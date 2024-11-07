  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Дженоа
0:1
Первый тайм: 35'
Комо
0'
0:1
17' Гол
Да Кунья Лукас
32' Желтая карточка
Кариколь Аарон

Ход матча

17'
0:1
Да Кунья Лукас
(Пас Николас)
32'
Кариколь Аарон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 112
Дженоа 63.4% (71)
X 28.6% (32)
Комо 8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Комо
3.10
Реклама, betcity.ru
3.10
Реклама, betcity.ru
2.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
14
Вольякко
Алессандро
22
Васкес
Хоан
33
Маттурро
Алан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
21
Эхатор
Джефф
19
Пинамонти
Андреа
25
Рейна
Пепе
5
Гольданига
Эдоардо
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
26
Энгельхардт
Янник
33
Да
Кунья
Лукас
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
Дженоа
3-5-2
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 0.33
Эхатор Джефф 1 0.08
Вольякко Алессандро 1 0.08
Мессиас Жуниор 1 0.08
Де Винтер Кони 1 0.08
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.33
Стрефецца Габриэль 2 0.17
Пас Николас 1 0.08
Фадера Алию 1 0.08
Маццителли Лука 1 0.08
Белотти Андреа 1 0.08
Да Кунья Лукас 1 0.08
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Васкес Хоан 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Френдруп Мортен 2 0
Балотелли Марио 1 0
Кариколь Аарон 1 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Вольякко Алессандро 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Морено Альберто 3 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Верди Симоне 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Пас Николас 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

2
5
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
4
36%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
5
45%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
5
63%
1
10%
76-90

Пропущено

21
24
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
6
29%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2
Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0
Комо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1
Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1

Результаты матчей

Дженоа
Комо

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 1:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
15.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
16.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
17.
Дженоа
 0:1 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 1:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 0:1 Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Комо
 1:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
11.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Пинамонти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 35'
    Дженоа начинает контратаку
  • 35'
    Хорошую попытку сделал Фадера Алию. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Пас Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 35'
    Комо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Комо контролирует мяч.
  • 34'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 112
    Дженоа 63.4% (71)
    X 28.6% (32)
    Комо 8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Комо
    3.10
    Реклама, betcity.ru
    3.10
    Реклама, betcity.ru
    2.80
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дженоа 0:1 Комо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Комо

    Исход игры
    Дженоа
    63.7% (72)
    Ничья
    28.3% (32)
    Комо
    8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.17% (28)
    Меньше
    73.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    51.4% (55)
    Нет
    48.6% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.9% (27)
    2:1 Дженоа
    22.1% (25)
    1:0 Дженоа
    22.1% (25)
    2:0 Дженоа
    15% (17)
    0:1 Комо
    7.1% (8)
    3:1 Дженоа
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дженоа
    Комо
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный