Тур: 9. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
44' Желтая карточкаЛи Чхэ-Сон
70' Желтая карточкаБель Штефан
90' Желтая карточкаСильдийя Кильянн
90'+5
Ход матча
44'
70'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
480 Количество передач 459
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
31
Кор
Доминик
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Майнц
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
43.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
37 матчей
32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.5%
45.9%
40.6%
5 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.21
1.06
Среднее время на гол
74
85
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.78
1.21
Среднее время на гол
50
74
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.49
1.14
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|4
|0.44
|Грифо Винченцо
|3
|0.33
|Адаму Чуквубике
|2
|0.22
|Кюблер Лукас
|2
|0.22
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.11
|Линхарт Филипп
|1
|0.11
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Хёлер Лукас
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|5
|0.56
|Амири Надим
|2 (1)
|0.22
|Зиб Арминдо
|2
|0.22
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.11
|Лайч Максим
|1
|0.11
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|3
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Сильдийя Кильянн
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|0
|Амири Надим
|2
|1
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Видмер Сильван
|3
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
3
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
1
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Майнц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1
Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0
Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1
Результаты матчей
Фрайбург
Майнц
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
36
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|8.
|3:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|0:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 19
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|3:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|0:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|0:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 11
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|3:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Майнц
Исход игры
Фрайбург
85.7% (102)
Ничья
8.4% (10)
Майнц
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
55.5% (66)
1:0 Фрайбург
13.4% (16)
2:0 Фрайбург
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Фрайбург
5% (6)
1:2 Майнц
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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