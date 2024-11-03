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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Фрайбург
0:0
Конец матча
Майнц
0'
44' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
70' Желтая карточка
Бель Штефан
90' Желтая карточка
Сильдийя Кильянн
90'+5

Ход матча

44'
 
Ли Чхэ-Сон
46'
 
Зиб Арминдо
Буркардт Джонатан
66'
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
 
66'
Хёфлер Николас
Эггештайн Максимилиан
 
66'
Розенфельдер Макс
Линхарт Филипп
 
70'
 
Бель Штефан
72'
Грегорич Михаэль
Адаму Чуквубике
 
74'
 
Хон Хён-Сок
Амири Надим
88'
Сильдийя Кильянн
Доан Рицу
 
90'
 
Видмер Сильван
Каси Антони
90'
Сильдийя Кильянн
 
90'
 
Верачниг Николас
Небель Пауль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 480 Количество передач 459
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 119
Фрайбург 85.7% (102)
X 8.4% (10)
Майнц 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
16
Бель
Штефан
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Фрайбург
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Майнц

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
43.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

37 матчей

32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.5%
45.9%
40.6%
5 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.21
1.06

Среднее время на гол

74
85

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.78
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.49
1.14

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.44
Грифо Винченцо 3 0.33
Адаму Чуквубике 2 0.22
Кюблер Лукас 2 0.22
Гюнтер Кристиан 1 0.11
Линхарт Филипп 1 0.11
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.56
Амири Надим 2 (1) 0.22
Зиб Арминдо 2 0.22
Чхэ-Сон Ли II 1 0.11
Лайч Максим 1 0.11
Мвене Филлипп 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 3 0
Адаму Чуквубике 3 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Дженц Мориц 2 0
Бель Штефан 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Небель Пауль 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
3
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
1
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Майнц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1
Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0
Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1

Результаты матчей

Фрайбург
Майнц

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
3
6
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
8.
Боруссия М
 3:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Вердер
 0:3 Заявка 9 3 3 3 14 - 19 12
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 3:0 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 0:3 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 0:3 Заявка 5 3 1 1 12 - 11 10
4.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 3:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фрайбург: 51%, Майнц: 49%.
  • 95'
    Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Розенфельдер Макс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Сильдийя Кильянн из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Фрайбург 85.7% (102)
    X 8.4% (10)
    Майнц 5.9% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Майнц

    Исход игры
    Фрайбург
    85.7% (102)
    Ничья
    8.4% (10)
    Майнц
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (88)
    Нет
    24.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    55.5% (66)
    1:0 Фрайбург
    13.4% (16)
    2:0 Фрайбург
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Фрайбург
    5% (6)
    1:2 Майнц
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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