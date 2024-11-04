Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Эмполи

40' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Да Кунья Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Белотти Андреа нанес удар головой, но Дэвис Васкес спокойно отбил мяч.

36' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Комо

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Энгельхардт Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Энгельхардт Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Эмполи

26' Да Кунья Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Де Шильо Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вити Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фадера Алию оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Удар от ворот произведет Эмполи

5' Белотти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Комо начинает с центра поля