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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Эмполи
1:0
Конец матча
Комо
0'
1:0
47' Гол
Пеллегри Пьетро
90' Желтая карточка
Какаче Либерато
90'+5

Ход матча

47'
Пеллегри Пьетро
1:0
62'
 
Пас Николас
Барба Федерико
63'
 
Кутроне Патрик
Стрефецца Габриэль
63'
Коломбо Лоренцо
Сольбаккен Ола
 
76'
Анджорин Фаустино
Хаас Николас
 
76'
Эконг Эммануэль
Пеллегри Пьетро
 
78'
 
Фадера Алию
Белотти Андреа
78'
 
Габриеллони Алессандро
Верди Симоне
84'
Мариануччи Лука
Хендерсон Лиам
 
84'
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
 
86'
 
Черри Альберто
Да Кунья Лукас
90'
Какаче Либерато
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 319 Количество передач 460
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 127
Эмполи 58.3% (74)
X 39.4% (50)
Комо 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Васкес
Дэвис
22
Де
Шильо
Маттиа
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
32
Хаас
Николас
6
Хендерсон
Лиам
93
Мале
Юссеф
3
Пеццелла
Джузеппе
17
Сольбаккен
Ола
9
Пеллегри
Пьетро
25
Рейна
Пепе
5
Гольданига
Эдоардо
13
Доссена
Альберто
93
Барба
Федерико
18
Морено
Альберто
26
Энгельхардт
Янник
2
Кемпф
Марк-Оливер
16
Фадера
Алию
33
Да
Кунья
Лукас
7
Стрефецца
Габриэль
11
Белотти
Андреа
Эмполи
3-5-2
Комо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.18
Гьяси Эммануэль 2 0.18
Эспозито Себастьяно 2 0.18
Пеллегри Пьетро 1 0.09
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.36
Стрефецца Габриэль 2 0.18
Фадера Алию 1 0.09
Пас Николас 1 0.09
Маццителли Лука 1 0.09
Белотти Андреа 1 0.09
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грасси Альберто 3 0
Какаче Либерато 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Морено Альберто 3 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Верди Симоне 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Пас Николас 1 0

Результаты матчей

Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
2
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
5
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
5
45%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
5
50%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
10%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
4
40%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1
Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1
Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1

Результаты матчей

Эмполи
Комо

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
5.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
6.
Лацио
 1:1 Заявка 11 6 2 3 23 - 14 20
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Кальяри
 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
15.
Комо
 Заявка 11 2 3 6 12 - 22 9
16.
Дженоа
 Заявка 11 2 3 6 8 - 21 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Лацио
 1:1 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 1:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 1:1 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Кальяри
 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Комо
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Верона Суслов Томаш 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Пас Николас из команды Комо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 94'
    Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Васкес Дэвис из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 94'
    Пас Николас не смог попасть в створ ударом издали
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    Прогнозы 127
    Эмполи 58.3% (74)
    X 39.4% (50)
    Комо 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Комо

    Исход игры
    Эмполи
    58.3% (74)
    Ничья
    39.4% (50)
    Комо
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (41)
    1:0 Эмполи
    28.3% (36)
    2:1 Эмполи
    19.7% (25)
    2:0 Эмполи
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Комо
    1.6% (2)
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