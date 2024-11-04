Тур: 10. Стадион: Де Мадейра. Главный судья: Вериссиму Фабиу
2:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
9'
1:0
13'
2:0
24'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
23
Isaac
Aguiar
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
- Нападающий
-
23 Isaac AguiarНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Аппиа АрвинНападающий
-
-
-
-
72 Tiago Reis
-
99 Dudu Dudu
-
Главный тренер: Tiago Margarido
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Sidney LimaЗащитник
-
13 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кошта ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Neneca
-
77 Klismahn
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Насьонал Мадейра
Санта-Клара
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2.4
Среднее время на гол
49
37
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
58
Бомбардиры внутри турнира
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isaac Aguiar
|2
|0.22
|Daniel Penha
|1
|0.11
|Томас Найджел
|1
|0.11
|Баэса Мигель
|1
|0.11
|Маседу Рубен
|1 (1)
|0.11
|Буцке Адриан
|0
|0
|Luis Esteves
|0
|0
|Gustavo Garcia
|0
|0
|Matheus Dias
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус XXX
|4
|0.4
|Сильва Габриэль
|2
|0.2
|Сафира Алиссон
|2 (1)
|0.2
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.2
|Sidney Lima
|1
|0.1
|Кошта Жоау
|1
|0.1
|Калила Диого
|1
|0.1
|Перейра Матеус
|0
|0
|Феррейра Педру
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
Карточки
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|3
|1
|Luis Esteves
|3
|0
|Vitor Ze
|3
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Буцке Адриан
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Гомес Хосе II
|1
|0
|Leonardo Rodrigues V
|1
|0
|Аппиа Арвин
|1
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Rui Encarnacao
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Isaac Aguiar
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|3
|0
|Сафира Алиссон
|3
|0
|Sidney Lima
|3
|0
|Adriano2
|1
|1
|Васко Матос
|2
|0
|Перейра Матеус
|2
|0
|Роша Луиш II
|2
|0
|Калила Диого
|2
|0
|Соарес Лукас
|2
|0
|Винисиус XXX
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Венансиу Фредерику
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Санта-Клара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Насьонал Мадейра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Санта-Клара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
6
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Санта-Клара
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
75%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
75%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
5
50%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Каса Пия - Насьонал Мадейра 1:0 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0
Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3
Санта-Клара
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Жил Висенте 2:1 Гондомар - Санта-Клара 0:1 Морейренсе - Санта-Клара 1:0
Санта-Клара - Боавишта 1:0 Санта-Клара - Эштрела 1:0 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
Санта-Клара
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Насьонал Мадейра
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
17
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|15.
|2:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|4.
|0:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|2:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|8
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 4
|Фаренсе
|Нето Анжело
|5
|Эшторил
|Алвару Педру
|5
|Боавишта
|Pedro Gomes
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 2:0 Санта-Клара
Исход игры
Насьонал Мадейра
19.8% (23)
Ничья
24.1% (28)
Санта-Клара
56% (65)
Тотал 2.5
Больше
28.32% (32)
Меньше
71.68% (81)
Обе команды забьют
Да
48.67% (55)
Нет
51.33% (58)
Популярный счёт
0:1 Санта-Клара
30.2% (35)
1:1 Ничья
21.6% (25)
1:2 Санта-Клара
18.1% (21)
1:0 Насьонал Мадейра
10.3% (12)
2:1 Насьонал Мадейра
6.9% (8)
0:2 Санта-Клара
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:3 Санта-Клара
1.7% (2)
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