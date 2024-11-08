Тур: 10. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Райчель Тобиас
0:0
Второй тайм: 71'
0'
19' Желтая карточкаХедира Рани
0:0
22' Не забитый пенальтиГрифо Винченцо
56' Желтая карточкаФогт Кевин
Ход матча
19'
22'
0:0
56'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
192 Количество передач 258
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Сков
Роберт
11
Чон
У-Ён
II
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Фрайбург
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.88
Среднее время на гол
49
48
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роте Том
|2
|0.2
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.2
|Бенеш Ласло
|1
|0.1
|Вертессен Йорбе
|1
|0.1
|Чон У-Ён II
|1
|0.1
|Кемляйн Алёша
|1
|0.1
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.1
|Сков Роберт
|0
|0
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|4
|0.4
|Грифо Винченцо
|3
|0.3
|Адаму Чуквубике
|2
|0.2
|Кюблер Лукас
|2
|0.2
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.1
|Линхарт Филипп
|1
|0.1
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Хёлер Лукас
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|3
|0
|Хедира Рани
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Кемляйн Алёша
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|3
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Сильдийя Кильянн
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
8
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Фрайбург
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 20
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Вердер
|Вайзер Митчелл
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Фрайбург
Исход игры
Унион Берлин
49.2% (59)
Ничья
41.7% (50)
Фрайбург
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
81.98% (91)
Нет
18.02% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (41)
2:1 Унион Берлин
30% (36)
1:0 Унион Берлин
13.3% (16)
1:2 Фрайбург
6.7% (8)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:2 Фрайбург
1.7% (2)
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