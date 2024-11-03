  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
0:0
Конец матча
Гент
0'
28' Желтая карточка
Гудьонсен Андри
36' Желтая карточка
Колассен Антуан
86' Желтая карточка
Аль-Гамди Файсал
89' Желтая карточка
Файед Омар
90' Желтая карточка
Варела Хелио
90'+8
33
Шинтон
Ник
66
Константопулос
Апостолос
5
Мбе
Со
Лоик
6
Файед
Омар
4
Плат
Брайан
2
Дагба
Колин
30
Хюйбертс
Дин
16
Аль-Гамди
Файсал
10
Верлинден
Тибо
17
Аль-Сахафи
Марван
25
Колассен
Антуан
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
16
Делорж
Матиас
22
Фадига
Ноа
8
Геркенс
Питер
6
Гандельман
Омри
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2
Гент
4-1-4-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Гент

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
5:1
К
3:0
ТМК
2:3
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мишес Симион 2 0.17
Аль-Сахафи Марван 2 0.17
Сануси Райан 1 0.08
Маттис Эрве 1 (1) 0.08
Шиманга Катуку 1 0.08
Хендерсон Эван 1 0.08
Рейнерс Том 1 0.08
Кейта Чарли 1 0.08
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Колассен Антуан 0 0
Марта Арьяни 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 4 0.31
Фадига Ноа 3 0.23
Гудьонсен Андри 2 0.15
Дин Макс 2 0.15
Сурдез Франк 1 0.08
Геркенс Питер 1 0.08
Делорж Матиас 1 0.08
Кумс Свен 1 0.08
Йокота Дайсуке 1 0.08
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.08
Браун Арчи 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Ватанабэ Цуёси 0 0
Варела Хелио 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Константопулос Апостолос 3 0
Рейнерс Том 2 0
Колассен Антуан 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Файед Омар 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Дагба Колин 1 0
Матияш Давор 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Ацуки 4 0
Митрович Стефан 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Браун Арчи 3 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Делорж Матиас 2 0
Варела Хелио 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Фадига Ноа 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Беерсхот-Вильрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

2
10
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Гент
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
9%
3
18%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Гент

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Мехелен
 13 6 3 4 27 - 17 21
4.
Антверпен
 12 6 2 4 24 - 10 20
5.
Андерлехт
 13 5 5 3 19 - 12 20
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
8.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
11.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
12.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
13.
Спортинг Шарлеруа
 13 4 2 7 13 - 16 14
14.
Кортрейк
 13 4 2 7 9 - 23 14
15.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
10.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
13.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
14.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
4.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Антверпен
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Колассен Антуан получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Гудьонсен Андри получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:0 Гент онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный