Тур: 12. Стадион: Дженерали Арена.
2:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолSimon Seidl
39' Желтая карточкаPhilipp Maybach
44' Желтая карточкаSimon Pirkl
1:1
52' ГолМэлоун Морис
2:1
60' ГолПрелец Ник
72' Желтая карточкаПрелец Ник
87' Желтая карточкаВизингер Филип
90'+7
Ход матча
30'
0:1
39'
44'
52'
1:1
60'
2:1
72'
87'
21
Гуэнуш
Хаким
11
Прелец
Ник
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пашич АлемНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|4
|0.33
|Грубер Андреас
|4
|0.33
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.17
|Прелец Ник
|2
|0.17
|Фишер Манфред
|1
|0.08
|Винлёф Маттео
|1
|0.08
|Галвао Лукас
|1
|0.08
|Tin Plavotic
|1
|0.08
|Хускович Муарем
|1
|0.08
|Abubakr Barry
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|7
|0.58
|Simon Seidl
|2
|0.17
|Гойгингер Томас
|1
|0.08
|Добрас Кристиан
|1
|0.08
|Simon Pirkl
|1
|0.08
|Носс Конор
|1
|0.08
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|0
|Abubakr Barry
|5
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Драгович Александр
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Philipp Maybach
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Simon Pirkl
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Морманн Мартин
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Soumaila Diabate
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Аустрия Вена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
5
Аустрия Вена
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Блау-Вайсс Линц
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
14
8
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
6
15
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
4
67%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
3
21%
1-15
3
17%
4
29%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
2
14%
76-90
Пропущено
13
18
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
7
54%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3
Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
210
210
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5