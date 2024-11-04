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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Парма
0:1
Второй тайм: 80'
Дженоа
0'
27' Желтая карточка
Леали Никола
36' Желтая карточка
Кейта Мандела
42' Желтая карточка
Мохаммед Анас Хадж
54' Желтая карточка
Дзаноли Алессандро
0:1
80' Гол
Пинамонти Андреа

Ход матча

17'
Мохаммед Анас Хадж
Бернабе Адриан
 
27'
 
Леали Никола
36'
Кейта Мандела
 
42'
Мохаммед Анас Хадж
 
46'
Алмквист Понтус
Кейта Мандела
 
46'
Эстевес Науэль
Мохаммед Анас Хадж
 
54'
 
Дзаноли Алессандро
64'
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
 
74'
 
Сабелли Стефано
Дзаноли Алессандро
74'
 
Аханор Хонест
Кариколь Аарон
80'
0:1
Пинамонти Андреа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 167 Количество передач 185
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 128
Парма 70.3% (90)
X 22.7% (29)
Дженоа 7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Судзуки
Дзион
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
16
Кейта
Мандела
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Леали
Никола
14
Вольякко
Алессандро
22
Васкес
Хоан
33
Маттурро
Алан
59
Дзаноли
Алессандро
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Пинамонти
Андреа
21
Эхатор
Джефф
Парма
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Парма
Дженоа

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:0
СB
3:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:4
СA
5:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.64

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.64
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.27
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.27
Дель Прато Энрико 2 0.18
Алмквист Понтус 1 0.09
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.09
Зом Симон 1 0.09
Шарпантье Габриэль 1 0.09
Канчелльери Маттео 1 0.09
Эно Антони 1 0.09
Валери Эмануэле 0 0
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Балог Ботонд 0 0
Кулибали Войо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.27
Эхатор Джефф 1 0.09
Вольякко Алессандро 1 0.09
Мессиас Жуниор 1 0.09
Де Винтер Кони 1 0.09
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Мандела 2 1
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Балог Ботонд 2 0
Мохаммед Анас Хадж 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Васкес Хоан 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Кариколь Аарон 1 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Вольякко Алессандро 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0

Результаты матчей

Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дженоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
1
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дженоа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
5
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Дженоа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
4
50%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
4
57%
76-90

Пропущено

15
21
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
3
20%
6
29%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0
Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0
Дженоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1
Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Парма
Дженоа

