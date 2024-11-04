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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Лацио
1:1
Второй тайм: 52'
Кальяри
0'
1:0
2' Гол
Диа Булайе
9' Желтая карточка
Адопо Ндари
17' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
25' Желтая карточка
Нослин Тейяни
29' Желтая карточка
Мина Йерри
1:1
41' Гол
Лувумбу Зито
49' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле

Ход матча

2'
Диа Булайе
1:0
9'
 
Адопо Ндари
17'
 
Ауджелло Томмазо
25'
Нослин Тейяни
 
29'
 
Мина Йерри
41'
1:1
Лувумбу Зито
(Макумбу Антуан)
46'
Весино Матиас
Нослин Тейяни
 
49'
 
Дзаппа Габриэле

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 217 Количество передач 235
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 129
Лацио 96.9% (125)
X 1.6% (2)
Кальяри 1.6% (2)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
14
Нослин
Тейяни
11
Кастельянос
Валентин
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
3
Ауджелло
Томмазо
8
Адопо
Ндари
29
Макумбу
Антуан
19
Цортеа
Надир
70
Гаэтано
Джанлука
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
Лацио
4-2-3-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Кальяри

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
1:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

2
1.87

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

38
42

Голов в среднем за матч

1.31
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
62

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.45
Диа Булайе 4 0.36
Педро Родригес 3 0.27
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.18
Нослин Тейяни 2 0.18
Весино Матиас 1 0.09
Исаксен Густав 1 0.09
Патрик 1 0.09
Гендузи Маттео 1 0.09
Хила Марио 1 0.09
Чауна Лум 1 0.09
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.18
Марин Рэзван 2 (1) 0.18
Лувумбу Зито 1 0.09
Виола Николас 1 0.09
Паломино Хосе 1 0.09
Цортеа Надир 1 0.09
Луперто Себастьяно 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Исаксен Густав 3 0
Ровелла Николо 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Адопо Ндари 2 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
1
Лацио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
3
Лацио
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

22
7
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
3
43%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
36%
2
29%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
38%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0
Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1
Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0

Результаты матчей

Лацио
Кальяри

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Лацио
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
7
3
1.5
2
8
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
5.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
6.
Лацио
 1:1 Заявка 11 6 2 3 23 - 14 20
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Кальяри
 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
15.
Комо
 Заявка 11 2 3 6 12 - 22 9
16.
Дженоа
 Заявка 11 2 3 6 8 - 21 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Лацио
 1:1 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 1:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 1:1 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Кальяри
 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Комо
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Верона Суслов Томаш 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Нослин Тейяни уходит с поля и его заменяет Весино Матиас
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 129
    Лацио 96.9% (125)
    X 1.6% (2)
    Кальяри 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Кальяри
    7.00
    4.27
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    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:1 Кальяри

    Исход игры
    Лацио
    96.9% (125)
    Ничья
    1.6% (2)
    Кальяри
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    36.4% (47)
    2:1 Лацио
    33.3% (43)
    1:0 Лацио
    10.1% (13)
    3:1 Лацио
    5.4% (7)
    3:0 Лацио
    1.6% (2)
    4:1 Лацио
    1.6% (2)
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