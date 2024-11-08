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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тукгаард Михаэль
Вайле
1:1
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
6' Гол
Леуритсен Тобиас
15' Желтая карточка
Эмини Сефер
1:1
24' Гол
Maxime Soulas
30' Желтая карточка
Виндерслев Расмус
60' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
67' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
77' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
81' Желтая карточка
Thomas Noergaard
90' Желтая карточка
Mihai Teja
90'+9

Ход матча

6'
Леуритсен Тобиас
(Чолина Давид)
1:0
15'
 
Эмини Сефер
24'
1:1
Maxime Soulas
(Mads Agger)
30'
 
Виндерслев Расмус
46'
Йебоа Эммануэль
Anders Jacobsen II
 
46'
Барри Хамза
Хетеми Лундрим
 
57'
Хюйбер Лука
Гуннелунн Томас
 
60'
 
Гретарссон Даниэль
65'
 
Jose Gallegos
Линг Александр
67'
Йебоа Эммануэль
 
69'
Нгбакото Йени
Эммануилидис Димитриос
 
77'
Леуритсен Тобиас
 
78'
Christian Groendal
Ювара Муса
 
79'
 
Николов Иван
Эмини Сефер
81'
 
Thomas Noergaard
86'
 
Mohamed Cherif
Виндерслев Расмус
86'
 
Уилкинс Далтон
Дуру Чидибуде
90'
Mihai Teja
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 385 Количество передач 398
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Векич
Игор
2
Гуннелунн
Томас
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
38
Чолина
Давид
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
11
Ювара
Муса
10
Kristian
Kirkegaard
17
Эммануилидис
Димитриос
18
Anders
Jacobsen
II
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
11
Линг
Александр
Вайле
4-2-3-1
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Сённерйюск

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

56%
12%
32%
14 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СД
2:1
К
0:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
2:1
СД
0:3
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

2.42
0.77

Среднее время на гол

37
117

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.42

Среднее время на гол

83
63

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.2
Эммануилидис Димитриос 3 0.2
Ювара Муса 2 0.13
Леуритсен Тобиас 2 0.13
Kristian Kirkegaard 2 0.13
Барри Хамза 1 0.07
Нгбакото Йени 1 0.07
Ван Брюген Дамиан 1 0.07
Йенсен Ричард 1 0.07
Anders Jacobsen II 0 0
Christian Groendal 0 0
Чолина Давид 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 6 (1) 0.4
Mads Agger 3 0.2
Линг Александр 2 0.13
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.07
Эмини Сефер 1 0.07
Хенде Марк-Даль 1 0.07
Maxime Soulas 1 0.07
Jose Gallegos 1 0.07
Tobias Sommer 1 0.07
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Йебоа Эммануэль 2 0
Marius Elvius 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Mihai Teja 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гретарссон Даниэль 3 0
Виндерслев Расмус 3 0
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Thomas Noergaard 2 0
Mohamed Cherif 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Maxime Soulas 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Эмини Сефер 2 0
Mads Agger 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Буск Якоб 1 0
Jose Gallegos 1 0
Tobias Sommer 1 0

Результаты матчей

Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сённерйюск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5
Вайле
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сённерйюск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

3
8
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

17
19
2 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
5
29%
29%
4
21%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
5
29%
29%
4
21%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
7
39%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
6%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

35
35
9 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
1
3%
6
17%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
12
34%
5
14%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
8
23%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ольборг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2
Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:4 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Виборг - Сённерйюск 4:2 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2

Результаты матчей

Вайле
Сённерйюск

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вайле
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 14 5 7 2 27 - 21 22
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 14 4 3 7 16 - 28 15
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 14 1 6 7 9 - 18 9
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Люнгбю Классен Леон 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Вайле: 50%, Сённерйюск: 50%.
  • 99'
    Нгбакото Йени нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.
  • 99'
    Mohamed Cherif наказан за толчок Йебоа Эммануэль
  • 99'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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