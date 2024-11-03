Тур: 12. Стадион: Тиволи Ной.
1:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолQuincy Butler
43' Желтая карточкаLukas Fridrikas
76' Желтая карточкаГугганиг Лукас
90'+5
Ход матча
40'
1:0
43'
76'
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Блуме БрорНападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Gustavo VI
-
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
25 матчей
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.55
Среднее время на гол
66
58
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.24
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|3
|0.25
|Устюндаг Джем
|2
|0.17
|Диарра Мамаду
|1
|0.08
|Скрбо Стефан
|1
|0.08
|Блуме Брор
|1
|0.08
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.08
|Тафернер Маттойс
|1
|0.08
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.5
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.17
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.17
|Гугганиг Лукас
|1
|0.08
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Устюндаг Джем
|2
|1
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Инголич Сандро
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
5
Сваровски Тироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Альтах
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
4
36%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
15
16
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
7
47%
2
13%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0
Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Альтах
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
39
39
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5