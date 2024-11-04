ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Парма

49' Хорошую попытку сделал Френдруп Мортен . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Парма

47' Маттурро Алан наказан за толчок Сион Сузуки

47' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Удар от ворот произведет Парма

44' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Матч возобновлен

42' Мохаммед Анас Хадж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Мохаммед Анас Хадж из команды Парма получает желтую после опасной игры.

41' Удар от ворот произведет Дженоа

40' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Парма начинает контратаку

39' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ман Деннис из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Удар от ворот произведет Парма

37' Кариколь Аарон не смог попасть в створ ударом издали

36' Кейта Мандела из команды Парма получает желтую после опасной игры.

36' Парма контролирует мяч.

35' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Парма контролирует мяч.

33' Парма пытается что-то создать.

33' Парма пытается что-то создать.

33' Парма контролирует мяч.

32' Парма пытается что-то создать.

32' Парма контролирует мяч.

31' Парма контролирует мяч.

31' Парма контролирует мяч.

31' Парма пытается что-то создать.

31' Удар от ворот произведет Дженоа

31' Зом Симон не смог попасть в створ ударом издали

30' Парма пытается что-то создать.

30' Удар от ворот произведет Дженоа

29' Парма пытается что-то создать.

29' Удар от ворот произведет Дженоа

28' Михэйлэ Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Леали Никола получил желтую карточку от судьи

27' Леали Никола не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

26' Парма пытается что-то создать.

25' Парма контролирует мяч.

25' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Дженоа

24' Мохаммед Анас Хадж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Парма пытается что-то создать.

23' Парма пытается что-то создать.

23' Удар от ворот произведет Дженоа

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Маттурро Алан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Парма пытается что-то создать.

22' Бонни Анж-Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Парма начинает контратаку

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Парма пытается что-то создать.

18' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Парма пытается что-то создать.

18' Парма контролирует мяч.

18' Парма контролирует мяч.

18' Матч возобновлен

16' Бернабе Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Бернабе Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Парма контролирует мяч.

15' Торсбю Мортен нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.

15' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ман Деннис из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Парма контролирует мяч.

14' Парма контролирует мяч.

14' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Дель Прато Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Парма контролирует мяч.

9' Парма контролирует мяч.

9' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Сион Сузуки ослабляет давление, выбив мяч.

8' Судья свистит. Торсбю Мортен атаковал сзади соперника. Это Эмануэле Валери заработал своей команде штрафной

7' Бонни Анж-Йоан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Дженоа

4' Шанс! Зом Симон из команды Парма пробил головой, но мимо

4' Бернабе Адриан из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

3' Эмануэле Валери из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Парма пытается что-то создать.

3' Парма начинает контратаку

3' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Васкес Хоан нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.

2' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля