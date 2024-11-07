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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Дженоа
1:1
Конец матча
Комо
0'
0:1
17' Гол
Да Кунья Лукас
32' Желтая карточка
Кариколь Аарон
61' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
61' Желтая карточка
Вольякко Алессандро
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Кутроне Патрик
73' Желтая карточка
Морено Альберто
79' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
79' Желтая карточка
Балотелли Марио
86' Желтая карточка
Васкес Хоан
1:1
90' Гол
Вольякко Алессандро
90'+8

Ход матча

17'
0:1
Да Кунья Лукас
(Пас Николас)
32'
Кариколь Аарон
 
46'
Миретти Фабио
Кариколь Аарон
 
61'
 
Гольданига Эдоардо
61'
Вольякко Алессандро
 
67'
 
Кутроне Патрик
72'
Балотелли Марио
Эхатор Джефф
 
72'
Перейро Гастон
Френдруп Мортен
 
73'
 
Морено Альберто
79'
 
Кемпф Марк-Оливер
79'
Балотелли Марио
 
80'
Дзаноли Алессандро
Сабелли Стефано
 
82'
 
Браунёдер Маттиас
Да Кунья Лукас
82'
 
Сала Марко
Морено Альберто
85'
 
Белотти Андреа
Кутроне Патрик
86'
Васкес Хоан
 
90'
 
Иовин Алессио
Фадера Алию
90'
 
Верди Симоне
Стрефецца Габриэль
90'
Вольякко Алессандро
(Пинамонти Андреа)
1:1
90'
Маркандалли Алессандро
Миретти Фабио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 303 Количество передач 451
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 113
Дженоа 63.7% (72)
X 28.3% (32)
Комо 8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
14
Вольякко
Алессандро
22
Васкес
Хоан
33
Маттурро
Алан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
21
Эхатор
Джефф
19
Пинамонти
Андреа
25
Рейна
Пепе
5
Гольданига
Эдоардо
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
26
Энгельхардт
Янник
33
Да
Кунья
Лукас
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
Дженоа
3-5-2
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 0.33
Вольякко Алессандро 2 0.17
Эхатор Джефф 1 0.08
Мессиас Жуниор 1 0.08
Де Винтер Кони 1 0.08
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.33
Стрефецца Габриэль 2 0.17
Пас Николас 1 0.08
Фадера Алию 1 0.08
Маццителли Лука 1 0.08
Белотти Андреа 1 0.08
Да Кунья Лукас 1 0.08
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Балотелли Марио 2 0
Кариколь Аарон 2 0
Вольякко Алессандро 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 4 0
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Верди Симоне 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Пас Николас 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

2
5
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
5
45%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
6
67%
1
9%
76-90

Пропущено

22
25
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
6
27%
4
16%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
6
27%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2
Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0
Комо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1
Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1

Результаты матчей

Дженоа
Комо

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
16.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Дженоа: 41%, Комо: 59%.
  • 98'
    Перейро Гастон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Энгельхардт Янник из команды Комо заходит слишком далеко, он валит Балотелли Марио.
  • 96'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Васкес Хоан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Дженоа 63.7% (72)
    X 28.3% (32)
    Комо 8% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Комо

    Исход игры
    Дженоа
    63.7% (72)
    Ничья
    28.3% (32)
    Комо
    8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.17% (28)
    Меньше
    73.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    51.4% (55)
    Нет
    48.6% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.9% (27)
    2:1 Дженоа
    22.1% (25)
    1:0 Дженоа
    22.1% (25)
    2:0 Дженоа
    15% (17)
    0:1 Комо
    7.1% (8)
    3:1 Дженоа
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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