Тур: 9. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Данкерт Бастиан
3:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
11' ГолПлеа Алассан
2:0
12' Гол в свои воротаФридль Марко
19' Желтая карточкаАгу Феликс
22' Желтая карточкаВайзер Митчелл
3:0
45' ГолОнора Франк
53' Желтая карточкаЛинен Сенне
Ход матча
11'
1:0
12'
2:0
19'
22'
45'
3:0
46'
46'
53'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
259 Количество передач 234
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Райц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кён ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
-
42 Топп КекеНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Боруссия М
Вердер
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.2%
36.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
16 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
21
Голов в среднем за матч
2.47
1.4
Среднее время на гол
36
64
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.6
1.58
Среднее время на гол
56
57
Всего голов
71
51
Голов в среднем за матч
2.09
1.5
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
43
60
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|0.67
|Онора Франк
|2
|0.22
|Плеа Алассан
|2
|0.22
|Эльведи Нико
|1
|0.11
|Итакура Ко
|1
|0.11
|Чванчара Томаш
|1
|0.11
|Штёгер Кевин
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|3 (1)
|0.33
|Стаге Йенс
|3
|0.33
|Агу Феликс
|2
|0.22
|Вайзер Митчелл
|1
|0.11
|Шмид Романо
|1
|0.11
|Нжинма Джастин
|1
|0.11
|Малатини Хулиан
|1
|0.11
|Кён Деррик
|1
|0.11
|Грюлль Марко
|1
|0.11
|Штарк Никлас
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Фридль Марко
|1
|1
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
2
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вердер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
3
Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5
Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1
Вердер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1
Результаты матчей
Боруссия М
Вердер
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
53
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|8.
|3:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|0:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 19
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|3:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|0:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|0:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 11
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|3:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 3:0 Вердер
Исход игры
Боруссия М
61% (72)
Ничья
28% (33)
Вердер
11% (13)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
87.93% (102)
Нет
12.07% (14)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
44.9% (53)
1:1 Ничья
16.9% (20)
1:2 Вердер
9.3% (11)
2:2 Ничья
8.5% (10)
1:0 Боруссия М
7.6% (9)
2:0 Боруссия М
2.5% (3)
3:3 Ничья
1.7% (2)
3:2 Боруссия М
1.7% (2)
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