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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Унион Берлин
0:0
Второй тайм: 71'
Фрайбург
0'
19' Желтая карточка
Хедира Рани
0:0
22' Не забитый пенальти
Грифо Винченцо
56' Желтая карточка
Фогт Кевин

Ход матча

19'
Хедира Рани
 
22'
0:0
Грифо Винченцо
56'
Фогт Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 192 Количество передач 258
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 120
Унион Берлин 49.2% (59)
X 41.7% (50)
Фрайбург 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
24
Сков
Роберт
36
Кемляйн
Алёша
8
Хедира
Рани
11
Чон
У-Ён
II
7
Вертессен
Йорбе
16
Холлербах
Бенедикт
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
Унион Берлин
3-4-2-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Фрайбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:1
Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.88

Среднее время на гол

49
48

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 2 0.2
Холлербах Бенедикт 2 0.2
Бенеш Ласло 1 0.1
Вертессен Йорбе 1 0.1
Чон У-Ён II 1 0.1
Кемляйн Алёша 1 0.1
Фогт Кевин 1 (1) 0.1
Сков Роберт 0 0
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Теозон-Жордан 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.4
Грифо Винченцо 3 0.3
Адаму Чуквубике 2 0.2
Кюблер Лукас 2 0.2
Гюнтер Кристиан 1 0.1
Линхарт Филипп 1 0.1
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 3 0
Хедира Рани 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Духи Данило 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Кемляйн Алёша 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Шефер Андраш 1 0
Лейте Диогу 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Теозон-Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 3 0
Адаму Чуквубике 3 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
8
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Фрайбург

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
6.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Вердер
 Заявка 9 3 3 3 15 - 20 12
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Вердер Вайзер Митчелл 1 3
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    Прогнозы 120
    Унион Берлин 49.2% (59)
    X 41.7% (50)
    Фрайбург 9.2% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Фрайбург
    3.30
    3.25
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    49.2% (59)
    Ничья
    41.7% (50)
    Фрайбург
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    81.98% (91)
    Нет
    18.02% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (41)
    2:1 Унион Берлин
    30% (36)
    1:0 Унион Берлин
    13.3% (16)
    1:2 Фрайбург
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:2 Фрайбург
    1.7% (2)
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