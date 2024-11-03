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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 24'
Майнц
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 119
Фрайбург 85.7% (102)
X 8.4% (10)
Майнц 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
Ничья
Майнц
4.00
4.00
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5.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
16
Бель
Штефан
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Фрайбург
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Майнц

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
43.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

37 матчей

32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.5%
45.9%
40.6%
5 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.21
1.06

Среднее время на гол

74
85

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.78
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.49
1.14

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.44
Грифо Винченцо 3 0.33
Адаму Чуквубике 2 0.22
Кюблер Лукас 2 0.22
Гюнтер Кристиан 1 0.11
Линхарт Филипп 1 0.11
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.56
Амири Надим 2 (1) 0.22
Зиб Арминдо 2 0.22
Чхэ-Сон Ли II 1 0.11
Лайч Максим 1 0.11
Мвене Филлипп 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 3 0
Адаму Чуквубике 3 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Дженц Мориц 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Небель Пауль 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
3
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
1
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Майнц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1
Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0
Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1

Результаты матчей

Фрайбург
Майнц

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 100%

Точный счет

3:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 0:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Майнц
 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
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      BetBoom
      1.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Фрайбург 85.7% (102)
    X 8.4% (10)
    Майнц 5.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Майнц
    4.00
    4.00
    Реклама, pari.ru
    5.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Майнц

    Исход игры
    Фрайбург
    85.7% (102)
    Ничья
    8.4% (10)
    Майнц
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (88)
    Нет
    24.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    55.5% (66)
    1:0 Фрайбург
    13.4% (16)
    2:0 Фрайбург
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Фрайбург
    5% (6)
    1:2 Майнц
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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