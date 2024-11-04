Тур: 11. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Айрольди Джованни
0'
1:0
2' ГолДиа Булайе
9' Желтая карточкаАдопо Ндари
17' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
25' Желтая карточкаНослин Тейяни
29' Желтая карточкаМина Йерри
1:1
41' ГолЛувумбу Зито
49' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
61' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
64' Желтая карточкаЛувумбу Зито
74' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
2:1
76' ПенальтиДзакканьи Маттиа
78' Вторая желтая карточкаМина Йерри
78' Вторая желтая карточкаАдопо Ндари
85' Желтая карточкаРовелла Николо
90'+6
Ход матча
2'
1:0
9'
17'
25'
29'
41'
1:1
49'
61'
64'
76'
2:1
78'
78'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
466 Количество передач 386
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
19
Диа
Булайе
26
Мина
Йерри
19
Цортеа
Надир
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
-
33 Оберт АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
История личных встреч
Лацио
Кальяри
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
29 матчей
72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
2
1.87
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
38
42
Голов в среднем за матч
1.31
1.45
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
68
62
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|5 (1)
|0.45
|Диа Булайе
|4
|0.36
|Дзакканьи Маттиа
|3 (2)
|0.27
|Педро Родригес
|3
|0.27
|Нослин Тейяни
|2
|0.18
|Весино Матиас
|1
|0.09
|Исаксен Густав
|1
|0.09
|Патрик
|1
|0.09
|Гендузи Маттео
|1
|0.09
|Хила Марио
|1
|0.09
|Чауна Лум
|1
|0.09
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|2
|0.18
|Марин Рэзван
|2 (1)
|0.18
|Лувумбу Зито
|1
|0.09
|Виола Николас
|1
|0.09
|Паломино Хосе
|1
|0.09
|Цортеа Надир
|1
|0.09
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Макумбу Антуан
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|4
|0
|Тавареш Нуну
|2
|1
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хила Марио
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Патрик
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|3
|1
|Адопо Ндари
|2
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Лувумбу Зито
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
1
Лацио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
3
Лацио
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
22
7
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
3
43%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
36%
2
29%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
38%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0
Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1
Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0
Результаты матчей
Лацио
Кальяри
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Лацио
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
13
23
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
73
28
46
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|6.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 21
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Кальяри
Исход игры
Лацио
96.9% (125)
Ничья
1.6% (2)
Кальяри
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
2:0 Лацио
36.4% (47)
2:1 Лацио
33.3% (43)
1:0 Лацио
10.1% (13)
3:1 Лацио
5.4% (7)
3:0 Лацио
1.6% (2)
4:1 Лацио
1.6% (2)
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