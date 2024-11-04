Тур: 11. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Ди Бельо Марко
Ход матча
47'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
319 Количество передач 460
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Васкес
Дэвис
21
Вити
Маттиа
32
Хаас
Николас
93
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.18
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.18
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.18
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.09
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.36
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.18
|Фадера Алию
|1
|0.09
|Пас Николас
|1
|0.09
|Маццителли Лука
|1
|0.09
|Белотти Андреа
|1
|0.09
|Роберто Серхи
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грасси Альберто
|3
|0
|Какаче Либерато
|3
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Васкес Дэвис
|2
|0
|Гогличидзе Саба
|0
|1
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунёдер Маттиас
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
|Пас Николас
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
2
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
5
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
5
45%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
5
50%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
10
24
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
10%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
4
40%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1
Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1
Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1
Результаты матчей
Эмполи
Комо
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|5.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|6.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 21
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|2.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|1:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Верона
|Суслов Томаш
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Комо
Исход игры
Эмполи
58.3% (74)
Ничья
39.4% (50)
Комо
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
59.48% (69)
Нет
40.52% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (41)
1:0 Эмполи
28.3% (36)
2:1 Эмполи
19.7% (25)
2:0 Эмполи
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:2 Комо
1.6% (2)
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