Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Зиб Арминдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Удар от ворот произведет Фрайбург

78' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

75' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

73' Вайсхаупт Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Вайсхаупт Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Бель Штефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

67' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорошую попытку сделал Грифо Винченцо . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Каси Антони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Амири Надим пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

59' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург в офсайде

51' Каси Антони пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

50' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника