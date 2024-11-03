  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Боруссия М
3:0
Второй тайм: 54'
Вердер
0'
1:0
11' Гол
Плеа Алассан
2:0
12' Гол в свои ворота
Фридль Марко
19' Желтая карточка
Агу Феликс
22' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
3:0
45' Гол
Онора Франк
53' Желтая карточка
Линен Сенне

Ход матча

11'
Плеа Алассан
(Кляйндинст Тим)
1:0
12'
Фридль Марко
2:0
19'
 
Агу Феликс
22'
 
Вайзер Митчелл
45'
Онора Франк
(Кляйндинст Тим)
3:0
46'
 
Юнг Антони
Пипер Амос
46'
 
Велькович Милош
Малатини Хулиан
46'
 
Кён Деррик
Агу Феликс
53'
 
Линен Сенне

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 259 Количество передач 234
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 118
Боруссия М 61% (72)
X 28% (33)
Вердер 11% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Вердер
3.90
3.85
Реклама, pari.ru
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
5
Фридрих
Марвин
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
32
Фридль
Марко
5
Пипер
Амос
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
11
Нжинма
Джастин
7
Дукш
Марвин
20
Шмид
Романо
Боруссия М
4-2-3-1
Вердер
3-4-3

История личных встреч

Боруссия М
Вердер

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.2%
36.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
16 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
2:2
Б
5:1
Б
2:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:2
ТК
0:0
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:1
К
3:4
Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
5:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
4:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2

Голы

Всего голов

47
21

Голов в среднем за матч

2.47
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.6
1.58

Среднее время на гол

56
57

Всего голов

71
51

Голов в среднем за матч

2.09
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

43
60

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (1) 0.67
Онора Франк 2 0.22
Плеа Алассан 2 0.22
Эльведи Нико 1 0.11
Итакура Ко 1 0.11
Чванчара Томаш 1 0.11
Штёгер Кевин 0 0
Хак Робин 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 3 (1) 0.33
Стаге Йенс 3 0.33
Агу Феликс 2 0.22
Вайзер Митчелл 1 0.11
Шмид Романо 1 0.11
Нжинма Джастин 1 0.11
Малатини Хулиан 1 0.11
Кён Деррик 1 0.11
Грюлль Марко 1 0.11
Штарк Никлас 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Итакура Ко 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 3 0
Фридль Марко 1 1
Цеттерер Михаэль 1 0
Стаге Йенс 1 0
Кён Деррик 1 0
Агу Феликс 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
2
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вердер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
3
Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5
Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1
Вердер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1

Результаты матчей

Боруссия М
Вердер

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
8.
Боруссия М
 3:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Вердер
 0:3 Заявка 9 3 3 3 14 - 19 12
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 3:0 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 0:3 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 0:3 Заявка 5 3 1 1 12 - 11 10
4.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 3:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Шмид Романо пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем
    • 49'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Николас Мориц из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Фридрих Марвин из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Скалли Джозеф успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Боруссия М 61% (72)
    X 28% (33)
    Вердер 11% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Вердер
    3.90
    3.85
    Реклама, pari.ru
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия М 3:0 Вердер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 3:0 Вердер

    Исход игры
    Боруссия М
    61% (72)
    Ничья
    28% (33)
    Вердер
    11% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (102)
    Нет
    12.07% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    44.9% (53)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    1:2 Вердер
    9.3% (11)
    2:2 Ничья
    8.5% (10)
    1:0 Боруссия М
    7.6% (9)
    2:0 Боруссия М
    2.5% (3)
    3:3 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Боруссия М
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия М
    Вердер
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный