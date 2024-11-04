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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 20785 Главный судья: Кехлет Якоб
Копенгаген
2:2
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
2' Гол
Корнелиус Андреас
1:1
45' Пенальти
Адамсен Тонни
90' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
90' Желтая карточка
Ларсен Николай
2:1
90' Пенальти
Дикс Кевин
90' Желтая карточка
Мадс Фройндлих
2:2
90' Гол
Alexander Illum Simmelhack
90' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
90'+12

Ход матча

2'
Корнелиус Андреас
(Гочолеишвили Гиорги)
1:0
35'
Фрохолдт Виктор
Роберт Винисиус
 
45'
1:1
Адамсен Тонни
46'
 
Андерсен Йеппе
Маккоуотт Каллум
46'
 
Мадс Фройндлих
Julius Nielsen
66'
Перейра Габриэл
Гарананга Мунаше
 
73'
 
Оразов Рамазан
Бакиз Юнес
86'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Mads Larsen
86'
Маттссон Магнус
Фрохолдт Виктор
 
90'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
90'
 
Ларсен Николай
90'
Дикс Кевин
2:1
90'
 
Alexander Illum Simmelhack
Сонне Оливер
90'
 
Мадс Фройндлих
90'
2:2
Alexander Illum Simmelhack
90'
Хацидиакос Пантелис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 749 Количество передач 455
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
6
Хацидиакос
Пантелис
4
Гарананга
Мунаше
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
16
Роберт
Винисиус
14
Корнелиус
Андреас
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
36
Julius
Nielsen
6
Маттссон
Пелле
17
Маккоуотт
Каллум
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
Копенгаген
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Силькеборг

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

38 матчей

60.5%
21.1%
18.4%
23 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
39.5%
18.4%
16 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
ТМК
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.77
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

0.75
0.91

Среднее время на гол

120
99

Всего голов

51
48

Голов в среднем за матч

1.34
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 6 0.43
Оскарссон Орри 5 0.36
Дикс Кевин 4 (4) 0.29
Классон Виктор 4 0.29
Перейра Габриэл 2 0.14
Корнелиус Андреас 2 0.14
Дилейни Томас 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.07
Роберт Винисиус 0 0
Фальк Расмус 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 9 (3) 0.64
Бакиз Юнес 5 0.36
Андерсен Йеппе 3 0.21
Сонне Оливер 2 0.14
Alexander Illum Simmelhack 2 0.14
Маттссон Пелле 1 0.07
Карлсен Фредрик 1 0.07
Оразов Рамазан 1 0.07
Редин Понтус 1 0.07
Ганшаш Педру 1 0.07
Пюндт Андреас 1 0.07
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 4 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Сонне Оливер 2 0
Мадс Фройндлих 2 0
Бринк Марк 0 1
Теландер Расмус 1 0
Ларсен Николай 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
8
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
14
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
9%
4
27%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

26
28
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
3
12%
5
18%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
1
4%
4
14%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
7
27%
6
21%
61-75
8
31%
6
21%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
5
31%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0
Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хольбек - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0
Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1

Результаты матчей

Копенгаген
Силькеборг

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
1.5
8
6
3
11
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 14 5 7 2 27 - 21 22
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 14 4 3 7 16 - 28 15
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 14 1 6 7 9 - 18 9
12.
Вайле
 14 1 2 11 15 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Люнгбю Классен Леон 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20785 болельщиков
  • 102'
    Контроль мяча: Копенгаген: 62%, Силькеборг: 38%.
  • 102'
    Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 101'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Хацидиакос Пантелис получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 100'
    Alexander Illum Simmelhack удалось забить из легкой позиции.
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