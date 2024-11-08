Тур: 12. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
3:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаБелль-Белль Леон
0:0
25' Не забитый пенальтиJohan Gomez
1:0
35' ГолФилипп Райан
37' Желтая карточкаКраусе Робин
2:0
49' ГолФабио Ди-Мичели
61' Желтая карточкаFabio Balde
3:0
65' ГолФилипп Райан
3:1
73' ГолПореба Лукаш
90' Желтая карточкаИванов Роберт
90' Желтая карточкаЗельке Дейви
90'+6
Ход матча
11'
25'
0:0
35'
1:0
37'
49'
2:0
61'
65'
3:0
73'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 17
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
236 Количество передач 491
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
21
Элерс
Кевин
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
24
Перрен
Люка
28
Мухайм
Миро
17
Карабец
Адам
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Max Marie
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Otto Stange
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Гамбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
2.5
2.8
Среднее время на гол
36
32
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|7 (1)
|0.58
|Сабо Левенте
|3
|0.25
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.08
|Кауфманн Фабио
|1
|0.08
|Фабио Ди-Мичели
|1
|0.08
|Элерс Кевин
|1
|0.08
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Johan Gomez
|0
|0
|Еккель Пауль
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.58
|Зельке Дейви
|6
|0.5
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.42
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.25
|Эльфадли Даниэль
|2
|0.17
|Каттербах Ноа
|1
|0.08
|Хайер Моритц
|1
|0.08
|Пореба Лукаш
|1
|0.08
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Элерс Кевин
|3
|0
|Краусе Робин
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Белль-Белль Леон
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Мефферт Йонас
|1
|1
|Рейс Людовит
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Карабец Адам
|2
|0
|Fabio Balde
|2
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
1
16
Айнтрахт Бр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Гамбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
4
21
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
6
38%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
3
19%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
3
18%
2
33%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
14%
9
35%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
3
21%
7
27%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
7
41%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Гамбург
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
39
84
111
48
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5