штрунц
Оливер
14
Lukas
Fridrikas
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Альтах
4-4-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Альтах

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

25 матчей

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.55

Среднее время на гол

66
58

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.24

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 2 0.18
Устюндаг Джем 2 0.18
Диарра Мамаду 1 0.09
Скрбо Стефан 1 0.09
Блуме Брор 1 0.09
Лоуренс Джеймс 1 0.09
Тафернер Маттойс 1 0.09
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.55
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.18
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.18
Гугганиг Лукас 1 0.09
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Устюндаг Джем 2 1
Лоуренс Джеймс 3 0
Тафернер Маттойс 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Quincy Butler 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Инголич Сандро 4 0
Гугганиг Лукас 3 0
Mike-Steven Baehre 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Йегер Лукас 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Эстрада Паскаль 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Камери Дийон 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
5
Сваровски Тироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Альтах
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
7
47%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0
Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Альтах

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 2 2 27 - 14 26
2.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
3.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
4.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 11 4 4 3 15 - 14 16
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 5 0 3 2 6 - 8 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Весь список
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