Тур: 11. Стадион: Эннио Тардини. Главный судья: Гуида Марко
0'
27' Желтая карточкаЛеали Никола
36' Желтая карточкаКейта Мандела
41' Желтая карточкаМохаммед Анас Хадж
54' Желтая карточкаДзаноли Алессандро
60' Желтая карточкаЭхатор Джефф
0:1
79' ГолПинамонти Андреа
82' Желтая карточкаВаскес Хоан
90' Желтая карточкаБалотелли Марио
90'+5
Ход матча
27'
36'
60'
79'
0:1
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
455 Количество передач 353
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
21
Эхатор
Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Каса ЛиорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Franz Stolz
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Парма
Дженоа
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.64
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.64
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|3
|0.27
|Бонни Анж-Йоан
|3 (1)
|0.27
|Дель Прато Энрико
|2
|0.18
|Алмквист Понтус
|1
|0.09
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.09
|Зом Симон
|1
|0.09
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.09
|Канчелльери Маттео
|1
|0.09
|Эно Антони
|1
|0.09
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Балог Ботонд
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|4
|0.36
|Эхатор Джефф
|1
|0.09
|Вольякко Алессандро
|1
|0.09
|Мессиас Жуниор
|1
|0.09
|Де Винтер Кони
|1
|0.09
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Мандела
|2
|1
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Балог Ботонд
|2
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|2
|0
|Канчелльери Маттео
|0
|1
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Кариколь Аарон
|1
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Вольякко Алессандро
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
|Эхатор Джефф
|1
|0
Результаты матчей
Парма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Дженоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
1
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
5
Парма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
5
63%
76-90
Пропущено
16
21
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
5
31%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0
Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0
Дженоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1
Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1
Результаты матчей
Парма
Дженоа
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Парма
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|5.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|6.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 21
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|2.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|1:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Верона
|Суслов Томаш
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парма 0:1 Дженоа
Исход игры
Парма
70.3% (90)
Ничья
22.7% (29)
Дженоа
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
1:0 Парма
31.3% (40)
2:1 Парма
27.3% (35)
1:1 Ничья
18% (23)
1:2 Дженоа
5.5% (7)
2:0 Парма
4.7% (6)
3:1 Парма
1.6% (2)
0:1 Дженоа
1.6% (2)
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