  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Айнтрахт Бр
2:0
Второй тайм: 64'
Гамбург
0'
11' Желтая карточка
Белль-Белль Леон
0:0
25' Не забитый пенальти
Johan Gomez
1:0
35' Гол
Филипп Райан
37' Желтая карточка
Краусе Робин
2:0
49' Гол
Фабио Ди-Мичели
61' Желтая карточка
Fabio Balde

Ход матча

11'
Белль-Белль Леон
 
25'
Johan Gomez
0:0
35'
Филипп Райан
(Сабо Левенте)
1:0
37'
Краусе Робин
 
46'
Фабио Ди-Мичели
Белль-Белль Леон
 
49'
Фабио Ди-Мичели
(Johan Gomez)
2:0
59'
 
Пореба Лукаш
Перрен Люка
59'
 
Fabio Balde
Каттербах Ноа
61'
 
Fabio Balde

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Бр
Ничья
Гамбург
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Все Коэффициенты
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
9
Филипп
Райан
1
Фернандеш
Даниэль
24
Перрен
Люка
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
33
Каттербах
Ноа
7
Жан-Люк
Домпе
8
Эльфадли
Даниэль
23
Мефферт
Йонас
17
Карабец
Адам
27
Зельке
Дейви
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Гамбург
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гамбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

Б2
0:4
Б2
2:1
ТМК
1:2
Б2
4:2
Б2
0:2
К
1:2
Б2
4:0
Б2
2:4
Б
4:2
Б
4:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.5
2.8

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 6 (1) 0.5
Сабо Левенте 3 0.25
Бисакшич Эрмин 1 0.08
Кауфманн Фабио 1 0.08
Фабио Ди-Мичели 1 0.08
Элерс Кевин 1 0.08
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Johan Gomez 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.58
Зельке Дейви 6 0.5
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.42
Жан-Люк Домпе 3 0.25
Эльфадли Даниэль 2 0.17
Каттербах Ноа 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Кауфманн Фабио 4 0
Даниэль Шернинг 2 1
Элерс Кевин 3 0
Краусе Робин 2 0
Еккель Пауль 2 0
Белль-Белль Леон 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бисакшич Эрмин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Стеффен Баумгарт 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Зельке Дейви 2 0
Рейс Людовит 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Карабец Адам 2 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гамбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

1
16
Айнтрахт Бр
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гамбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

4
20

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
29%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
6
38%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
3
19%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
3
18%
2
33%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Забито

11
25
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
18%
9
36%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
3
27%
4
16%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
7
28%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
4
17%
6
43%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Гамбург

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 0:2 12 5 4 3 25 - 16 19
6.
Нюрнберг
 0:0 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Герта
 11 5 2 4 19 - 17 17
8.
Магдебург
 11 4 5 2 20 - 17 17
9.
Кайзерслаутерн
 0:0 12 4 5 3 20 - 18 17
10.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
11.
Кёльн
 11 4 3 4 23 - 20 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Айнтрахт Бр
 2:0 12 3 3 6 13 - 23 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 0:2 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 2:0 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Нюрнберг
 0:0 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Кайзерслаутерн
 0:0 5 1 3 1 12 - 10 6
11.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
12.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 0:0 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 0:2 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 2:0 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Fabio Balde получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Каттербах Ноа уходит с поля. Fabio Balde выходит вместо него
  • 59'
    Люка Перрен уходит с поля. Пореба Лукаш выходит вместо него
  • 49'
    Г О О О О Л - Фабио Ди-Мичели бьет в цель!
  • 49'
    Джоан Гомес сделал результативную передачу.
  • 46'
    Белль-Белль Леон уходит с поля. Фабио Ди-Мичели выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Сабо Левенте сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Филипп Райан бьет в цель!
  • 25'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Джоан Гомес пробил пенальти, но не смог забить!
  • 11'
    Белль-Белль Леон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Гамбург
3.10
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3.70
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3.65
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Где смотреть матч Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург онлайн

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