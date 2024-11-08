Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Jose Gallegos выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Удар от ворот произведет Вайле

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Гретарссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Гретарссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Сённерйюск

87' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Тактическая замена. Виндерслев Расмус уходит с поля и его заменяет Mohamed Cherif

86' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Дуру Чидибуде получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Дуру Чидибуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Дуру Чидибуде получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Дуру Чидибуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Рефери не любит споров - именно за это Thomas Noergaard сейчас получил желтую

79' Матч возобновлен

78' Эмини Сефер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Леуритсен Тобиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе

73' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Вайле

71' Эмини Сефер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Mads Agger навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Йебоа Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сённерйюск пробьет пенальти!

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сённерйюск

66' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тактическая замена. Линг Александр уходит с поля и его заменяет Jose Gallegos

65' Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе

65' Удар от ворот произведет Вайле

64' Линг Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе

58' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

55' Дуру Чидибуде из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ювара Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Максим Сулас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эммануилидис Димитриос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Линг Александр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Камили Лирим . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля