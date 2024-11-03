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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Аустрия Вена
2:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
0:1
30' Гол
Simon Seidl
39' Желтая карточка
Philipp Maybach
44' Желтая карточка
Simon Pirkl
1:1
52' Гол
Мэлоун Морис
2:1
60' Гол
Прелец Ник
72' Желтая карточка
Прелец Ник
87' Желтая карточка
Визингер Филип
90'+7
1
Радлингер
Самуэль
15
Драгович
Александр
28
Визингер
Филип
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
6
Philipp
Maybach
11
Прелец
Ник
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
1
Витек
Радек
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
60
Simon
Pirkl
18
Soumaila
Diabate
30
Добрас
Кристиан
20
Simon
Seidl
27
Гойгингер
Томас
9
Ronivaldo
II
Аустрия Вена
3-4-2-1
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 4 0.33
Грубер Андреас 4 0.33
Фитц Доминик 2 (1) 0.17
Прелец Ник 2 0.17
Фишер Манфред 1 0.08
Винлёф Маттео 1 0.08
Галвао Лукас 1 0.08
Tin Plavotic 1 0.08
Хускович Муарем 1 0.08
Abubakr Barry 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 7 0.58
Simon Seidl 2 0.17
Гойгингер Томас 1 0.08
Добрас Кристиан 1 0.08
Simon Pirkl 1 0.08
Носс Конор 1 0.08
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 0
Abubakr Barry 5 0
Фитц Доминик 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Драгович Александр 3 0
Визингер Филип 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Фишер Манфред 3 0
Мэлоун Морис 3 0
Прелец Ник 3 0
Philipp Maybach 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Гойгингер Томас 3 0
Simon Pirkl 3 0
Ronivaldo II 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Морманн Мартин 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Soumaila Diabate 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Валльнер Сильван 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Аустрия Вена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
5
Аустрия Вена
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Блау-Вайсс Линц
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

14
8
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

6
15
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
4
67%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
3
21%
1-15
3
17%
4
29%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Пропущено

13
18
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
7
54%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3
Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 2 2 27 - 14 26
2.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
3.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 18 - 13 21
4.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 12 5 2 5 23 - 18 17
6.
Хартберг
 11 4 4 3 15 - 14 16
7.
Аустрия Клагенфурт
 11 4 3 4 13 - 18 15
8.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Сваровски Тироль
 12 3 3 6 10 - 16 12
11.
Альтах
 12 2 3 7 11 - 16 9
12.
Гразер
 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
11.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
12.
Гразер
 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Simon Pirkl получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Philipp Maybach получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ronivaldo сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Simon Seidl бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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