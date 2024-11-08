Тур: 12. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 40000
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаТомяк Борис
37' Желтая карточкаАремю Афииз
47' Желтая карточкаЕльч Финн
86' Желтая карточкаАхе Рагнар
90'+4
Ход матча
28'
37'
47'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
357 Количество передач 561
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
30
Эмрели
Махир
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Хофман Янник
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Jannik Mause
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.18
Среднее время на гол
42
76
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1.22
Среднее время на гол
76
73
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|5
|0.42
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.25
|Шлаймер Лукас
|3
|0.25
|Эмрели Махир
|3
|0.25
|Яндер Каспар
|2
|0.17
|Пик Флориан
|1
|0.08
|Кастроп Йенс
|1
|0.08
|Карафиат Ондржей
|1
|0.08
|Окунуки Кандзи
|1
|0.08
|Шевчик Михал
|1
|0.08
|Rafael Lubach
|1
|0.08
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.08
|Данило Соарес
|0
|0
|Кнохе Робин
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|7
|0.58
|Ганслик Даниэль
|3
|0.25
|Томяк Борис
|3 (2)
|0.25
|Опоку Аарон
|2
|0.17
|Йокота Дайсуке
|1
|0.08
|Клемент Филипп
|1
|0.08
|Luca Sirch
|1
|0.08
|Риттер Марлон
|1
|0.08
|Тачи Ричмонд
|1
|0.08
|Циммер Жан
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Florian Kleinhansl
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Цимас Стефанос
|2
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Эмрели Махир
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Ельч Финн
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|0
|Эльведи Ян
|4
|0
|Калоч Филип
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Аремю Афииз
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Ахе Рагнар
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
1
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
9
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Кайзерслаутерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
26%
6
30%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
7
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2
Результаты матчей
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 60%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
8
1 раз 17%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
23
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
75
48
39
210
111
111
111
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5