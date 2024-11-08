Тур: 15. Стадион: Вейле. Главный судья: Тукгаард Михаэль
1:1
Перерыв
0'
1:0
6' ГолЛеуритсен Тобиас
15' Желтая карточкаЭмини Сефер
1:1
24' ГолMaxime Soulas
30' Желтая карточкаВиндерслев Расмус
Ход матча
6'
1:0
15'
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
212 Количество передач 176
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
16
Буск
Якоб
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mads AggerНападающий
-
15 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Николов Иван
-
24 Olti Hyseni
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Сённерйюск
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
56%
12%
32%
14 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
2.42
0.77
Среднее время на гол
37
117
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.42
Среднее время на гол
83
63
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.2
|Эммануилидис Димитриос
|3
|0.2
|Ювара Муса
|2
|0.13
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.13
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.13
|Барри Хамза
|1
|0.07
|Нгбакото Йени
|1
|0.07
|Ван Брюген Дамиан
|1
|0.07
|Йенсен Ричард
|1
|0.07
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
|Чолина Давид
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|6 (1)
|0.4
|Mads Agger
|3
|0.2
|Линг Александр
|2
|0.13
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.07
|Эмини Сефер
|1
|0.07
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.07
|Maxime Soulas
|1
|0.07
|Jose Gallegos
|1
|0.07
|Tobias Sommer
|1
|0.07
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ювара Муса
|4
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|3
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Masaki Murata
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндерслев Расмус
|3
|0
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Mohamed Cherif
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Maxime Soulas
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Эмини Сефер
|2
|0
|Mads Agger
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Thomas Noergaard
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Tobias Sommer
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сённерйюск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Вайле
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сённерйюск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
3
8
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
18
1 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
5
31%
4
22%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
34
34
8 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
3%
5
15%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
12
35%
5
15%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
8
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ольборг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2
Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:4 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2
Результаты матчей
Вайле
Сённерйюск
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вайле
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
68
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|3
|3
|27 - 21
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 16
|26
|4.
|14
|6
|6
|2
|27 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|7.
|14
|5
|7
|2
|27 - 21
|22
|8.
|14
|4
|5
|5
|27 - 25
|17
|9.
|14
|4
|3
|7
|16 - 28
|15
|10.
|1:1
|15
|3
|3
|9
|17 - 35
|12
|11.
|14
|1
|6
|7
|9 - 18
|9
|12.
|1:1
|15
|1
|3
|11
|16 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|1:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|1:1
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Люнгбю
|Классен Леон
|1 3