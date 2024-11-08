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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Райчель Тобиас
Унион Берлин
0:0
Конец матча
Фрайбург
0'
19' Желтая карточка
Хедира Рани
0:0
22' Не забитый пенальти
Грифо Винченцо
56' Желтая карточка
Фогт Кевин
90' Желтая карточка
Шустер Юлиан
90'+4

Ход матча

19'
Хедира Рани
 
22'
0:0
Грифо Винченцо
56'
Фогт Кевин
 
72'
Шефер Андраш
Холлербах Бенедикт
 
73'
Сибачо Теозон-Жордан
Чон У-Ён
 
73'
Скарке Тим
Вертессен Йорбе
 
77'
 
Хёлер Лукас
Адаму Чуквубике
77'
 
Хёфлер Николас
Патрик Остерхаге
77'
 
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
78'
Кверфельд Леопольд
Сков Роберт
 
84'
Хаберер Яник
Кемляйн Алёша
 
90'
 
Муслия Флоран
Грифо Винченцо
90'
 
Шустер Юлиан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 372 Количество передач 550
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 120
Унион Берлин 49.2% (59)
X 41.7% (50)
Фрайбург 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
24
Сков
Роберт
36
Кемляйн
Алёша
8
Хедира
Рани
11
Чон
У-Ён
II
7
Вертессен
Йорбе
16
Холлербах
Бенедикт
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
Унион Берлин
3-4-2-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Фрайбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:1
Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.88

Среднее время на гол

49
48

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 2 0.2
Холлербах Бенедикт 2 0.2
Бенеш Ласло 1 0.1
Вертессен Йорбе 1 0.1
Чон У-Ён II 1 0.1
Кемляйн Алёша 1 0.1
Фогт Кевин 1 (1) 0.1
Сков Роберт 0 0
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Теозон-Жордан 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.4
Грифо Винченцо 3 0.3
Адаму Чуквубике 2 0.2
Кюблер Лукас 2 0.2
Гюнтер Кристиан 1 0.1
Линхарт Филипп 1 0.1
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 3 0
Хедира Рани 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Духи Данило 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Кемляйн Алёша 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Шефер Андраш 1 0
Лейте Диогу 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Теозон-Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 3 0
Адаму Чуквубике 3 0
Шустер Юлиан 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрайбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
8
Унион Берлин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
4
31%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Фрайбург

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
6.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Вердер
 Заявка 9 3 3 3 15 - 20 12
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Вердер Вайзер Митчелл 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Фрайбург играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 41%, Фрайбург: 59%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22012 болельщиков
  • 94'
    Гинтер Маттиас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Гинтер Маттиас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 120
    Унион Берлин 49.2% (59)
    X 41.7% (50)
    Фрайбург 9.2% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    49.2% (59)
    Ничья
    41.7% (50)
    Фрайбург
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    81.98% (91)
    Нет
    18.02% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (41)
    2:1 Унион Берлин
    30% (36)
    1:0 Унион Берлин
    13.3% (16)
    1:2 Фрайбург
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:2 Фрайбург
    1.7% (2)
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