Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Патрик Остерхаге не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

49' Команда Фрайбург играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Фрайбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Чон У-Ён II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Удар от ворот произведет Фрайбург

43' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Удар от ворот произведет Фрайбург

40' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Гюнтер Кристиан пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

37' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Адаму Чуквубике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Патрик Остерхаге из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

33' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Гюнтер Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' ОН ПРОМАЗАЛ - Грифо Винченцо пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

21' После проверки VAR судья изменил решение - Фрайбург пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

19' Хедира Рани тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

19' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

14' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Гюнтер Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Удар от ворот произведет Фрайбург

6' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Патрик Остерхаге наказан за толчок Хедира Рани

4' Хорошую попытку сделал Чон У-Ён II . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру