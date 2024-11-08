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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тукгаард Михаэль
Вайле
1:1
Перерыв
Сённерйюск
0'
1:0
6' Гол
Леуритсен Тобиас
15' Желтая карточка
Эмини Сефер
1:1
24' Гол
Maxime Soulas
30' Желтая карточка
Виндерслев Расмус

Ход матча

6'
Леуритсен Тобиас
(Чолина Давид)
1:0
15'
 
Эмини Сефер
24'
1:1
Maxime Soulas
(Mads Agger)
30'
 
Виндерслев Расмус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 212 Количество передач 176
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Сённерйюск
3.65
3.70
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3.05
Все Коэффициенты
1
Векич
Игор
2
Гуннелунн
Томас
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
38
Чолина
Давид
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
11
Ювара
Муса
10
Kristian
Kirkegaard
17
Эммануилидис
Димитриос
18
Anders
Jacobsen
II
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
11
Линг
Александр
Вайле
4-2-3-1
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Сённерйюск

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

56%
12%
32%
14 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СД
2:1
К
0:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
2:1
СД
0:3
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

2.42
0.77

Среднее время на гол

37
117

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.42

Среднее время на гол

83
63

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.2
Эммануилидис Димитриос 3 0.2
Ювара Муса 2 0.13
Леуритсен Тобиас 2 0.13
Kristian Kirkegaard 2 0.13
Барри Хамза 1 0.07
Нгбакото Йени 1 0.07
Ван Брюген Дамиан 1 0.07
Йенсен Ричард 1 0.07
Anders Jacobsen II 0 0
Christian Groendal 0 0
Чолина Давид 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 6 (1) 0.4
Mads Agger 3 0.2
Линг Александр 2 0.13
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.07
Эмини Сефер 1 0.07
Хенде Марк-Даль 1 0.07
Maxime Soulas 1 0.07
Jose Gallegos 1 0.07
Tobias Sommer 1 0.07
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 3 0
Гуннелунн Томас 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндерслев Расмус 3 0
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Mohamed Cherif 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Maxime Soulas 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Эмини Сефер 2 0
Mads Agger 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Thomas Noergaard 1 0
Буск Якоб 1 0
Jose Gallegos 1 0
Tobias Sommer 1 0

Результаты матчей

Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сённерйюск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Вайле
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сённерйюск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

3
8
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
18
1 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
5
31%
4
22%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

34
34
8 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
3%
5
15%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
12
35%
5
15%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
8
24%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ольборг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2
Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:4 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2

Результаты матчей

Вайле
Сённерйюск

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вайле
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 14 5 7 2 27 - 21 22
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 14 4 3 7 16 - 28 15
10.
Сённерйюск
 1:1 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 14 1 6 7 9 - 18 9
12.
Вайле
 1:1 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 1:1 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 1:1 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Сённерйюск
 1:1 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 1:1 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Люнгбю Классен Леон 1 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Максим Сулас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Вайле: 55%, Сённерйюск: 45%.
  • 47'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Mads Agger оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Сённерйюск пытается что-то создать.
  • 46'
    Гретарссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Вайле: 56%, Сённерйюск: 44%.
  • 45'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Судья сигнализирует, что Oliver Provstgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Эмини Сефер
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    Ничья
    Сённерйюск
    3.65
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