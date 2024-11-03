Тур: 13. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Перерыв
Ход матча
29'
43'
15
Манье
Гари
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
95
Кейта
Чейк
39
Massamba
Sow
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Манье ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муслич Мирон
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
-
39 Massamba SowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|6
|0.46
|Уаттара Абдул
|2
|0.15
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Брунинью Филипе
|1
|0.08
|Виейра Фелипе
|1
|0.08
|Олайгбе Казим
|1
|0.08
|Равич Христиан
|1
|0.08
|Emmanuel Kakou
|1
|0.08
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.46
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.23
|Бернье Антуан
|2
|0.15
|Киэ Грежон
|1
|0.08
|Мбенза Исаак
|1
|0.08
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|5
|0
|Назиньо Флавио
|3
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
|Emmanuel Kakou
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|5
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Гуагон Парфэйт
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спортинг Шарлеруа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
6
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Спортинг Шарлеруа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
14%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
14%
2
15%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
4
19%
6
46%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
48
39
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|6
|3
|4
|27 - 17
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|23 - 22
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|10.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|11.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|12.
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|15.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|6 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|5