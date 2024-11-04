Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Фисайо Деле-Баширу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Матч возобновлен

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Лацио

44' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Г О О О О Л - Лувумбу Зито забивает с правой ноги!

41' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

37' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ровелла Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

31' Пеллегрини Лука из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Судья подбегает и показывает Мина Йерри из команды Кальяри отложенную желтую карточку за фол.

29' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

29' Кастельянос Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Нослин Тейяни получил желтую карточку от судьи

25' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Романьоли Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Удар от ворот произведет Кальяри

19' Близко! Кастельянос Валентин нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

18' Удар от ворот произведет Кальяри

18' Исаксен Густав не смог попасть в створ ударом издали

18' Ровелла Николо из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Ауджелло Томмазо получил желтую карточку от судьи

17' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Лацио

16' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

14' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Кальяри

12' Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Кальяри

10' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Адопо Ндари получил желтую карточку от судьи

8' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Романьоли Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Диа Булайе забивает ударом с правой ноги!

2' Пеллегрини Лука бьет со штрафного в створ, но Симоне Скуффет держит все под контролем

1' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля