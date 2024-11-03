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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 13'
Кортрейк
0'
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Кортрейк
4.70
4.70
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6.90
Все Коэффициенты
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
23
Ритс
Матс
18
Ашимеру
Маджид
36
Дрейер
Андерс
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
12
Дольберг
Каспер
1
Tom
Vandenberghe
6
Мессату
Наэль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
30
Канеко
Такуро
16
Деягере
Брехт
27
Сиссако
Абдулайе
11
Dion
De
Neve
10
Abdelkahar
Kadri
68
Амброз
Тьерри
Андерлехт
4-2-3-1
Кортрейк
4-4-2

История личных встреч

Андерлехт
Кортрейк

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:2
ПДА
2:2
ПДА
4:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
1:1
ТМК
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:2
ЛП
1:3
ЛП
5:1
ЛП
3:0
К
4:2
ЛП
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
5:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

2.07
2.06

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

31
9

Голов в среднем за матч

1.94
0.6

Среднее время на гол

46
150

Всего голов

62
42

Голов в среднем за матч

2
1.35

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 3 (1) 0.23
Струйкенс Марио 2 0.15
Шимич Ян-Карло 2 0.15
Дрейер Андерс 1 0.08
Аугустинссон Людвиг 1 0.08
Ашимеру Маджид 1 0.08
Амузу Френсис 1 0.08
Леони Тео 1 0.08
Эдози Самуэль 1 0.08
Васкес Луис 1 0.08
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Ангуло Нильсон 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 3 0.23
Амброз Тьерри 1 0.08
Сильва Жоао 1 0.08
Сиссако Абдулайе 1 0.08
Канеко Такуро 1 0.08
Мампасси Марк Рене 1 0.08
Dion De Neve 1 0.08
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 5 0
Сарделла Киллиан 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Н'Диайе Мусса 2 0
Леони Тео 2 0
Ритс Матс 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Амузу Френсис 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Амброз Тьерри 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Канеко Такуро 2 0
Мессату Наэль 2 0
Деягере Брехт 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0
Ферри Начо 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кортрейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5
Андерлехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
3
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1

Результаты матчей

Андерлехт
Кортрейк

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Мехелен
 13 6 3 4 27 - 17 21
4.
Антверпен
 12 6 2 4 24 - 10 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Андерлехт
 0:0 13 4 6 3 15 - 12 18
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
11.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
12.
Кортрейк
 0:0 13 4 3 6 9 - 19 15
13.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
14.
Спортинг Шарлеруа
 13 4 2 7 13 - 16 14
15.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
8.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
9.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
10.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
11.
Кортрейк
 0:0 6 3 1 2 5 - 6 10
12.
Андерлехт
 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
14.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Андерлехт
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
4.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Антверпен
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Кортрейк
 0:0 7 1 2 4 4 - 13 5
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
13.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

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Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
Весь список
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  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Кортрейк
4.70
4.70
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6.90
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Андерлехт
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