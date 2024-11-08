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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Нюрнберг
0:0
Второй тайм: 64'
Кайзерслаутерн
0'
28' Желтая карточка
Томяк Борис
37' Желтая карточка
Аремю Афииз
47' Желтая карточка
Ельч Финн

Ход матча

28'
 
Томяк Борис
37'
 
Аремю Афииз
46'
 
Опоку Аарон
Аремю Афииз
47'
Ельч Финн
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
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Нюрнберг
Ничья
Кайзерслаутерн
2.08
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Все Коэффициенты
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
18
Rafael
Lubach
3
Данило
Соарес
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
2
Томяк
Борис
27
Ронштадт
Франк
41
Йокота
Дайсуке
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
3
Florian
Kleinhansl
9
Ахе
Рагнар
19
Ганслик
Даниэль
Нюрнберг
3-5-2
Кайзерслаутерн
3-5-2

История личных встреч

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:1
К
2:0
Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.18

Среднее время на гол

42
76

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1.22

Среднее время на гол

76
73

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 5 0.42
Юстван Юлиан 3 (1) 0.25
Шлаймер Лукас 3 0.25
Эмрели Махир 3 0.25
Яндер Каспар 2 0.17
Пик Флориан 1 0.08
Кастроп Йенс 1 0.08
Карафиат Ондржей 1 0.08
Окунуки Кандзи 1 0.08
Шевчик Михал 1 0.08
Rafael Lubach 1 0.08
Думан Тайлан 1 (1) 0.08
Данило Соарес 0 0
Кнохе Робин 0 0
Валентини Энрико 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 7 0.58
Ганслик Даниэль 3 0.25
Томяк Борис 3 (2) 0.25
Опоку Аарон 2 0.17
Йокота Дайсуке 1 0.08
Клемент Филипп 1 0.08
Luca Sirch 1 0.08
Риттер Марлон 1 0.08
Тачи Ричмонд 1 0.08
Циммер Жан 0 0
Векессер Эрик 0 0
Florian Kleinhansl 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Цимас Стефанос 2 1
Флик Флориан 3 0
Эмрели Махир 3 0
Думан Тайлан 2 0
Данило Соарес 2 0
Серра Янни 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 0
Эльведи Ян 4 0
Калоч Филип 4 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Риттер Марлон 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Аремю Афииз 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
1
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
9
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Кайзерслаутерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
7
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2

Результаты матчей

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
8:3
1 раз 20%
2:2
3 раза 60%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
8
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
8:3
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
3:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
8
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
7
4
4
7
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 0:2 12 5 4 3 25 - 16 19
6.
Нюрнберг
 0:0 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Герта
 11 5 2 4 19 - 17 17
8.
Магдебург
 11 4 5 2 20 - 17 17
9.
Кайзерслаутерн
 0:0 12 4 5 3 20 - 18 17
10.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
11.
Кёльн
 11 4 3 4 23 - 20 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Айнтрахт Бр
 2:0 12 3 3 6 13 - 23 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 0:2 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 2:0 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Нюрнберг
 0:0 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Кайзерслаутерн
 0:0 5 1 3 1 12 - 10 6
11.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
12.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 0:0 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 0:2 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 2:0 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Ельч Финн получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Аремю Афииз уходит с поля. Опоку Аарон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Аремю Афииз получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Томяк Борис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Кайзерслаутерн
2.08
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3.80
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3.80
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