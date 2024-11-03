Тур: 13. Стадион: Лото-парк.
0'
23
Ритс
Матс
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
11
Dion
De
Neve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Девале ЖильЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шимич РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Андерлехт
Кортрейк
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
2.07
2.06
Среднее время на гол
43
43
Всего голов
31
9
Голов в среднем за матч
1.94
0.6
Среднее время на гол
46
150
Всего голов
62
42
Голов в среднем за матч
2
1.35
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.23
|Струйкенс Марио
|2
|0.15
|Шимич Ян-Карло
|2
|0.15
|Дрейер Андерс
|1
|0.08
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.08
|Ашимеру Маджид
|1
|0.08
|Амузу Френсис
|1
|0.08
|Леони Тео
|1
|0.08
|Эдози Самуэль
|1
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.08
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|3
|0.23
|Амброз Тьерри
|1
|0.08
|Сильва Жоао
|1
|0.08
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.08
|Канеко Такуро
|1
|0.08
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.08
|Dion De Neve
|1
|0.08
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Н'Диайе Мусса
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Амброз Тьерри
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Мессату Наэль
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кортрейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
5
Андерлехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
3
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
13
18
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1
Результаты матчей
Андерлехт
Кортрейк
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
48
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|6
|3
|4
|27 - 17
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|23 - 22
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|8.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|10.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 19
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|14.
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|15.
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|11.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|5