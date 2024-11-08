Тур: 14. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:0
Второй тайм: 59'
0'
1:0
2' Гол в свои воротаМохаммед Азиз
23' Желтая карточкаРэмекерс Тун
2:0
54' ГолФеррари Андрес
Ход матча
2'
1:0
23'
54'
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
14
Дюмон
Оливье
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
39 Mats Kuipers
-
-
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
26 Noah Makanza
-
36 Elton Yeboah
-
33 Lukas Baert
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Сент-Трейден
Мехелен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
52.2%
8.7%
39.1%
12 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
0.82
Среднее время на гол
46
110
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.17
Среднее время на гол
66
77
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|8 (1)
|0.57
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.21
|Феррари Андрес
|2
|0.14
|Ито Рётаро
|1
|0.07
|Огава Рёя
|1
|0.07
|Браими Билаль
|1
|0.07
|Танигути Сёго
|1
|0.07
|Дюмон Оливье
|1
|0.07
|Патрис Луи
|0
|0
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|4
|0.29
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.21
|Лаубербах Лион
|3
|0.21
|Фулон Дам
|2
|0.14
|Схоофс Роб
|2
|0.14
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.14
|Раман Бенито
|2
|0.14
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.14
|Бафдили Билал
|2
|0.14
|Rafik Belghali
|1
|0.07
|Носа Даль Петтер
|1
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.07
|Туба Ахмед
|1
|0.07
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Браими Билаль
|2
|1
|Бертаччини Адриано
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Дельпупо Исаяс
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Туба Ахмед
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Марса Хосе
|2
|0
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
2
Сент-Трейден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
4
15
Сент-Трейден
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
6
33%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
6
40%
5
45%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
7
26%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
4
24%
10
37%
76-90
Пропущено
24
17
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
8%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
8
33%
6
35%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2
Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3
Результаты матчей
Сент-Трейден
Мехелен
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
58
67
211
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|0:2
|14
|6
|3
|5
|27 - 19
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|5.
|13
|5
|5
|3
|19 - 12
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|23 - 22
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|9.
|2:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|11.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|14.
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|15.
|13
|4
|2
|7
|9 - 23
|14
|16.
|12
|1
|3
|8
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|0:2
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|12.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|13.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|2:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|5