Тур: 14. Стадион: Паркен. Главный судья: Кехлет Якоб
1:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
2'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
347 Количество передач 237
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Силькеборг
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
38 матчей
60.5%
21.1%
18.4%
23 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.1%
39.5%
18.4%
16 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.77
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
0.75
0.91
Среднее время на гол
120
99
Всего голов
51
48
Голов в среднем за матч
1.34
1.26
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.43
|Оскарссон Орри
|5
|0.36
|Классон Виктор
|4
|0.29
|Дикс Кевин
|3 (3)
|0.21
|Перейра Габриэл
|2
|0.14
|Корнелиус Андреас
|2
|0.14
|Дилейни Томас
|1
|0.07
|Маттссон Магнус
|1
|0.07
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.07
|Роберт Винисиус
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Лопес Маркос
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|0.64
|Бакиз Юнес
|5
|0.36
|Андерсен Йеппе
|3
|0.21
|Сонне Оливер
|2
|0.14
|Маттссон Пелле
|1
|0.07
|Карлсен Фредрик
|1
|0.07
|Оразов Рамазан
|1
|0.07
|Редин Понтус
|1
|0.07
|Ганшаш Педру
|1
|0.07
|Пюндт Андреас
|1
|0.07
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.07
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дилейни Томас
|4
|0
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Корнелиус Андреас
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Фрохолдт Виктор
|1
|0
|Шьяха Амин
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Теландер Расмус
|1
|0
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Мадс Фройндлих
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
14
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
5
38%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
4
27%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
24
26
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
8%
5
19%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
7
29%
29%
6
23%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
36%
2
11%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
2
14%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0
Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хольбек - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0
Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1
Результаты матчей
Копенгаген
Силькеборг
Точный счет
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
76
310
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|3
|3
|27 - 21
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|25 - 15
|26
|4.
|14
|6
|6
|2
|27 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|7.
|1:1
|14
|5
|7
|2
|26 - 20
|22
|8.
|14
|4
|5
|5
|27 - 25
|17
|9.
|14
|4
|3
|7
|16 - 28
|15
|10.
|14
|3
|2
|9
|16 - 34
|11
|11.
|14
|1
|6
|7
|9 - 18
|9
|12.
|14
|1
|2
|11
|15 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|2.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Люнгбю
|Классен Леон
|1 3