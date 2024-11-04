Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' 'Г О О О О О Л - Дикс Кевин из команды Копенгаген забивает с пенальти! Он пробил правой. Николай Ларсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

91' Гаммельбю Йенс-Мартин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

90' Рефери не любит споров - именно за это Ларсен Николай сейчас получил желтую

88' Удар от ворот произведет Силькеборг

88' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Силькеборг

86' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Victor Froholdt уходит с поля и его заменяет Маттссон Магнус

85' Ох, нехорошо это выглядит. Ганшаш Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Ганшаш Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Мадс Ларсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Мадс Ларсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Силькеборг

74' Теландер Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Силькеборг

73' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Классон Виктор

71' Дилейни Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Корнелиус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

66' Удар от ворот произведет Силькеборг

66' Удар от ворот произведет Силькеборг

65' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Силькеборг

62' Удар от ворот произведет Силькеборг

62' Корнелиус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Копенгаген

61' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Victor Froholdt нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Эльюнусси Мохамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Корнелиус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Дилейни Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Силькеборг

52' Близко! Гочолеишвили Гиорги нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

52' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

47' Гарананга Мунаше выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.