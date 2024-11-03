Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Онора Франк забивает с правой ноги!

45' Кляйндинст Тим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Райц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Хак Робин пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

24' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Вайзер Митчелл получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Вердер

20' Кляйндинст Тим пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

19' Агу Феликс получает желтую карточку за неспортивное поведение

16' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Г О О О О Л - Фридль Марко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

12' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Плеа Алассан наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

11' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Вердер

4' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вердер начинает с центра поля