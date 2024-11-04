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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Насьонал Мадейра
2:0
Первый тайм: 37'
Санта-Клара
0'
1:0
9' Гол
Isaac Aguiar
2:0
13' Пенальти
Маседу Рубен
24' Желтая карточка
Ulisses Rocha

Ход матча

9'
Isaac Aguiar
(Gustavo Garcia)
1:0
13'
Маседу Рубен
2:0
24'
Ulisses Rocha
 
Прогнозы 115
Насьонал Мадейра 20% (23)
X 24.3% (28)
Санта-Клара 55.7% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Насьонал Мадейра
Ничья
Санта-Клара
3.65
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3.50
2.70
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Все Коэффициенты
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
11
Томас
Найджел
23
Isaac
Aguiar
7
Маседу
Рубен
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
27
Рамос
Гильерме
2
Калила
Диого
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
Насьонал Мадейра
4-3-3
Санта-Клара
3-4-3

История личных встреч

Насьонал Мадейра
Санта-Клара

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП2
0:1
К
1:1
ЛП2
1:1
ТМК
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ТМС
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПВЛ
3:3
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2.4

Среднее время на гол

49
37

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isaac Aguiar 2 0.22
Daniel Penha 1 0.11
Томас Найджел 1 0.11
Баэса Мигель 1 0.11
Маседу Рубен 1 (1) 0.11
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Gustavo Garcia 0 0
Matheus Dias 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 4 0.4
Сильва Габриэль 2 0.2
Сафира Алиссон 2 (1) 0.2
Рикардиньо Феррейра 2 0.2
Sidney Lima 1 0.1
Кошта Жоау 1 0.1
Калила Диого 1 0.1
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 3 1
Luis Esteves 3 0
Vitor Ze 3 0
Томас Найджел 2 0
Буцке Адриан 2 0
Matheus Dias 2 0
Гомес Хосе II 1 0
Leonardo Rodrigues V 1 0
Аппиа Арвин 1 0
Tiago Reis 1 0
Rui Encarnacao 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 3 0
Сафира Алиссон 3 0
Sidney Lima 3 0
Adriano2 1 1
Васко Матос 2 0
Перейра Матеус 2 0
Роша Луиш II 2 0
Калила Диого 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Nunes Matheus 1 0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Санта-Клара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Насьонал Мадейра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Санта-Клара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
6
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Санта-Клара
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
75%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
75%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
5
50%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Насьонал Мадейра
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Каса Пия - Насьонал Мадейра 1:0 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0
Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3
Санта-Клара
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бенфика - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Жил Висенте 2:1 Гондомар - Санта-Клара 0:1 Морейренсе - Санта-Клара 1:0
Санта-Клара - Боавишта 1:0 Санта-Клара - Эштрела 1:0 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
Санта-Клара

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Насьонал Мадейра
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 10 9 0 1 27 - 4 27
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 17 - 7 20
5.
Санта-Клара
 0:2 Заявка 10 6 0 4 13 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Морейренсе
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
12.
Эшторил
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
13.
АВС
 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Насьонал Мадейра
 2:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 13 8
16.
Арока
 Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
17.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
4.
Санта-Клара
 0:2 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
АВС
 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Насьонал Мадейра
 2:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
15.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Санта-Клара
 0:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Насьонал Мадейра
 2:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
13.
Эшторил
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Галено Вандерсон 8
Порту Омородион Сэмюэль 7
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 4
Фаренсе Нето Анжело 5
Эшторил Алвару Педру 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Улиссес Роша получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 13'
    Г О О О О О Л - Маседу Рубен из команды Насьонал Мадейра забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Габриэль Батиста прыгнул вправо!
  • 9'
    Густаво Гарсия сделал результативную передачу.
  • 9'
    ГОООООЛ - Исаак Агиар Насьонал Мадейра забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Насьонал Мадейра 20% (23)
X 24.3% (28)
Санта-Клара 55.7% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьонал Мадейра
Ничья
Санта-Клара
3.65
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3.50
2.70
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Где смотреть матч Насьонал Мадейра 2:0 Санта-Клара онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 2:0 Санта-Клара

Исход игры
Насьонал Мадейра
19.8% (23)
Ничья
24.1% (28)
Санта-Клара
56% (65)
Тотал 2.5
Больше
28.32% (32)
Меньше
71.68% (81)
Обе команды забьют
Да
48.67% (55)
Нет
51.33% (58)
Популярный счёт
0:1 Санта-Клара
30.2% (35)
1:1 Ничья
21.6% (25)
1:2 Санта-Клара
18.1% (21)
1:0 Насьонал Мадейра
10.3% (12)
2:1 Насьонал Мадейра
6.9% (8)
0:2 Санта-Клара
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:3 Санта-Клара
1.7% (2)
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