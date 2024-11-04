  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Копенгаген
1:1
Второй тайм: 49'
Силькеборг
0'
1:0
2' Гол
Корнелиус Андреас
1:1
45' Пенальти
Адамсен Тонни

Ход матча

2'
Корнелиус Андреас
(Гочолеишвили Гиорги)
1:0
35'
Фрохолдт Виктор
Роберт Винисиус
 
45'
1:1
Адамсен Тонни
46'
 
Андерсен Йеппе
Маккоуотт Каллум
46'
 
Мадс Фройндлих
Julius Nielsen

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 347 Количество передач 237
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Силькеборг
5.00
5.10
Реклама, betcity.ru
7.70
Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
6
Хацидиакос
Пантелис
4
Гарананга
Мунаше
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
16
Роберт
Винисиус
14
Корнелиус
Андреас
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
36
Julius
Nielsen
6
Маттссон
Пелле
17
Маккоуотт
Каллум
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
Копенгаген
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Силькеборг

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

38 матчей

60.5%
21.1%
18.4%
23 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
39.5%
18.4%
16 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
ТМК
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.77
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

0.75
0.91

Среднее время на гол

120
99

Всего голов

51
48

Голов в среднем за матч

1.34
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 6 0.43
Оскарссон Орри 5 0.36
Классон Виктор 4 0.29
Дикс Кевин 3 (3) 0.21
Перейра Габриэл 2 0.14
Корнелиус Андреас 2 0.14
Дилейни Томас 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.07
Роберт Винисиус 0 0
Фальк Расмус 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 9 (3) 0.64
Бакиз Юнес 5 0.36
Андерсен Йеппе 3 0.21
Сонне Оливер 2 0.14
Маттссон Пелле 1 0.07
Карлсен Фредрик 1 0.07
Оразов Рамазан 1 0.07
Редин Понтус 1 0.07
Ганшаш Педру 1 0.07
Пюндт Андреас 1 0.07
Alexander Illum Simmelhack 1 0.07
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 4 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Сонне Оливер 2 0
Бринк Марк 0 1
Теландер Расмус 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Мадс Фройндлих 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
14
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
5
38%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
4
27%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

24
26
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
8%
5
19%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
7
29%
29%
6
23%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
36%
2
11%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0
Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хольбек - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0
Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1

Результаты матчей

Копенгаген
Силькеборг

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
3
3
3
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 1:1 14 7 5 2 25 - 15 26
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 1:1 14 5 7 2 26 - 20 22
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 14 4 3 7 16 - 28 15
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 14 1 6 7 9 - 18 9
12.
Вайле
 14 1 2 11 15 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 1:1 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Силькеборг
 1:1 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 1:1 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 1:1 7 2 4 1 11 - 8 10
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Люнгбю Классен Леон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Силькеборг
    5.00
    5.10
    Реклама, betcity.ru
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Копенгаген 1:1 Силькеборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Копенгаген
    Силькеборг
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный