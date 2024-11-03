Тур: 13. Стадион: Olympisch Stadion.
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаГудьонсен Андри
36' Желтая карточкаКолассен Антуан
86' Желтая карточкаАль-Гамди Файсал
89' Желтая карточкаФайед Омар
90' Желтая карточкаВарела Хелио
90'+8
Ход матча
28'
36'
46'
86'
89'
90'
33
Шинтон
Ник
30
Хюйбертс
Дин
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
22
Фадига
Ноа
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Oscar Vargas
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуНападающий
-
21 Дин МаксНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Гент
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мишес Симион
|2
|0.17
|Аль-Сахафи Марван
|2
|0.17
|Сануси Райан
|1
|0.08
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.08
|Шиманга Катуку
|1
|0.08
|Хендерсон Эван
|1
|0.08
|Рейнерс Том
|1
|0.08
|Кейта Чарли
|1
|0.08
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
|Колассен Антуан
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|4
|0.31
|Фадига Ноа
|3
|0.23
|Гудьонсен Андри
|2
|0.15
|Дин Макс
|2
|0.15
|Сурдез Франк
|1
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Делорж Матиас
|1
|0.08
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Йокота Дайсуке
|1
|0.08
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.08
|Браун Арчи
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Ватанабэ Цуёси
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|4
|0
|Плат Брайан
|2
|1
|Вейманс Марко
|3
|0
|Константопулос Апостолос
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Колассен Антуан
|2
|0
|Ayouba Kosiah
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Файед Омар
|2
|0
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Беерсхот-Вильрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
2
10
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Гент
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
9%
3
18%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
Гент
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Беерсхот-Вильрейк
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
94
39
49
111
310
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|5