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Парма
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
5.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
6.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 1:0 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Парма
 0:0 Заявка 11 1 7 3 14 - 16 10
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Комо
 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
18.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Дженоа
 0:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Парма
 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16.
Эмполи
 1:0 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
17.
Комо
 0:1 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15.
Парма
 0:0 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Комо
 0:1 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Верона Суслов Томаш 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Г О О О О Л - Пинамонти Андреа забивает ударом с правой ноги!
  • 80'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 79'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 79'
    Маттурро Алан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 79'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 79'
    Алмквист Понтус не смог попасть в створ ударом издали
  • 78'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 78'
    Сабелли Стефано из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 78'
    Парма пытается что-то создать.
  • 78'
    Парма пытается что-то создать.
  • 78'
    Парма контролирует мяч.
  • 78'
    Парма контролирует мяч.
  • 77'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 77'
    Парма пытается что-то создать.
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    • 74'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дженоа.
    • 73'
      Эхатор Джефф из команды Дженоа в офсайде
    • 73'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 72'
      Парма пытается что-то создать.
    • 72'
      Парма пытается что-то создать.
    • 72'
      Парма контролирует мяч.
    • 72'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Эстевес Науэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Бадель Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Парма пытается что-то создать.
    • 70'
      Парма пытается что-то создать.
    • 70'
      Парма пытается что-то создать.
    • 70'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Парма пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Парма: 48%, Дженоа: 52%.
    • 70'
      Парма контролирует мяч.
    • 69'
      Дзаноли Алессандро наказан за толчок Михэйлэ Валентин
    • 69'
      Михэйлэ Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 69'
      Парма контролирует мяч.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 68'
      Шанс! Шарпантье Габриэль из команды Парма пробил головой, но мимо
    • 68'
      Васкес Хоан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Парма пытается что-то создать.
    • 67'
      Парма пытается что-то создать.
    • 66'
      Вольякко Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Ман Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Парма пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Парма: 48%, Дженоа: 52%.
    • 65'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 65'
      Дзаноли Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Тактическая замена. Бонни Анж-Йоан уходит с поля и его заменяет Шарпантье Габриэль
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Маттурро Алан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кулибали Войо
    • 64'
      Маттурро Алан не смог попасть в створ ударом издали
    • 64'
      Торсбю Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 63'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 63'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 63'
      Дзаноли Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Парма пытается что-то создать.
    • 62'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 62'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 62'
      Парма пытается что-то создать.
    • 62'
      Васкес Хоан наказан за толчок Эстевес Науэль
    • 61'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 61'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Михэйлэ Валентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Парма: 46%, Дженоа: 54%.
    • 60'
      Торсбю Мортен наказан за толчок Зом Симон
    • 60'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 60'
      Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Френдруп Мортен пытается реализовать момент...
    • 58'
      Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 58'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 58'
      Парма пытается что-то создать.
    • 58'
      Парма контролирует мяч.
    • 58'
      Парма контролирует мяч.
    • 58'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 57'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 57'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 57'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 56'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 56'
      Михэйлэ Валентин наказан за толчок Маттурро Алан
    • 56'
      Парма пытается что-то создать.
    • 56'
      Парма контролирует мяч.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 55'
      Контроль мяча: Парма: 46%, Дженоа: 54%.
    • 55'
      Парма пытается что-то создать.
    • 55'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 54'
      Парма контролирует мяч.
    • 54'
      Дзаноли Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Дзаноли Алессандро из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
    • 54'
      Парма начинает контратаку
    • 54'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 54'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 53'
      Эстевес Науэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 53'
      Парма пытается что-то создать.
    • 53'
      Парма пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 52'
      Парма пытается что-то создать.
    • 52'
      Парма пытается что-то создать.
    • 51'
      Парма контролирует мяч.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
    • 50'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 50'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 50'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Парма: 46%, Дженоа: 54%.
    • 50'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 49'
      Парма контролирует мяч.
    • 49'
      Парма контролирует мяч.
    • 49'
      Торсбю Мортен задерживает мяч рукой
    • 49'
      Пинамонти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа подал угловой справа.
    • 48'
      Торсбю Мортен нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 48'
      Дзаноли Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 47'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 47'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 47'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 47'
      Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Парма контролирует мяч.
    • 46'
      Парма пытается что-то создать.
    • 46'
      Вольякко Алессандро из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Парма пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Мохаммед Анас Хадж уходит с поля и его заменяет Эстевес Науэль
    • 46'
      Тактическая замена. Кейта Мандела уходит с поля и его заменяет Алмквист Понтус
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Пинамонти Андреа из команды Дженоа в офсайде
    • 49'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Френдруп Мортен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 48'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 48'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 48'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Дель Прато Энрико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 47'
      Маттурро Алан наказан за толчок Сион Сузуки
    • 47'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 46'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 45'
      Кулибали Войо наказан за толчок Пинамонти Андреа
    • 45'
