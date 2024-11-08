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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Айнтрахт Бр
3:1
Конец матча
Гамбург
0'
11' Желтая карточка
Белль-Белль Леон
0:0
25' Не забитый пенальти
Johan Gomez
1:0
35' Гол
Филипп Райан
37' Желтая карточка
Краусе Робин
2:0
49' Гол
Фабио Ди-Мичели
61' Желтая карточка
Fabio Balde
3:0
65' Гол
Филипп Райан
3:1
73' Гол
Пореба Лукаш
90' Желтая карточка
Иванов Роберт
90' Желтая карточка
Зельке Дейви
90'+6

Ход матча

11'
Белль-Белль Леон
 
25'
Johan Gomez
0:0
35'
Филипп Райан
(Сабо Левенте)
1:0
37'
Краусе Робин
 
46'
Фабио Ди-Мичели
Белль-Белль Леон
 
49'
Фабио Ди-Мичели
(Johan Gomez)
2:0
59'
 
Пореба Лукаш
Перрен Люка
59'
 
Fabio Balde
Каттербах Ноа
61'
 
Fabio Balde
65'
Филипп Райан
(Еккель Пауль)
3:0
73'
3:1
Пореба Лукаш
76'
Полтер Себастьян
Сабо Левенте
 
79'
 
Джатта Бейкери
Fabio Balde
80'
 
Otto Stange
Кёнигсдёрффер Рансфорд
81'
Конте Кристиан
Johan Gomez
 
86'
 
Рихтер Марко
Мефферт Йонас
90'
Николау Яннис
Краусе Робин
 
90'
Иванов Роберт
 
90'
 
Зельке Дейви

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 17
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 236 Количество передач 491
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
9
Филипп
Райан
1
Фернандеш
Даниэль
24
Перрен
Люка
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
33
Каттербах
Ноа
7
Жан-Люк
Домпе
8
Эльфадли
Даниэль
23
Мефферт
Йонас
17
Карабец
Адам
27
Зельке
Дейви
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Гамбург
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гамбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

Б2
0:4
Б2
2:1
ТМК
1:2
Б2
4:2
Б2
0:2
К
1:2
Б2
4:0
Б2
2:4
Б
4:2
Б
4:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.5
2.8

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 7 (1) 0.58
Сабо Левенте 3 0.25
Бисакшич Эрмин 1 0.08
Кауфманн Фабио 1 0.08
Фабио Ди-Мичели 1 0.08
Элерс Кевин 1 0.08
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Johan Gomez 0 0
Еккель Пауль 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.58
Зельке Дейви 6 0.5
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.42
Жан-Люк Домпе 3 0.25
Эльфадли Даниэль 2 0.17
Каттербах Ноа 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Пореба Лукаш 1 0.08
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Кауфманн Фабио 4 0
Даниэль Шернинг 2 1
Элерс Кевин 3 0
Краусе Робин 2 0
Еккель Пауль 2 0
Иванов Роберт 2 0
Белль-Белль Леон 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бисакшич Эрмин 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Стеффен Баумгарт 3 0
Зельке Дейви 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Рейс Людовит 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Карабец Адам 2 0
Fabio Balde 2 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

1
16
Айнтрахт Бр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Гамбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

4
21

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
6
38%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
3
19%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
3
18%
2
33%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
14%
9
35%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
3
21%
7
27%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
7
41%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Гамбург

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Герта
 11 5 2 4 19 - 17 17
8.
Магдебург
 11 4 5 2 20 - 17 17
9.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
10.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
11.
Кёльн
 11 4 3 4 23 - 20 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
11.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
12.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Г О О О О Л - Фабио Ди-Мичели бьет в цель!
    • 49'
      Джоан Гомес сделал результативную передачу.
    • 46'
      Белль-Белль Леон уходит с поля. Фабио Ди-Мичели выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Сабо Левенте сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Филипп Райан бьет в цель!
    • 25'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Джоан Гомес пробил пенальти, но не смог забить!
    • 11'
      Белль-Белль Леон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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