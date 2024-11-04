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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Лацио
2:1
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
2' Гол
Диа Булайе
9' Желтая карточка
Адопо Ндари
17' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
25' Желтая карточка
Нослин Тейяни
29' Желтая карточка
Мина Йерри
1:1
41' Гол
Лувумбу Зито
49' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
61' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
64' Желтая карточка
Лувумбу Зито
74' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
2:1
76' Пенальти
Дзакканьи Маттиа
78' Вторая желтая карточка
Мина Йерри
78' Вторая желтая карточка
Адопо Ндари
85' Желтая карточка
Ровелла Николо
90'+6

Ход матча

2'
Диа Булайе
1:0
9'
 
Адопо Ндари
17'
 
Ауджелло Томмазо
25'
Нослин Тейяни
 
29'
 
Мина Йерри
41'
1:1
Лувумбу Зито
(Макумбу Антуан)
46'
Весино Матиас
Нослин Тейяни
 
49'
 
Дзаппа Габриэле
61'
Лаццари Мануэль
 
63'
Педро Родригес
Исаксен Густав
 
64'
 
Лувумбу Зито
68'
 
Виола Николас
Гаэтано Джанлука
68'
 
Оберт Адам
Ауджелло Томмазо
73'
Дзакканьи Маттиа
Гендузи Маттео
 
74'
 
Луперто Себастьяно
76'
Дзакканьи Маттиа
2:1
78'
 
Феличи Маттиа
Цортеа Надир
78'
 
Мина Йерри
78'
 
Адопо Ндари
80'
Деле-Баширу Фисайо
Диа Булайе
 
81'
Марушич Адам
Лаццари Мануэль
 
84'
 
Дейола Алессандро
Пикколи Роберто
84'
 
Паломино Хосе
Лувумбу Зито
85'
Ровелла Николо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 466 Количество передач 386
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 129
Лацио 96.9% (125)
X 1.6% (2)
Кальяри 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
14
Нослин
Тейяни
11
Кастельянос
Валентин
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
3
Ауджелло
Томмазо
8
Адопо
Ндари
29
Макумбу
Антуан
19
Цортеа
Надир
70
Гаэтано
Джанлука
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
Лацио
4-2-3-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Кальяри

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
1:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

2
1.87

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

38
42

Голов в среднем за матч

1.31
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
62

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.45
Диа Булайе 4 0.36
Дзакканьи Маттиа 3 (2) 0.27
Педро Родригес 3 0.27
Нослин Тейяни 2 0.18
Весино Матиас 1 0.09
Исаксен Густав 1 0.09
Патрик 1 0.09
Гендузи Маттео 1 0.09
Хила Марио 1 0.09
Чауна Лум 1 0.09
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.18
Марин Рэзван 2 (1) 0.18
Лувумбу Зито 1 0.09
Виола Николас 1 0.09
Паломино Хосе 1 0.09
Цортеа Надир 1 0.09
Луперто Себастьяно 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Адопо Ндари 2 1
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Лувумбу Зито 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
1
Лацио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
3
Лацио
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

22
7
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
3
43%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
36%
2
29%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
38%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0
Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1
Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0

Результаты матчей

Лацио
Кальяри

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Лацио
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
7
3
1.5
2
8
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 11 2 3 6 12 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
16.
Дженоа
 Заявка 11 2 3 6 8 - 21 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Комо
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • 95'
    Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Марушич Адам ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 94'
    Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Лацио 96.9% (125)
    X 1.6% (2)
    Кальяри 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:1 Кальяри

    Исход игры
    Лацио
    96.9% (125)
    Ничья
    1.6% (2)
    Кальяри
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    36.4% (47)
    2:1 Лацио
    33.3% (43)
    1:0 Лацио
    10.1% (13)
    3:1 Лацио
    5.4% (7)
    3:0 Лацио
    1.6% (2)
    4:1 Лацио
    1.6% (2)
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