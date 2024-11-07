Тур: 12. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
0:1
17' ГолДа Кунья Лукас
32' Желтая карточкаКариколь Аарон
61' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
61' Желтая карточкаВольякко Алессандро
67' Undefined phrase: football_event_Кутроне Патрик
73' Желтая карточкаМорено Альберто
79' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
79' Желтая карточкаБалотелли Марио
86' Желтая карточкаВаскес Хоан
1:1
90' ГолВольякко Алессандро
90'+8
Ход матча
17'
0:1
32'
67'
73'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
303 Количество передач 451
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
21
Эхатор
Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Каса ЛиорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Franz Stolz
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|4
|0.33
|Вольякко Алессандро
|2
|0.17
|Эхатор Джефф
|1
|0.08
|Мессиас Жуниор
|1
|0.08
|Де Винтер Кони
|1
|0.08
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.33
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.17
|Пас Николас
|1
|0.08
|Фадера Алию
|1
|0.08
|Маццителли Лука
|1
|0.08
|Белотти Андреа
|1
|0.08
|Да Кунья Лукас
|1
|0.08
|Роберто Серхи
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Кариколь Аарон
|2
|0
|Вольякко Алессандро
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
|Эхатор Джефф
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
|Пас Николас
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
3
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
2
5
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
5
45%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
6
67%
1
9%
76-90
Пропущено
22
25
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
6
27%
4
16%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
6
27%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2
Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0
Комо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1
Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1
Результаты матчей
Дженоа
Комо
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|6.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
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|Пулишич Кристиан
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|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Комо
Исход игры
Дженоа
63.7% (72)
Ничья
28.3% (32)
Комо
8% (9)
Тотал 2.5
Больше
26.17% (28)
Меньше
73.83% (79)
Обе команды забьют
Да
51.4% (55)
Нет
48.6% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.9% (27)
2:1 Дженоа
22.1% (25)
1:0 Дженоа
22.1% (25)
2:0 Дженоа
15% (17)
0:1 Комо
7.1% (8)
3:1 Дженоа
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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