      Контроль мяча: Парма: 50%, Дженоа: 50%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 45'
      Шанс! Пинамонти Андреа из команды Дженоа пробил головой, но мимо
    • 45'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа подал угловой слева.
    • 44'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 44'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 43'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Мохаммед Анас Хадж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Мохаммед Анас Хадж из команды Парма получает желтую после опасной игры.
    • 42'
      Мохаммед Анас Хадж из команды Парма опасно и грубо сыграл. Вольякко Алессандро пострадал.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 41'
      Дзаноли Алессандро задерживает мяч рукой
    • 40'
      Контроль мяча: Парма: 50%, Дженоа: 50%.
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Дзаноли Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Вольякко Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Парма начинает контратаку
    • 39'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Ман Деннис из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 37'
      Кариколь Аарон не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Кейта Мандела из команды Парма получает желтую после опасной игры.
    • 36'
      Кейта Мандела из команды Парма опасно и грубо сыграл. Пинамонти Андреа пострадал.
    • 36'
      Парма контролирует мяч.
    • 36'
      Васкес Хоан из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Ман Деннис заработал фол
    • 36'
      Пинамонти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа подал угловой слева.
    • 35'
      Контроль мяча: Парма: 48%, Дженоа: 52%.
    • 35'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 34'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 34'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 34'
      Парма контролирует мяч.
    • 33'
      Парма пытается что-то создать.
    • 33'
      Парма пытается что-то создать.
    • 33'
      Парма контролирует мяч.
    • 33'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 33'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 32'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 32'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 32'
      Васкес Хоан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Парма пытается что-то создать.
    • 32'
      Парма контролирует мяч.
    • 31'
      Парма контролирует мяч.
    • 31'
      Парма контролирует мяч.
    • 31'
      Парма пытается что-то создать.
    • 31'
      Френдруп Мортен выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Анас Хадж.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 31'
      Зом Симон не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Васкес Хоан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Френдруп Мортен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Парма пытается что-то создать.
    • 30'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Парма: 48%, Дженоа: 52%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 29'
      Парма пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 28'
      Михэйлэ Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Леали Никола получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Леали Никола не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!
    • 26'
      Вольякко Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Парма пытается что-то создать.
    • 26'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 26'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 25'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Парма контролирует мяч.
    • 25'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 25'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Парма: 42%, Дженоа: 58%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 24'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 24'
      Мохаммед Анас Хадж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Парма пытается что-то создать.
    • 23'
      Парма пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Френдруп Мортен из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Маттурро Алан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Парма пытается что-то создать.
    • 22'
      Бонни Анж-Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 21'
      Контроль мяча: Парма: 42%, Дженоа: 58%.
    • 20'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 20'
      Парма начинает контратаку
    • 20'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
    • 19'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 19'
      Парма пытается что-то создать.
    • 18'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Парма пытается что-то создать.
    • 18'
      Парма контролирует мяч.
    • 18'
      Парма контролирует мяч.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Бернабе Адриан получил травму и заменен. Мохаммед Анас Хадж выходит на поле.
    • 16'
      Бернабе Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Бернабе Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Контроль мяча: Парма: 34%, Дженоа: 66%.
    • 15'
      Парма контролирует мяч.
    • 15'
      Торсбю Мортен нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 15'
      Ман Деннис из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 14'
      Парма контролирует мяч.
    • 14'
      Парма контролирует мяч.
    • 14'
      Леали Никола из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 12'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 12'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 12'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Бадель Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Дель Прато Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 10'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Эхатор Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Парма: 34%, Дженоа: 66%.
    • 10'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Парма контролирует мяч.
    • 9'
      Парма контролирует мяч.
    • 9'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 8'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 8'
      Сион Сузуки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Судья свистит. Торсбю Мортен атаковал сзади соперника. Это Эмануэле Валери заработал своей команде штрафной
    • 7'
      Бонни Анж-Йоан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 6'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 6'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 6'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 6'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 5'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Парма: 50%, Дженоа: 50%.
    • 5'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 5'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 4'
      Шанс! Зом Симон из команды Парма пробил головой, но мимо
    • 4'
      Бернабе Адриан из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Ман Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Эмануэле Валери из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Парма пытается что-то создать.
    • 3'
      Парма начинает контратаку
    • 3'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кулибали Войо
    • 2'
      Васкес Хоан нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 2'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ман Деннис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Дженоа начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Парма 70.3% (90)
    X 22.7% (29)
    Дженоа 7% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Дженоа
    5.00
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    3.80
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    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма 0:1 Дженоа

    Исход игры
    Парма
    70.3% (90)
    Ничья
    22.7% (29)
    Дженоа
    7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (68)
    Нет
    41.38% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Парма
    31.3% (40)
    2:1 Парма
    27.3% (35)
    1:1 Ничья
    18% (23)
    1:2 Дженоа
    5.5% (7)
    2:0 Парма
    4.7% (6)
    3:1 Парма
    1.6% (2)
    0:1 Дженоа
    1.6% (2)
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