  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
29' Желтая карточка
Камара Этьен
43' Желтая карточка
Минда Алан
62' Желтая карточка
Emmanuel Kakou
1:0
67' Гол
Денкей Кевин
2:0
73' Гол
Ван дер Брюгген Ханнес
82' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
86' Желтая карточка
Зоргане Адем
90' Желтая карточка
Бернье Антуан
90'+4
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
90
Emmanuel
Kakou
66
Равич
Христиан
15
Манье
Гари
20
Назиньо
Флавио
6
Агьекум
Лоуренс
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
10
Виейра
Фелипе
55
Martin
Delavallee
95
Кейта
Чейк
4
Оусоу
Айхам
39
Massamba
Sow
98
Петрис
Жереми
24
Нзита
Мардоки
5
Камара
Этьен
18
Хейманс
Дан
6
Зоргане
Адем
9
Даббаг
Одай
7
Мбенза
Исаак
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Спортинг Шарлеруа
5-3-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 7 0.54
Уаттара Абдул 2 0.15
Виейра Фелипе 1 0.08
Сомерс Тибо 1 0.08
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.08
Брунинью Филипе 1 0.08
Олайгбе Казим 1 0.08
Равич Христиан 1 0.08
Emmanuel Kakou 1 0.08
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.46
Гуагон Парфэйт 3 0.23
Бернье Антуан 2 0.15
Киэ Грежон 1 0.08
Мбенза Исаак 1 0.08
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 3 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Emmanuel Kakou 2 0
Варлесон 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Минда Алан 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 5 0
Хейманс Дан 4 0
Бернье Антуан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Зоргане Адем 1 0
Даббаг Одай 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Титрауи Ясин 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Спортинг Шарлеруа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
6
Серкль Брюгге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Спортинг Шарлеруа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

21
15
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
4
19%
6
40%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Мехелен
 13 6 3 4 27 - 17 21
4.
Антверпен
 12 6 2 4 24 - 10 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Андерлехт
 0:0 13 4 6 3 15 - 12 18
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
11.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
12.
Кортрейк
 0:0 13 4 3 6 9 - 19 15
13.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
14.
Спортинг Шарлеруа
 13 4 2 7 13 - 16 14
15.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
8.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
9.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
10.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
11.
Кортрейк
 0:0 6 3 1 2 5 - 6 10
12.
Андерлехт
 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
14.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Андерлехт
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
4.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Антверпен
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Кортрейк
 0:0 7 1 2 4 4 - 13 5
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
13.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Emmanuel Kakou получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Минда Алан получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Камара Этьен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Спортинг Шарлеруа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный