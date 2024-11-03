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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Перерыв
Спортинг Шарлеруа
0'
29' Желтая карточка
Камара Этьен
43' Желтая карточка
Минда Алан

Ход матча

29'
 
Камара Этьен
43'
Минда Алан
 
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Спортинг Шарлеруа
3.50
3.47
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3.22
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Все Коэффициенты
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
90
Emmanuel
Kakou
66
Равич
Христиан
15
Манье
Гари
20
Назиньо
Флавио
6
Агьекум
Лоуренс
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
10
Виейра
Фелипе
55
Martin
Delavallee
95
Кейта
Чейк
4
Оусоу
Айхам
39
Massamba
Sow
98
Петрис
Жереми
24
Нзита
Мардоки
5
Камара
Этьен
18
Хейманс
Дан
6
Зоргане
Адем
9
Даббаг
Одай
7
Мбенза
Исаак
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Спортинг Шарлеруа
5-3-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 6 0.46
Уаттара Абдул 2 0.15
Сомерс Тибо 1 0.08
Брунинью Филипе 1 0.08
Виейра Фелипе 1 0.08
Олайгбе Казим 1 0.08
Равич Христиан 1 0.08
Emmanuel Kakou 1 0.08
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Минда Алан 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.46
Гуагон Парфэйт 3 0.23
Бернье Антуан 2 0.15
Киэ Грежон 1 0.08
Мбенза Исаак 1 0.08
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 3 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Варлесон 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Минда Алан 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Emmanuel Kakou 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 5 0
Хейманс Дан 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Бернье Антуан 2 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Даббаг Одай 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Титрауи Ясин 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спортинг Шарлеруа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
6
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Спортинг Шарлеруа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
14%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
14%
2
15%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
4
19%
6
46%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Мехелен
 13 6 3 4 27 - 17 21
4.
Антверпен
 12 6 2 4 24 - 10 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 13 4 3 6 13 - 14 15
12.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
15.
Серкль Брюгге
 0:0 13 3 4 6 14 - 21 13
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
12.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
14.
Серкль Брюгге
 0:0 7 2 3 2 10 - 8 9
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
4.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Антверпен
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
13.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Серкль Брюгге
 0:0 6 1 1 4 4 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Минда Алан получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Камара Этьен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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Серкль Брюгге
Ничья
Спортинг Шарлеруа
3.50
3.47
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3.22
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Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа
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